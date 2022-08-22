Những điều kiêng kỵ nhất khi mua nhà cũ tuyệt đối phải tránh nếu không muốn rước vận xui

Nhà đẹp 22/08/2022 18:23

Với tốc độ tăng giá nhà đất “chóng mặt” như hiện nay thì việc chọn mua những ngôi nhà cũ đã trở thành xu thế tất yếu.

Ngoài việc quan tâm đến giá cả, tiện ích thì yếu tố phong thủy và kiến trúc của căn nhà cũng cần được đặc biệt lưu ý.

1. Kiêng kỵ chọn nhà ở những khu vực cần sự yên tĩnh.

Những điều kiêng kỵ nhất khi mua nhà cũ tuyệt đối phải tránh nếu không muốn rước vận xui - Ảnh 1

Trước khi xuống cọc mua một căn nhà thì mọi người nên đi khảo sát một vòng khu vực lân cận, xem xét vị trí có gần những nơi cần sự yên tĩnh ví dụ như đền, chùa, miếu, bệnh viện, nhà tang lễ. Bởi vì những khu vực này xét về góc độ khoa học thì luôn cần môi trường yên tĩnh để sinh hoạt, hạn chế tốt đa tiếng ồn. Còn theo phong thủy thì đây là những khu vực có nhiều âm khí dễ ảnh hưởng đến tinh thần của con người.

2. Kiêng kỵ chọn nhà có kiểu dáng quá độc lạ.

Những căn nhà có kiểu dáng quá độc lạ không theo quy luật phổ biến thì thường có khả năng phạm vào những điều cấm kỵ trong phong thủy.

Những điều kiêng kỵ nhất khi mua nhà cũ tuyệt đối phải tránh nếu không muốn rước vận xui - Ảnh 2

Kiểu dáng khác lạ thường được do chủ cũ thiết kế phục vụ theo nhu cầu của mình, có thể nó phù hợp với họ nhưng đối với chủ mới thì chưa chắc. Tốt nhất là vẫn chọn những căn nhà có lối kiến trúc phổ biến để tránh vô tình phạm vào kiêng kỵ.

3. Kiêng kỵ chọn nhà thiếu ánh sáng, ẩm thấp

Những điều kiêng kỵ nhất khi mua nhà cũ tuyệt đối phải tránh nếu không muốn rước vận xui - Ảnh 3

Khi chọn nhà, không những phải chọn những ngôi nhà có không khí trong sạch, thoáng mát mà còn phải đủ ánh sáng. Ngôi nhà không đủ ánh sáng sẽ khiến âm khí nặng nề, làm cho người sống trong đó có tâm lý bị đè nặng, khó chịu. Nên chọn những ngôi nhà được ánh mặt trời chiếu vào vì có đủ ánh sáng để sinh hoạt vào ban ngày, có không khí trong lành sẽ tốt về mặt sức khỏe và tinh thần các thành viên trong gia đình.

4. Kiêng kỵ mua nhà ở sườn đồi

Những ngôi nhà xây trên nền đất bị dốc thường có kết cấu không bền vững, dễ bị đổ sập nếu ở khu vực đó thường xuyên xảy ra lũ quét gây nguy hiểm cho gia đình.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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