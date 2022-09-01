4 vật dụng mang vận xui, tuyệt đối không mang về nhà kẻo rước họa vào thân

Nhà đẹp 01/09/2022 19:39

Đồ vật có thể mang đến sự may mắn những đồng thời cũng mang đến nguồn năng lượng xấu , do đó đối những vật dưới đây tuyệt đối không nên đem chúng về nhà.

1. Đồ trang sức cũ bằng đá quý 

Nhiều người có thói quen mang trang sức bằng đá làm bùa hộ mệnh, giúp sự nghiệp thăng tiến, cuộc sống bình an điều này sẽ là bình thường đố bằng đá mới hoàn toàn

4 vật dụng mang vận xui, tuyệt đối không mang về nhà kẻo rước họa vào thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo chuyên gia phong thủy, sau một thời gian sử dụng, các món đồ này thường tích trữ cả tâm niệm và tai ương của người chủ cũ. Do đó, bạn không nên mua các loại đồ trang sức bằng đá cũ. Hãy mua mới để chúng có thể đem lại nguồn năng lượng tốt, may mắn cho bạn

2. Tiền lẻ hoặc vật dụng cá nhân của người khác

Theo nhiều người việc nhặt được tiền trên đường là may mắn nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. Khi đi trên đường, nếu vô tình nhặt đường tiền lẻ hoặc vật dụng cá nhân của người khác, bạn cũng nên tránh nhặt và đem về làm của riêng. Một số người quan niệm, vứt bỏ các món đồ cũ là một cách để giải xui, vứt bỏ đen đủi. Nếu bạn nhặt về nghĩa là rước điều không may về nhà.

4 vật dụng mang vận xui, tuyệt đối không mang về nhà kẻo rước họa vào thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong trường hợp bạn nhặt được ví tiền, hãy kiểm tra xem chúng có giấy tờ hay tài sản giá trị bên trong hay không. Nếu có, hãy tìm cách liên lạc và trả lại cho người chủ. Đây là một việc làm tốt, giúp bạn có thêm may mắn, bình an trong cuộc sống.

3. Gương bị nứt

Gương đã nứt, vỡ tốt nhất là nên vứt đi và không để trong nhà.

4 vật dụng mang vận xui, tuyệt đối không mang về nhà kẻo rước họa vào thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm của người xưa, chiếc gương gắn liền với những cô gái đến tuổi cập kê, có giá bị bảo vệ sắc đẹp và hôn nhân của họ. Nếu gương bị nứt nghĩa là những điều này ít nhiều bị ảnh hưởng. Đối với những chiếc gương không lành lặn, bạn hãy gói chúng cẩn thận vào khăn, bỏ thêm ít muối rồi vứt đi.

4 Hái lộc ở cây cổ thụ

Những ngày đầu năm mới, nhiều người có thói quen hái lộc về nhà để cầu may mắn, tài lộc. Tuy nhiên, việc hái lộc ở những cây to, cành lá um tùm, cây cổ thụ gần đền chùa, miếu mạo là một đại kỵ. Bởi đây là nơi trú ngụ của những dòng khí không tốt. Hái lộc ở đây đem về nhà sẽ rước theo cả xui xẻo về theo.

4 vật dụng mang vận xui, tuyệt đối không mang về nhà kẻo rước họa vào thân - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nếu muốn hái lộc, hãy tìm những cây nhỏ, tán không quá rộng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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