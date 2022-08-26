Thiết kế nhà bếp phạm vào 1 trong 5 điều đại kỵ sau thì đừng hỏi tại sao tài lộc tan biến, gia đình lục đục

Nhà đẹp 26/08/2022 08:26

Trong phong thủy nhà ở, phòng bếp chiếm vai trò quan trọng, liên quan đến tài lộc và sự đầm ấm, thịnh vượng của gia đình.

Theo các chuyên gia phong thủy, nhà bếp đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nhà ở vì sẽ mang lại nhiều tài lộc, may mắn và giữ cho gia đạo luôn được hạnh phúc. Vì nó sẽ quyết định đến sự an thịnh, nguồn tài lộc và vượng khí của gia đình.

1. Cửa bếp không nên ở hướng nam

Cửa bếp không hợp với hướng nam. Vì hướng nam thuộc hỏa về mặt vận khí, thêm hỏa sinh hỏa càng không tốt cho nhà ở. Hơn nữa hướng nam lại nhận thêm ánh sáng mặt trời và thức ăn dễ bị hư hỏng. Còn khi gió nam thổi, khói nấu nướng sẽ bay khắp phòng.

Hướng Đông Nam được xem là đẹp và tốt nhất để đặt bếp. Bởi vì hướng này sẽ giúp cho gia chủ gặp may mắn trong công việc, cuộc sống và đồng thời có nhiều tài lộc.

Nhà bếp cũng không nên đặt ở trung tâm nhà. Nhà hợp phong thủy được xem là nơi mang nguồn năng lượng Hỏa còn trung tâm được ví là trái tim của ngôi nhà. Vị trí trung tâm là nơi mà mạch khí cần sự yên tĩnh và ổn định.

2. Cửa bếp không được đối diện với cửa phòng ngủ

Nếu trường hợp nhà chỉ có 1 hành lang ở giữa sẽ dễ khiến luồng khí dầu mỡ, tanh hôi từ phòng bếp tràn vào phòng ngủ gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe con người.

Vì phòng ngủ là không gian riêng tư dành để nghỉ ngơi nên cần sự yên tĩnh. Còn nhà bếp là nơi sinh hỏa, sinh nhiệt và có những mùi hôi khó chịu.

Việc đặt phòng bếp đối diện với phòng ngủ sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm sinh lý của người ở trong phòng.

3. Không được đặt bếp ga quá gần bồn rửa hay tủ lạnh

Đó là vì lửa, nước kỵ nhau có thể gây tai họa liên tiếp cho gia đình. Bếp gas cũng không nên đặt dưới bồn nước, vì nước sẽ dập tắt lửa, chứng tỏ của cải không tụ được.

Thiết kế nhà bếp phạm vào 1 trong 5 điều đại kỵ sau thì đừng hỏi tại sao tài lộc tan biến, gia đình lục đục - Ảnh 1

Bếp tuyệt đối không thiết kế gần tủ lạnh. Ảnh minh họa 

Hơn nữa, bếp thuộc hành Hỏa, bồn rửa thuộc hành Thủy. Thủy Hỏa xung khắc, dễ gây nên xung đột và mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình.

Khi sắp xếp, bố trí nhà bếp bạn không nên bố trí tủ lạnh gần bếp nấu. Xét về tính khoa học, tủ lạnh là một sản phẩm điện tử khi đặt gần bếp nấu. Nhiệt độ cao từ bếp sẽ lan sang tủ lạnh dễ gây hỏng hóc, nguy hiểm hơn là gây nguy cơ cháy nổ cao.

Về phong thủy, tủ lạnh thuộc Kim còn bếp thuộc hành Hỏa, mà Kim khắc Hỏa. Khi bố trí nhà bếp như vậy sẽ gây ra sự tương khắc giữa các nguồn khí, khiến cho gia đình thường xuyên xảy ra bất hòa, xung đột.

4. Bếp không đối diện với cửa chính

 

Bếp đối diện với cửa chính là điều cấm kỵ. Mở cửa ra nhìn thấy bếp không tốt có 2 nguyên nhân. Thứ nhất về tâm lý thấy lộn xộn, khó chịu, mùi vị ở bếp có thể ảnh hưởng đến tâm trạng.

Thiết kế nhà bếp phạm vào 1 trong 5 điều đại kỵ sau thì đừng hỏi tại sao tài lộc tan biến, gia đình lục đục - Ảnh 2

Cửa chính và cửa bếp không được đối diện nhau. Ảnh minh họa

Thứ hai, cửa là miệng khí nếu đối diện với bếp có thể dẫn đến xung khắc, không giúp vượng khí trong nhà, khó tụ tài lộc, vận may thất thường. Những điều này không tốt đến các thành viên trong gia đình.

Ngoài ra, nhà bếp được xem là biểu tượng của tài lộc, sự giàu có, thịnh vượng của gia đình. Cửa chính đối diện với bếp thì sẽ lộ tài lộc, không tốt cho sự phát triển lâu dài.

Bếp đặt đối diện cửa chính sẽ khiến cho gia chủ bị mất nhiều tài lộc, gặp phải cảnh thiếu trước hụt sau do tài lộc bị Hỏa khí thiêu đốt hết.

5. Cửa bếp không được đối diện với nhà vệ sinh

Phong thủy nhà bếp và nhà vệ sinh đối diện nhau là một trong những đại kỵ cần tránh trong xây dựng nhà ở.

Thiết kế nhà bếp phạm vào 1 trong 5 điều đại kỵ sau thì đừng hỏi tại sao tài lộc tan biến, gia đình lục đục - Ảnh 3

Bếp và nhà vệ sinh không được đối diện nhau. Ảnh minh 

Ngũ hành trong bếp thuộc hỏa, trong khi nhà vệ sinh tương đối ẩm mốc, ngũ hành thuộc thủy. Nếu ngược lại thì rác rưởi từ nhà vệ sinh sẽ xộc thẳng vào bếp, ảnh hưởng đến cảm giác ngon miệng.

Nước và lửa khắc nhau gây nên lục đục, xung đột và hao tài tốn của.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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