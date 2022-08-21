Gợi ý hướng đặt cây phong thủy trong văn phòng để phát triển sự nghiệp vững chắc

Ngày nay, nhiều người thích đặt một số loại hoa và cây xanh trong văn phòng, một mặt là để trang trí cho môi trường văn phòng của mình, mặt khác là để gia tăng tài lộc trong sự nghiệp.

Việc đặt cây phong thủy trong văn phòng với hy vọng gia tăng tài lộc trong sự nghiệp được rất nhiều người quan tâm. Nhưng hầu hết mọi người đều chỉ để ý đến tên của cây với ý nghĩa tài lộc mà rất ít khi xem xét hướng đặt của cây trong phòng.

1. Đông

Ngũ hành ở hướng Đông thuộc mộc, đặt hoa màu đỏ ở hướng Đông rất có lợi cho những người làm nghề ghi chép, thư ký, báo chí, nhà văn... Đồng thời cũng có lợi cho việc cải thiện mối quan hệ giữa các cá nhân trong văn phòng và trợ giúp tình duyên.

2. Nam

Ngũ hành ở hướng Nam thuộc hỏa, đặt cây xanh ở hướng Nam có thể nâng cao sức quyến rũ, tăng vận đào hoa của nữ. Đặt hoa màu đỏ ở hướng Nam có thể thúc đẩy công việc được tiến triển nhanh chóng, đem lại kết quả tốt.

3. Tây

Ngũ hành ở phương Tây thuộc vàng, vì vậy cây màu vàng có thể làm tăng tinh thần sáng tạo của chủ nhân, đồng thời có ích cho sự phát triển của các nghề nghiệp như luật sư, bán hàng, nghệ sĩ... Phương Tây là vị trí của lãnh đạo, thích hợp hơn đặt hoa màu vàng hoặc màu trắng nhằm nâng cao vận may sự nghiệp và uy tín đối với cấp dưới.

4. Bắc

Ngũ hành hướng Bắc thuộc thủy, hướng Bắc có thể đặt hoa màu trắng có tác dụng làm trung gian gắn kết các mối quan hệ giữa lãnh đạo và cấp trên. Đồng thời tăng tỷ lệ đàm phán thành công với đối tác, các hợp đồng được diễn ra thuận lợi, suôn sẻ.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/goi-y-huong-dat-cay-phong-thuy-trong-van-phong-de-phat-trien-su-nghiep-vung-chac-493983.html