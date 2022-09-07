Trang trí cây cảnh phong thủy trên BÀN THỜ: loại bỏ tà khí và ô uế, thu hút vượng khí, gia chủ thêm bình an may mắn

Nhà đẹp 07/09/2022 12:55

Top 4 loại cây phong thủy giúp gia chủ ngày càng phát tài, có thêm bình an và may mắn nếu đặt trên bàn thờ.

Cây vạn lộc

Theo các chuyên gia phong thủy, đặt một cây vạn lộc trên bàn thờ sẽ giúp thu hút may mắn cho gia chủ. Giống như tên gọi của nó, cây vạn lộc được cho là có thể đem lại vô vàn tài lộc cho gia chủ.

Cây có màu sắc rực rỡ với phần lá đỏ hồng, viền xanh, lá dày, bóng, cây mọc thẳng đứng, tán phủ tròn. Từ tên gọi đến bề ngoài của cây vạn lộc đều mang ý nghĩa tốt. Loại cây này có thể giúp bàn thờ trở nên sang trọng hơn, hút vượng khí vào nhà.

Trang trí cây cảnh phong thủy trên BÀN THỜ: loại bỏ tà khí và ô uế, thu hút vượng khí, gia chủ thêm bình an may mắn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cây phú quý

 

Một chậu phú quý nhỏ thường được các gia đình sử dụng làm cây cảnh trong nhà vì màu xanh, viền đỏ hồng rất đẹp mắt. Ngoài ra, loại cây này còn có công dụng thanh lọc không khí, giúp nhà bạn trong lành hơn.

 

Theo quan niệm phong thủy, cây phú quý còn khi đặt lên bàn thờ sẽ tẩy uế tà khí khiến cho gian thờ nhà bạn không bị ô uế. Ngoài ra, nó còn tượng trưng cho may mắn, giàu sang, giúp gia chủ vượng vận tài lộc, phú quý cứ ùn ùn kéo tới.

 

Cây phất dụ xanh phát tài

 

Cây phất dụ còn được gọi là cây phát tài, trong phong thủy, đây là loài cây mang lại may mắn cho gia chủ. Cây phất dụ không nên trồng trong nhà vì lá loài cây này nếu dùng trong nhà nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, tuy nhiên, một chậu cây nhỏ thì không ảnh hưởng lắm.

 

Phất dụ có trên 20 loài, mỗi loài tượng trưng cho một sự may mắn, tài lộc riêng. Khi trồng phất dụ bạn nên trồng hướng Đông hoặc Đông Nam trong nhà – vì khu vực này thuộc Mộc là nơi có ánh sáng thích hợp cho cây xanh tốt. Và lưu ý chỉ nên trồng một chậu nhỏ vì nếu trồng cây quá lớn sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Đây cũng là loại cây đặt trên bàn thờ mang đến nhiều may mắn.

 

Cây đế vương

 

Cây đế vương vốn được coi là loại cây cảnh hoàn hảo bởi bề ngoài bóng bẩy, bắt mắt, sạch sẽ. Cũng như tên gọi, cây đế vương chính là biểu tượng của sự mạnh mẽ, quyền lực, khi trang trí bên bàn thờ nó còn mang ý nghĩa cầu mong giàu có, tiền bạc.

 

Trang trí cây cảnh phong thủy trên BÀN THỜ: loại bỏ tà khí và ô uế, thu hút vượng khí, gia chủ thêm bình an may mắn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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