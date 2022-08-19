Đặt tỳ hưu phong thủy như thế nào để hút tài lộc, kéo thần tài đến phù trợ cho việc kinh doanh phát đạt

Nhà đẹp 19/08/2022 14:22

Tỳ hưu là một vật phẩm phong thủy được sử dụng phổ biến trong thờ phụng với ý nghĩa mang tới tài lộc, bình an cho người sở hữu. Tuy nhiên, việc đăt tỳ hưu phong thủy vẫn có một số điều cần lưu ý.

1. Đặt Tỳ Hưu ở nơi có ánh sáng tốt

Nên đặt Tỳ Hưu ở nơi nhiều ánh sáng, có thể nâng cao khả năng thu hút tiền bạc của Tỳ Hưu, đồng thời, đặt Tỳ Hưu ở hướng này có thể nâng cao sự nhạy bén và khôn ngoan trong kinh doanh của gia chủ.

 Đặt tỳ hưu phong thủy như thế nào để hút tài lộc, kéo thần tài đến phù trợ cho việc kinh doanh phát đạt - Ảnh 1

 

Đặc biệt là khi giao dịch tiền bạc, Tỳ Hưu được ánh mặt trời chiếu vào có thể khiến gia chủ có được sự bình tĩnh và khả năng phán đoán nhanh nhạy trước các tình huống bất ngờ, từ đó mà phát triển ổn định về mặt kinh doanh.

2. Đặt Tỳ Hưu ở nơi gọn gàng, sạch sẽ, không có có nhiều vật cản

 Đặt tỳ hưu phong thủy như thế nào để hút tài lộc, kéo thần tài đến phù trợ cho việc kinh doanh phát đạt - Ảnh 2

Tỳ Hưu Là một trong những thần thú trong thần thoại nên bản chất của Tỳ Hưu là thích nơi sạch sẽ, cao và thoáng đãng. Do đó tượng Tỳ Hưu  cần được đặt ở nơi thông khoáng, không có vật dụng linh tinh xung quanh để gia chủ giảm bớt các trở ngại trên con đường phát triển sự nghiệp buôn bán, kinh doanh.

3. Không di chuyểnTỳ Hưu sau khi đặt

Đặt tỳ hưu phong thủy như thế nào để hút tài lộc, kéo thần tài đến phù trợ cho việc kinh doanh phát đạt - Ảnh 3

Tỳ Hưu có chức năng thu hút tài lộc, tránh tà nên khi đặt Tỳ Hưu phải đặt mặt Tỳ Hưu hướng ra cửa chính như vậy mới có vai trò hút tài lộc. Do Tỳ Hưu thích sự giàu có nên nó sẽ hít tài lộc ngoài cổng vào nhà vì thế sau khi đặt Tỳ Hưu tốt nhất không nên tùy tiện di chuyển để không ảnh hưởng đến vận thế phong thủy của ngôi nhà.

Tỳ Hưu có vai trò rất quan trọng trong phong thủy, trong đa số trường hợp nó còn có tác dụng xua đuổi tà khí, bảo vệ an toàn và sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Nhưng chức năng được quan tâm nhiều nhất của Tỳ Hưu là khả năng hút tài lộc rất mạnh nên thích hợp là vật phong thủy đặt cố định.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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