Nếu cứ còn giữ những vật dụng này trong nhà thì đừng hỏi vì sao gia đình liên tục hao tài tốn của

Nhà đẹp 02/09/2022 17:48

Nếu bạn muốn cuộc sống của mình ngày càng phát tài, phát lộc mọi việc thuận lợi hanh thông thì hãy lập tức bỏ ngay những thứ này ra khỏi nhà.

Để đồng hồ hết pin hay hỏng trong nhà

Nếu cứ còn giữ những vật dụng này trong nhà thì đừng hỏi vì sao gia đình liên tục hao tài tốn của - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đồng hồ chính là biểu tượng của thời gian, một trong những kiêng kỵ phong thủy nhà ở chính là để đồng hồ chết trong nhà một thời gian dài không thay pin sửa chữa hoặc vứt đi. Trong quan niệm dân gian quan niệm, đồng hồ là tượng trưng cho thời gian của sự sống, nếu nó chết cũng hàm nghĩa mang lại sự mất mát, không may mắn cho gia chủ của ngôi nhà.

Đồ vỡ không vứt đi

Nếu cứ còn giữ những vật dụng này trong nhà thì đừng hỏi vì sao gia đình liên tục hao tài tốn của - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo phong thủy người ta thường kiêng để đổ vỡ như gương bát vỡ trong nhà, bởi nó luôn là điềm gở, báo hiệu những việc không hay sắp đến. Vì vậy, bạn không nên lưu giữ lại. Khi không may làm vỡ gương, bát đĩa thì đừng để lâu trong nhà, cũng không nên vứt vào thùng rác hay ngoài đường. Hãy gói vào một túi giấy bóng đem chôn xuống lòng đất ở xa nhà, như vậy điềm gở mới được hóa giải triệt để.

Để cây chết hoa khô

Nếu cứ còn giữ những vật dụng này trong nhà thì đừng hỏi vì sao gia đình liên tục hao tài tốn của - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong nhà bạn nếu bạn nếu có cây hoặc hoa tươi tự nhiên bị chết thì bạn nên vứt nó đi đừng để trong nhà. Bởi nếu bạn để cây trong nhà bạn đang bị héo, rủ xuống hoặc chết, chúng sẽ tạo ra nguồn năng lượng xấu cho ngôi nhà của bạn đồng thời ảnh hưởng đến thẩm mỹ.

Khi cây và hoa chết khô tạo nên phong thuỷ không tốt cho chủ nhân ngôi nhà bởi vì chúng đại diện cho những nguồn năng lượng yếu và trì trệ. Khi bạn trưng hoa khô trong không gian sống của mình, mọi thứ sẽ trở nên vô cùng khó khăn cho bạn

 

*Bài viết có tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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