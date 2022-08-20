Cách bố trì dơn giản bàn làm việc hợp phong thủy để sự nghiệp thăng tiến, kinh doanh phát đạt thành công

Nhà đẹp 20/08/2022 09:53

Nhiều người tin rằng việc bố trí phòng làm việc tại cơ quan hay bàn học sao hợp mệnh đúng với phong thủy sẽ thu hút tài lộc đem về sự may mắn cho chủ nhân. 

1. Đặt bàn hướng về ánh sáng, không quay lưng về phía cửa ra vào.

Cách bố trì dơn giản bàn làm việc hợp phong thủy để sự nghiệp thăng tiến, kinh doanh phát đạt thành công - Ảnh 1

 

Cửa ra vào là nơi thu hút luồng khí tự nhiên di chuyển, đặt bàn làm việc đi về hướng cửa có ánh sáng sẽ giúp bạn cảm giác tự tin và an toàn hơn. Bàn làm việc cũng không nên đặt đối diện cửa vì người ngồi dễ bị phân tâm bởi những âm thanh, tạp âm xung quanh.

2. Sau lưng bàn nên là bức tường, tránh đặt gương hoặc vật có gai nhọn sau ghế

 Sau lưng bàn là điểm tựa thu hút quý nhân đế phù trợ cho sự nghiệp, tạo sự an tâm. Đặt gương sau ghế là vô tình biến tường thật thành tưởng ảo, trong phong thủy gương là vật xua đuổi tà khí và cũng là hung khí rất mạnh, vì vậy nếu đặt gương trên bàn làm việc có thể ảnh hưởng đến sự tập trung của con người. 

Vật có nhiều gai nhọn để sau lưng sẽ chĩa vào người, khi đó sẽ tạo ra khí xấu ảnh hưởng tới sức khỏe của người làm việc

3. Đồ vật để trên bàn bên trái cao hơn bên phải

Cách bố trì dơn giản bàn làm việc hợp phong thủy để sự nghiệp thăng tiến, kinh doanh phát đạt thành công - Ảnh 2

Các vật phong thủy trên bàn làm việc nên đặt bên trái cao hơn bên phả vì bên trái là ị trí Thanh Long, bên phải là vị trí bạch hổ. Trong phong thủy vị trí của Thanh Long cao hơn Bạch Hổ một nghìn thước, vì vậy nếu vị trí rồng xanh thấp hơn vị trí hổ trắng là  phạm phải điều kỵ của của Thanh Long ảnh hưởng đến sức khỏe của chủ nhân.

4. Đặt đồ phong thủy phải hợp với người sử dụng bàn.

 Cách bố trì dơn giản bàn làm việc hợp phong thủy để sự nghiệp thăng tiến, kinh doanh phát đạt thành công - Ảnh 3

Nếu đặt đồ trang trí phong thủy trên bàn làm việc nên chọn những đồ vật hợp với ngũ hành của gia chủ, cấm đặt những đồ vật xung khắc với ngũ hành.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo 

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