Người giàu đặt những thứ này ở đầu giường vừa nuôi dưỡng vận khí tài lộc lại trợ đường công danh, ai nghe xong cũng gật gù hiểu sao đã giàu lại còn giàu mãi

Nhà đẹp 24/08/2022 10:22

Nhiều người thích đặt một số đồ trang trí lên đầu giường ngủ, một mặt cải thiện thẩm mỹ mặt khác là nuôi dưỡng vận khí, hút tài lộc, trợ đường công danh.

1. Một lát gừng mỏng

Người giàu đặt những thứ này ở đầu giường vừa nuôi dưỡng vận khí tài lộc lại trợ đường công danh, ai nghe xong cũng gật gù hiểu sao đã giàu lại còn giàu mãi - Ảnh 1

Người ta thường cắt lát gừng để hầm thịt có tác dụng khử mùi tanh, gừng còn có giá trị về mặt y học, có tác dụng xua tan cảm lạnh trong người. Nhưng ít ai biết rằng gừng cũng có tác dụng giúp người ngủ ngon.

Chỉ cần thái nhỏ khoảng 15 gam gừng, dùng gạc quấn lại và đặt bên gối. Mùi hương của gừng giúp người bệnh dễ ngủ hơn, không còn lo mất ngủ, hay mơ từ đó đảm bảo ngày mai tràn đầy năng lượng, giúp ích rất nhiều cho vận may về sự nghiệp và tài lộc.

2. Đầu giường có tủ

Người giàu đặt những thứ này ở đầu giường vừa nuôi dưỡng vận khí tài lộc lại trợ đường công danh, ai nghe xong cũng gật gù hiểu sao đã giàu lại còn giàu mãi - Ảnh 2

Tủ trên đầu giường tượng trưng cho hòm giữ tiền tài trong nhà. Nếu đặt một chiếc đèn bàn nhỏ trên bàn đầu giường sẽ giúp cải thiện rất nhiều tài vận và có tác dụng tụ tài. Của cải thịnh vượng thì quý nhân đến, nhà cửa sung túc.

3. Đồ vật liên quan đến chó

Người giàu đặt những thứ này ở đầu giường vừa nuôi dưỡng vận khí tài lộc lại trợ đường công danh, ai nghe xong cũng gật gù hiểu sao đã giàu lại còn giàu mãi - Ảnh 3

 Đồ vật liên quan đến chó nếu đặt cạnh gối sẽ có tác dụng ngăn cản sự xâm nhập của những điều xấu, tránh cho chúng quấy rầy giấc ngủ và làm xáo trộn linh khí phong thủy trong nhà.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Từ khóa:   vật phong thủy giường ngủ các đồ phong thủy

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