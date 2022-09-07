4 vật không nên đặt trước cửa nhà, kẻo Thần Tài vừa thấy lập tức rời đi

Nhà đẹp 07/09/2022 13:00

Đây là những đại kỵ phong thủy mà gia chủ nên tránh để không gặp phải những chuyện xui xẻo, bất trắc.

1. Trồng cây quá to, tán rộng ngay trước cửa chính

Trong phong thủy, việc trồng một số loại cây có thể giúp thu hút tài lộc, tẩy trừ xui xẻo nhưng không phải bất kỳ loại cây nào cũng có công dụng như vậy Trước khi quyết định trồng loại cây nào nên tìm hiểu đặc tính và công dụng của chúng tránh bị phản tác dụng.

4 vật không nên đặt trước cửa nhà, kẻo Thần Tài vừa thấy lập tức rời đi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều gia đình thường trồng cây xanh, to, tán rộng trước cửa nhà để lấy bóng mát, giúp không khí trong lành hơn. Tuy nhiên, theo phong thủy những cây to mọc ngay trước cửa nhà sẽ chắn phần lớn ánh sáng và gió khiến ngôi nhà chìm trong u tối, âm khí phát triển mạnh làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và công việc của các thành viên trong gia đình.

Để hóa giải điều này, gia chủ nên loại bỏ bớt cánh, tán lá xum xuê để tạo sự thoáng đãng đồng thời tránh tai nạn xảy ra vào mùa mưa bão.

Ngoài ra, lưu ý không nên trồng những cây như liễu, đa, bách, dương... ở quanh nhà để tránh rước vận xui.

4 vật không nên đặt trước cửa nhà, kẻo Thần Tài vừa thấy lập tức rời đi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

2. Đặt thùng rác ngay tại cổng

Thùng rác là vật dụng dùng để đựng vật phế thải cho nên nhiều gia đình vì tiện lợi nên đặt chúng ngay tại cổng hay cửa ra vào. Đây là vị trí đặt thùng rác vô cùng sai lầm trong phong thủy.

Muốn gia đình ăn nên làm ra thì phong thủy nhà ở phải sáng sủa, sạch sẽ mới chiêu tài, hút lộc, sức khỏe các thành viên trong gia đình khỏe mạnh, làm ăn suôn sẻ.

4 vật không nên đặt trước cửa nhà, kẻo Thần Tài vừa thấy lập tức rời đi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu đặt thùng rác chứa được nhiều đồ dơ bẩn trước cửa thì dù bài trí nội thất của bạn có tốt đến đâu cũng sẽ ảnh hưởng đến vận khí. Thùng rác để ở cửa tài lộc bị cản trở, khiến cho sự nghiệp, tiền tài, sức khỏe của gia chủ đều bị ảnh hưởng.

Người trong nhà dễ bị nợ nần chồng chất, ốm đau bệnh tật. Do đó, theo phong thủy việc đặt thùng rác trước cửa là điều tối kỵ.

3. Không để chổi ngay cửa ra vào

Trong danh sách những đồ vật không nên đặt trước cửa nhà không thể thiết cái chổi. Chổi quét nhà là vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Cây chổi sẽ giúp bạn quét dọn cả căn nhà, loại bỏ bụi bẩn, xua tan khí xấu nhưng để nó sai chỗ thì rước thêm xui xẻo.

Nhưng nhiều gia đình hiện nay có thói quen treo chổi, để chổi ở cạnh cửa. Thói quen tưởng chừng như vô hại nhưng thực ảnh hưởng đến phong thủy căn nhà rất nhiều.

4 vật không nên đặt trước cửa nhà, kẻo Thần Tài vừa thấy lập tức rời đi - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 Cửa ra vào là nơi phong thủy cực kỳ coi trọng, tài khí qua đó mà vào nhà, giúp cho tài vận vượng phát. Nếu để chổi ở hai bên cửa nhà sẽ khiến không khí vào nhà mang theo luồng khí ô uế từ chổi, ảnh hưởng đến tài vận của gia đình.

4. Để gương ở cửa chính hay trong phòng khách

Để gương ở cửa chính là một điều không nên, bởi trong phong thủy gương là đồ vật có tính phản chiếu, có công dụng hóa giải một số lỗi phong thủy nhưng nó sẽ không thể lựa chọn hóa xung hay hóa cát.

4 vật không nên đặt trước cửa nhà, kẻo Thần Tài vừa thấy lập tức rời đi - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn cũng không nên đặt gương ở trong phòng ngủ, nhất là đối diện với giường ngủ sẽ mang lại những điều không tốt cả về sức khỏe lẫn tinh thần gia chủ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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