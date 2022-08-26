Phòng làm việc bày 5 vật phong thủy này tiền tài tăng cuồn cuộn, công danh ngày càng sáng

Nhà đẹp 26/08/2022 15:08

Theo chuyên gia phong thuỷ, trong phòng làm việc nên bài trí những vật phẩm này để tránh dữ đón lành, giúp sự nghiệp tài vận thăng hoa phất phát.

1. Tỳ Hưu

Để đạt hiệu quả tốt nhất về phong thuỷ, bạn nên đặt phần đầu tỳ hưu hướng ra cửa chính hoặc hướng ra cửa sổ để chiêu tài gọi lộc.

Phòng làm việc bày 5 vật phong thủy này tiền tài tăng cuồn cuộn, công danh ngày càng sáng - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Đặc biệt, đây là linh vật ưa sạch sẽ, nên nơi đặt Tỳ Hưu phải thật gọn gàng thông thoáng, không có vật cản, dơ bẩn.

2. Vàng phong thủy

Vàng phong thuỷ. Nhắc đến vàng là nhắc đến tiền tài, phú quý và thành công. Bài trí thỏi vàng phong thuỷ trên bàn làm việc của chủ công ty sẽ có tác dụng thu hút tài lộc. Để tăng tính thẩm mỹ, bạn có thể đặt nhiều thỏi vàng vào bình tài lộc và trưng bày.

Phòng làm việc bày 5 vật phong thủy này tiền tài tăng cuồn cuộn, công danh ngày càng sáng - Ảnh 2

Ảnh minh họa

Thực tế cho thấy nhiều người tin vào phong thủy rất chuộng trưng bày vật phẩm này với mong muốn Thần Tài hoan hỷ tìm đến, việc kinh doanh sẽ xuôi chèo mát mái.

3. Tranh phượng hoàng

Nhiều người tin vào phong thủy rát chuộng trưng bày vật phẩm này với mong muốn Thần Tài hoan hỷ tìm đến, việc kinh doanh sẽ xuôi chèo mát mái.

Phòng làm việc bày 5 vật phong thủy này tiền tài tăng cuồn cuộn, công danh ngày càng sáng - Ảnh 3

Ảnh minh họa

Các chuyên gia phong thuỷ gợi ý, treo một bức tranh phượng hoàng ở phía Nam của văn phòng làm việc là vị trí đắc địa giúp vận khí công ty cải thiện đáng kể.

4. Tranh thuyền buồm

Phòng làm việc bày 5 vật phong thủy này tiền tài tăng cuồn cuộn, công danh ngày càng sáng - Ảnh 4

Ảnh minh họa

Nhắc tới thuyền buồm, nhiều người liên tưởng tới câu "thuận buồm xuôi gió". Quả thực, trong phong thuỷ, thuyền buồm được xem là biểu tượng của thành công trong kinh doanh bởi nó tượng trưng cho Gió

5. Tượng ngựa phong thủy

Tượng ngựa phong thuỷ. Đặt một bức tượng ngựa phong thuỷ hay tranh ngựa tại phía Nam văn phòng giúp sự nghiệp của chủ nhân sẽ hanh thông tăng tiến.

Phòng làm việc bày 5 vật phong thủy này tiền tài tăng cuồn cuộn, công danh ngày càng sáng - Ảnh 5

Ảnh minh họa

Theo phong thuỷ, ngựa là biểu tượng của sự thành công, nổi tiếng, gắn liền với tích "Mã đáo thành công". Đặc biệt, những ai đang có dự định thay đổi công việc, hãy thỉnh một bức tượng ngựa phong thuỷ, vận may ắt tìm đến bạn. 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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