Nhà cũ nhưng có những dấu hiệu sau chứng tỏ có phong thủy cực tốt, hỗ trợ gia chủ làm ăn phát đạt, gia đạo hòa thuận

Nhà đẹp 06/09/2022 19:13

Dưới đây là một số dấu hiệu cho thấy ngôi nhà có phong thủy tốt, giúp cho chủ nhân và các thành viên sống trong gia đình gặp điều may trong cuộc sống cũng như trong công việc.

Ở thời điểm hiện tại, việc lựa chọn mua hoặc thuê lại nhà cũ là nhu cầu tất yếu. Do đó một ngôi nhà tuy cũ nhưng có phong thủy tốt cũng là một yếu tố quyết định đến sự lựa chọn của mọi người.

1. Nhà có đầy đủ ánh sáng

Ngôi nhà có phong thủy tốt là ngôi nhà chứa nhiều ánh sáng tự nhiên, thông thoáng, sản sinh nhiều dương khí đẩy lùi âm khí sẽ mang đến cho gia chủ nhiều tài lộc, cũng như mang lại sức khỏe và sự thịnh vượng.

Nhà cũ nhưng có những dấu hiệu sau chứng tỏ có phong thủy cực tốt, hỗ trợ gia chủ làm ăn phát đạt, gia đạo hòa thuận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một ngôi nhà có ánh sáng tốt thường là tất cả các phòng đều có chỗ lấy ánh sáng hoặc được ánh mặt trời chiếu vào, đồng thời có không gian thoáng mát. Đây cũng là điều giúp con người cảm thấy dễ chịu, có lợi cho sức khỏe mà còn giúp cân bằng âm dương.

2. Ngôi nhà thoáng khí

Một ngôi nhà quá kín, âm u cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của gia chủ. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa là một căn nhà có gió thổi quá mạnh lại là chuyện tốt. Nơi gió thổi mạnh sẽ khiến tài lộc bị thổi bay, không thể tụ lại dương khí trong ngôi nhà. Đây là tiêu chí cốt lõi để đánh giá ngôi nhà có phong thủy tốt.

Nhà cũ nhưng có những dấu hiệu sau chứng tỏ có phong thủy cực tốt, hỗ trợ gia chủ làm ăn phát đạt, gia đạo hòa thuận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Ngôi nhà được xây vuông vắn, liền mạch

Diện mạo của ngôi nhà cũng giống như tướng mạo của một con người. Ngôi nhà vuông vắn thường có phong thủy tốt. Bạn chớ nên ở những ngôi nhà méo mó, nghiên vẹo. Đây là dấu hiệu cho thấy phong thủy của ngôi nhà không được như ý. 

4. Nhà có nhiều cây xanh quanh năm tươi tốt, thường có động vật đến trú ngụ

Cây cối luôn tuân theo một quy luật phát triển nhất định đâm chồi, nảy lộc, rụng lá. Nếu cây trong nhà bạn hoặc cây ngoài sân rụng lá, khô héo vào mùa thu muộn hơn những cái cây khác. Hoặc ngôi nhà có cây xanh tốt trong nhà hoặc cây khô héo bỗng đâm chồi, nảy lộc là điềm lành chứng tỏ gia chủ có tài lộc sung túc, an khang, thịnh vượng. 

Nhà cũ nhưng có những dấu hiệu sau chứng tỏ có phong thủy cực tốt, hỗ trợ gia chủ làm ăn phát đạt, gia đạo hòa thuận - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Việc chim chóc hoặc thú hay đến trú ngụ đại diện cho việc đất lành chim đậu, nơi an toàn không khí môi trường tự nhiên tốt cho sự phát triển của các sinh vật.

5. Trẻ em thích đến chơi nhà 

Trẻ em rất nhạy cảm với phong thủy. Nếu ngôi nhà có phong thủy xấu, trẻ không muốn đến chơi nhà hoặc vào nhà sẽ nghịch ngợm, gây ra đổ vỡ. Trong khi ngôi nhà có trẻ nhỏ đến chơi đùa chứng tỏ phong thủy tốt, hút được điềm lành, tài lộc, may mắn cho chủ nhà.

Nhà cũ nhưng có những dấu hiệu sau chứng tỏ có phong thủy cực tốt, hỗ trợ gia chủ làm ăn phát đạt, gia đạo hòa thuận - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Mẹo nhỏ: Dùng đậu đỏ hóa hung thành cát giúp gia đình bình an, tài lộc đổ về muốn nghèo cũng khó

Mẹo nhỏ: Dùng đậu đỏ hóa hung thành cát giúp gia đình bình an, tài lộc đổ về muốn nghèo cũng khó

Từ xưa trong phong thủy quan niệm, túi đựng đậu đỏ là vật trừ tà khí, cất dưới gối sẽ là một vật phẩm tuyệt vời giúp “hóa hung thành cát”, mọi công việc đều “thuận buồm xuôi gió”.

Xem thêm
Từ khóa:   phong thủy nhà ở phong thủy nhà cũ dấu hiệu phong thủy

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 30 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành