Mách bạn 6 loại thực phẩm rẻ như cho trong nhà nhưng lại là “khắc tinh” với chứng hối miệng kéo dài

Chọn thực phẩm 20/08/2022 12:45

Hôi miệng là hiện tượng trong khoang miệng phát ra hơi thở có mùi hôi hoặc mùi khó chịu cho dù người đó đã vệ sinh sạch sẽ. Tình trạng này có thể bắt gặp ở mọi lứa tuổi khác nhau, gây ra cảm giác tự ti ngại giao tiếp với người xung quanh.

Những nguyên nhân phổ biến gây ra bệnh lý hôi miệng:

  • Vệ sinh răng miệng kém  khiến vi khuẩn phát triển mạnh gây mùi hôi.
  • Mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm họng, viêm amidan, viêm xoang,...
  • Có vấn đề về răng miệng như sâu răng, viêm quanh răng, nha chu,.. 
  • Mắc các bệnh về đường tiêu hóa, đặc biệt là trào ngược dạ dày thực quản.
  • Sử dụng thực phẩm gây mùi hoặc hút thuốc lá nhiều, uống rượu bia, tỏi,...

Với mỗi nguyên nhân khác nhau các bác sĩ sẽ đưa ra phương hướng điều trị thích hợp để cải thiện tình trạng hơi thở nặng mùi. Nhưng đối người không mắc bệnh lý mà do thói quen sinh kém hoặc do sử dụng nhiều thực phẩm gây mùi, sử dụng thuốc lá gây khô miệng và hôi miệng thì có thể sử dụng những thực phẩm có sẵn ngay trong gian bếp để giảm bớt tình trạng hôi miệng.

Trà xanh

 Mách bạn 6 loại thực phẩm rẻ như cho trong nhà nhưng lại là “khắc tinh” với chứng hối miệng kéo dài - Ảnh 1

Trà xanh chứa nhiều Polyphenol là chất có đặc tính chống oxy hóa, có tác dụng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Lượng Polyphenol có trong trà xanh giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, khử mùi hôi. Đây chính là yếu tố để trà xanh làm giảm mùi hôi khó chịu, chữa bệnh hôi miệng. Do đó, những người thường xuyên uống trà xanh sẽ giảm nguy cơ hôi miệng và chống lão hóa.

Lá bạc hà

 Mách bạn 6 loại thực phẩm rẻ như cho trong nhà nhưng lại là “khắc tinh” với chứng hối miệng kéo dài - Ảnh 2

Lá bạc hà có chứa lượng lớn menthol phong phú nên việc thường xuyên nhai và ăn lá bạc hà có tác dụng giảm đau, kháng viêm, chống sưng nướu răng, hỗ trợ điều trị áp xe răng, viêm nha chu… Do đó bạc hà được nhiều gia đình trồng trong chậu hay trong vườn nhà để sử dụng làm rau ăn kèm hoặc làm thực phẩm chữa bệnh hôi miệng và nhiều vấn đề khác liên quan đến sức khỏe. Nhai lá bạc hà không chỉ giúp cho hoang miệng trở nên thơm tho hơn mà còn xoa dịu thần kinh căng thẳng, giảm mệt mỏi.

Táo

Để có hơi thở luôn thơm tho thì cách tự nhiên nhất là  tiết nhiều nước bọt nhằm giữ ẩm cho miệng, do đó việc thường xuyên ăn rau và trái cây là phương pháp giảm hôi miệng hiệu quả.

 Mách bạn 6 loại thực phẩm rẻ như cho trong nhà nhưng lại là “khắc tinh” với chứng hối miệng kéo dài - Ảnh 3

Táo không chỉ là loại thực phẩm có chứa hàm lượng chất xơ vô cùng cao mà đây cũng là thực phẩm chứa hàm lượng polyphenol lớn, mộ chất có tác dụng đánh bay các hợp chất có mùi. Táo cũng giảm các mảng bám ở chân răng và tăng hoạt động của tuyến nước bọt, giúp giữ miệng sạch hơn.

Gừng

 Mách bạn 6 loại thực phẩm rẻ như cho trong nhà nhưng lại là “khắc tinh” với chứng hối miệng kéo dài - Ảnh 4

Gừng ngoại trừ được biết đến với công dụng làm dịu dạ dày mà còn có công dụng đánh bay hơi thở nặng mùi. Do gừng chất chất tạo vị cay giúp kích thích các enzim có trong nước bọt phá vỡ các chất có mùi hôi trong miệng. Ăn một miếng gừng sau bữa ăn là cách đơn giản để  làm sạch vòm miệng đem đến hơi thở tươi mát hơn.

Chanh

Chanh là thực phẩm trị hôi miệng an toàn mà bạn nhất định không nên bỏ qua. Tính axit trong chanh có tác dụng điều tiết lượng nước bọt, giúp loại bỏ các vi khuẩn gây hại trong miệng và tẩy các vết ố vàng trên răng đồng thời khử mùi hôi hiệu quả.

 Mách bạn 6 loại thực phẩm rẻ như cho trong nhà nhưng lại là “khắc tinh” với chứng hối miệng kéo dài - Ảnh 5

Thường xuyên sử dụng chanh cũng là phương pháp hữu hiệu để nâng cao sức khỏe răng miệng, các thành phần có trong chanh giúp cải thiện khả năng miễn dịch, giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh lý như nhiễm trùng nướu, áp xe răng khôn, viêm loét lợi.

Sữa chua

 Mách bạn 6 loại thực phẩm rẻ như cho trong nhà nhưng lại là “khắc tinh” với chứng hối miệng kéo dài - Ảnh 6

Trong sữa chua chứa vi khuẩn có lợi probiotics, giúp chống lại các vi khuẩn gây hôi miệng đồng thời làm giảm mức nồng độ ydrogen sulfide, hợp chất gây mùi trong miệng. Ăn sữa chua thường xuyên cũng giảm tích tụ mảng bám và ngăn phát triển bệnh nha chu.

 

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