Những thói quen bày trí tủ lạnh khiến gia chủ tiêu tan tiền bạc, làm mãi không giàu, từ này đến đời sau cứ nghèo mãi không khá lên nổi

Quan sát những chi tiết dưới đây để xem tủ lạnh nhà mình đã đặt đúng hay chưa để tránh cảnh tiền "không cánh mà bay".
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1. Đặt lọ hòa lên nóc tủ lạnh
Vì diện tích nhà nhỏ hoặc là vì muốn tận vị trí này để đặt chậu cây xanh để tiện chăm sóc quan sát. Nhưng phương pháp này rất sai lầm bởi lý do đầu tiên rằng gần tủ lạnh có sóng bức xạ, để một thời gian ngắn sẽ khiến cây bị héo, chết.
Việc để cây khô héo, chết trong nhà luôn là một điềm xấu và có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự thịnh vượng của gia chủ.
Chính vì vậy, các chuyên gia phong thủy khuyên rằng, ngay cây xanh cần phải để nơi thoáng khí có ánh sáng đầy đủ, ít bức xạ nhiệt. Khi thấy cây có dấu hiệu khô héo, chết thì bạn cần nhổ bỏ ngay hoặc lúc mới trồng, nên chọn những cây khỏe mạnh, tránh những cây rụng hết lá.
Trong việc chăm sóc cây cũng nên tưới tắm thường xuyên để cây xanh tốt, nên ngắt bỏ những lá úa và cành cây khô.
2. Tủ lạnh gần bếp
Về phong thủy: Tủ lạnh là Kim, bếp vượng Hỏa, ngũ hành có Kim - Hỏa tương khắc gây ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Nóng lạnh giao thoa khi nấu nướng và mở tủ lạnh cũng gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, nhất là trẻ nhỏ.
Việc đặc tủ lạnh gần bếp còn tạo hơi nóng sẽ làm cho gia chủ cảm thấy bất an về mọi việc như công việc làm ăn, tình cảm người thân trong gia đình, bạn bè,… đồng thời nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe của gia chủ
Về khoa học kỹ thuật: Về khoa học, tủ lạnh đặt gần bếp nấu, nhiệt độ nóng rất dễ gây hỏng hóc.
3. Đặt tủ lạnh trong phòng ngủ
Có rất nhiều người cho rằng việc đặt tủ lạnh trong phòng ngủ là điều nên làm, mục đích là tạo sự tiện lợi để chủ nhân căn phòng có thể cất trữ đồ uống, một số món ăn đơn giản, với các bà mẹ bỉm sữa thì tủ lạnh đặt tại phòng ngủ sẽ giúp các mẹ dễ dàng vắt sữa và trữ sữa hơn
Về khoa học: Gây ra tiếng ồn và bức xạ nhiệt. Tủ lạnh thường có công suất lớn nên thường gây ra tiếng ồn lớn khi vận hành, nhất là với một số loại tủ đã có thời gian sử dụng khá lâu mà không được bảo dưỡng. Tiếng ồn là nguyên nhân khiến cho giấc ngủ của bạn bị ảnh hưởng, chất lượng giấc ngủ giảm sút, thiếu ngủ, mất ngủ trầm trọng.
Về phong thủy: Tủ lạnh bày đặt ở vị trí nào trong phòng ngủ khiến không khí bên ngoài phòng ngủ và khí của tủ lạnh sẽ dễ dàng xung nhau dẫn đến tài vận không ổn định, khiến tài lộc, của cải không ổn định, thậm chí dẫn đến nguy cơ công danh tài lộc đi xuống, thất thoát tiền của. Những người mệnh Mộc nên kê tủ lạnh ở chỗ khuất của ngôi nhà. Trong các quán bar, người ta thường kê tủ lạnh trong tủ gỗ.
*Bài viết chỉ có tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.