Nhiều người tin tưởng rằng, mang theo mình một chiếc ví mới, lành lặn sẽ đem lại may mắn cho họ, đặc biệt là trong mặt tài chính. Ngược lại, những chiếc ví tiền cũ rách lại được coi là điều tối kỵ trong phong thủy.

Tuy nhiên nếu đem vứt bỏ ví tiền khi chúng đã bị rách thì không nên. Ví tiền vốn là vật tượng trưng cho của cải và tiền bạc và thường được mang theo người. Nếu vứt ví vào thùng rác tức là vứt đi tài sản của mình, chưa kể trong thùng rác có rất nhiều uế khí sẽ bám vào đem vận xui về tiền bạc sẽ đeo bám, tài chính hao hụt cho chủ nhân. Nếu bạn thay ví mới hoặc thấy chiếc ví cũ không còn may mắn nữa thì có thể bọc nó trong một chiếc túi và chôn dưới đất vào một ngày mưa.

Phong thủy quan niệm gương là nơi lưu giữ hình ảnh, lưu giữ một phần linh hồn những người từng soi chúng.

Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy, nếu chẳng may làm vỡ gương hay dọn dẹp nhà thấy có mảnh gương vỡ mà bạn vứt luôn vào thùng rác thì được cho là hành động thiếu tôn trọng. Mảnh gương vỡ vứt trong thùng rác cũng tỏa ra những nguồn năng lượng tiêu cực làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của các thành viên trong gia đình. Sau khi thu dọn kĩ càng để tránh những mảnh vỡ gây bị thương cho người trong gia đình, bạn nên bọc tất cả vào một chiếc túi rồi đem đi chôn hoặc vứt xuống lòng sông sâu để mang những điều xui rủi, điềm xấu đi xa khỏi nhà

4. Bát đĩa sứt, đồ thủy tinh, pha lê bị vỡ

Gương vỡ theo quan niệm Á Đông và cả Tây phương đều là dự báo những điều không may mắn, là chia ly đau buồn.

Ảnh minh họa: Internet

Trong phong thủy, gương vỡ cũng mang ý nghĩa tương tự như quan niệm truyền thống. Do đó, mỗi người đều cố gắng hết sức để tránh gặp phải trường hợp gương rơi xuống vỡ nát. Nhưng dù vậy, đôi lúc vẫn không thể tránh khỏi việc này.Vì vậy bạn không nên vứt chúng trong thùng rác kẻo bị vận xui ám trong nhà. Tốt nhất mang đi chôn ở xa hoặc vứt xuống lòng sông.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.