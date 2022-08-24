Những vị trí đại kỵ khi đặt chổi quét nhà, chớ phạm phải để không vô tình quét sạch tài vận may mắn của gia đình

Nhà đẹp 24/08/2022 08:32

Chổi là vật dụng cần thiết mà nhà nào cũng có nhưng nhiều người không biết rằng chổi cũng là một vật phong thủ, nên nếu đặt chổi vào những vị trí đại kỵ sau cũng làm ảnh hưởng đến vận khí tài lộc của mọi người trong nhà.

Chổi quét nhà là vật dụng không thể thiếu trong các gia đình. Nó giúp quét đi những bụi bẩn, xua tan khí xấu. Việc đặt chổi quét nhà ở vị trí nào cũng là một vấn đề được phong thủy coi trọng. Có những nơi trong nhà dù tiển để đặt chổ nhưng tuyệt đối không được đặt vì nó có thể ảnh hưởng đến tài lộc, sự may mắn của gia chủ.

1. Không đặt chổi ở hai bên cửa ra vào

Nhiều nhà có thói quen quét nhà xong sẽ để chổi ngay ở hai bên cửa ra vào để tiện cho lần sử dụng sau. Tuy nhiên, đây là một đại kỵ phong thủy. Cửa ra vào là nơi cực kỳ quan trọng đối với phong thủy của một ngôi nhà, là nơi đón tài khí, quý nhân đến giúp gia chủ vượng phát.

Những vị trí đại kỵ khi đặt chổi quét nhà, chớ phạm phải để không vô tình quét sạch tài vận may mắn của gia đình - Ảnh 1 

Trong khi đó, chổi quét nhà lại là vật tập trung nhiều khí xấu cho nên để chổi ở vị trí này khiến cho khí xấu chặn ngay trước cửa làm tiêu tan tài khí, không tốt cho sức khỏe, tài lộc khó tụ.

2. Không đặt chổi ở phòng khách

Những vị trí đại kỵ khi đặt chổi quét nhà, chớ phạm phải để không vô tình quét sạch tài vận may mắn của gia đình - Ảnh 2

Phòng khách là nơi các thành viên gia đình quây quần cũng là nơi đón tiếp các vị khách quý đến chơi nhà. Đặt chổi ở phòng khách sẽ khiến năng lượng xấu lan tỏa khắp nơi, làm ảnh hưởng tới vận khí chung của gia đình, cản trở đường đi của tài khí, chưa kể đến việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ.

3. Không đặt chổi ở phòng bếp, nhà ăn

Những vị trí đại kỵ khi đặt chổi quét nhà, chớ phạm phải để không vô tình quét sạch tài vận may mắn của gia đình - Ảnh 3

Chổi là vật dụng chứa nhiều bụi bẩn, vi khuẩn. Vì vậy, tốt nhất không nên đặt chổi ở nơi có liên quan đến việc ăn uống. Theo phong thủy, phòng bếp, nhà ăn là nơi con người nạp năng lượng. Nếu không muốn nguồn sống bị quét sạch, tốt nhất không nên đặt chổi ở khu vực này.

4. Không đặt chổi quét nhà ở nhà vệ sinh

Những vị trí đại kỵ khi đặt chổi quét nhà, chớ phạm phải để không vô tình quét sạch tài vận may mắn của gia đình - Ảnh 4

Theo truyền thuyết, hiện thân của chổi vốn là đôi vợ chồng là người nhà trời vì phạm luật mà giáng xuống làm chổi cho nên việc để chổi ở nhà vệ sinh là đại kỵ.  Chưa kể đến nhà vệ sinh là nơi ẩm thấp có nhiều vi khuẩn. Đặt chổi ở đây lại càng thêm bẩn, tích tụ nhiều khí xấu. Khi lấy chổi quét nhà, khí xấu sẽ vô tình lan rộng ra khắp nơi. Như vậy thì cho dù có quét dọn kỹ đến đâu thì cũng chẳng sạch mà còn đem uế khí từ nhà vệ sinh rải khắp nhà.

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