4 vị trí trong nhà nên đặt đồ phong thủy để kích hoạt vận trình tài lộc, bảo hộ gia đình

Phòng khách không chỉ là không gian sinh hoạt chung của gia đình bạn. Nó còn được xem như là “thể diện” của gia chủ khi tiếp khách. Đây là căn phòng không những có thể tăng cường vận trình tài lộc của gia chủ mà thậm chí còn có thể thúc đẩy các mối quan hệ xã giao cũng như chuyện tình duyên của gia chủ thêm phần tốt đẹp hơn.

Ngoài ra theo tâm linh , phong thủy cho phòng khách cũng rất được coi trọng. Nhiều người tin rằng việc bố trí phòng khách theo phong thủy phù hợp sẽ giúp gia chủ thu hút được may mắn, tài lộc.

Trong phong thủy học, huyền quan là một khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách, có thể coi là khoảng đệm của phòng khách. Nói đơn giản, huyền quan là nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách, có ý nghĩa như một tấm rèm, một bức bình phong cho phòng khách.

Ảnh minh họa: Internet

Trong phong thủy, huyền quan là nơi ngăn chặn sát khí, giúp làm giảm tác động của những xung đột từ bên ngoài vào trong nhà. Chính vì thế, huyền quan có vai trò như một nơi bảo vệ sinh khí, giúp tụ sinh khí, để vượng khí, tài khí không bị thất thoát ra ngoài.

3. Phòng sách, phòng làm việc, phòng học tập

Phòng đọc sách không chỉ là nơi chứa sách, nơi để đọc sách mà còn là không gian học tập và làm việc. Chính vì lẽ đó mà ngoài việc quan tâm đến những điều kiện không gian, ánh sáng thì phòng đọc sách được nhiều người chú ý đến yếu tố phong thuỷ.

Ảnh minh họa: Internet

Phòng đọc sách chứa đựng những kiến thức là nơi rất nhiều người nuôi dưỡng tinh thần, rèn luyện và tiếp thu kiến thức trong việc học tập và làm việc với mong muốn thành công.

4. Phòng ngủ

Ngủ giúp chúng ta không chỉ nghỉ ngơi về thể xác mà còn cả về tinh thần.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, một giấc ngủ ngon còn giúp chúng ta tăng cường trí nhớ, tăng cường khả năng tư duy, sáng tạo, giúp chúng ta dễ dàng đưa ra những quyết định sáng suốt hơn dẫn đến thành công hơn trong cuộc sống. Do đó phong ngủ cũng là nơi phù hợp đặt các vật phẩm phong thủy

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.