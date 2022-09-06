Nhà cũ nhưng có những dấu hiệu sau chứng tỏ có phong thủy cực tốt, hỗ trợ gia chủ làm ăn phát đạt, gia đạo hòa thuận

Dưới đây là một số dấu hiệu cho thấy ngôi nhà có phong thủy tốt, giúp cho chủ nhân và các thành viên sống trong gia đình gặp điều may trong cuộc sống cũng như trong công việc.
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Ở thời điểm hiện tại, việc lựa chọn mua hoặc thuê lại nhà cũ là nhu cầu tất yếu. Do đó một ngôi nhà tuy cũ nhưng có phong thủy tốt cũng là một yếu tố quyết định đến sự lựa chọn của mọi người.
1. Nhà có đầy đủ ánh sáng
Ngôi nhà có phong thủy tốt là ngôi nhà chứa nhiều ánh sáng tự nhiên, thông thoáng, sản sinh nhiều dương khí đẩy lùi âm khí sẽ mang đến cho gia chủ nhiều tài lộc, cũng như mang lại sức khỏe và sự thịnh vượng.
Một ngôi nhà có ánh sáng tốt thường là tất cả các phòng đều có chỗ lấy ánh sáng hoặc được ánh mặt trời chiếu vào, đồng thời có không gian thoáng mát. Đây cũng là điều giúp con người cảm thấy dễ chịu, có lợi cho sức khỏe mà còn giúp cân bằng âm dương.
2. Ngôi nhà thoáng khí
Một ngôi nhà quá kín, âm u cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của gia chủ. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa là một căn nhà có gió thổi quá mạnh lại là chuyện tốt. Nơi gió thổi mạnh sẽ khiến tài lộc bị thổi bay, không thể tụ lại dương khí trong ngôi nhà. Đây là tiêu chí cốt lõi để đánh giá ngôi nhà có phong thủy tốt.
3. Ngôi nhà được xây vuông vắn, liền mạch
Diện mạo của ngôi nhà cũng giống như tướng mạo của một con người. Ngôi nhà vuông vắn thường có phong thủy tốt. Bạn chớ nên ở những ngôi nhà méo mó, nghiên vẹo. Đây là dấu hiệu cho thấy phong thủy của ngôi nhà không được như ý.
4. Nhà có nhiều cây xanh quanh năm tươi tốt, thường có động vật đến trú ngụ
Cây cối luôn tuân theo một quy luật phát triển nhất định đâm chồi, nảy lộc, rụng lá. Nếu cây trong nhà bạn hoặc cây ngoài sân rụng lá, khô héo vào mùa thu muộn hơn những cái cây khác. Hoặc ngôi nhà có cây xanh tốt trong nhà hoặc cây khô héo bỗng đâm chồi, nảy lộc là điềm lành chứng tỏ gia chủ có tài lộc sung túc, an khang, thịnh vượng.
Việc chim chóc hoặc thú hay đến trú ngụ đại diện cho việc đất lành chim đậu, nơi an toàn không khí môi trường tự nhiên tốt cho sự phát triển của các sinh vật.
5. Trẻ em thích đến chơi nhà
Trẻ em rất nhạy cảm với phong thủy. Nếu ngôi nhà có phong thủy xấu, trẻ không muốn đến chơi nhà hoặc vào nhà sẽ nghịch ngợm, gây ra đổ vỡ. Trong khi ngôi nhà có trẻ nhỏ đến chơi đùa chứng tỏ phong thủy tốt, hút được điềm lành, tài lộc, may mắn cho chủ nhà.
*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.