5 kiểu BÀN ĂN đại kỵ phong thủy: vợ chồng bất hòa, sức khỏe các thành viên trong gia đình bị ảnh hưởng, tài lộc khó mà hanh thông

Theo quan niệm phong thủy, bàn ăn có góc càng nhọn thì sát khí càng lớn. Bàn ăn có hình tam giác là loại có góc nhọn, giống như những mũi tên chĩa vào người. Do đó đây là loại bàn ăn được xếp vào nhóm đại kỵ trong phong thủy bởi nó được cho là có thể làm gia đình bất hòa, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, chọn bàn ăn hình tam giác cũng làm ảnh hưởng đến tài lộc, tiền của trong nhà.

Đối với những chiếc bàn ăn có đường viền lượn sóng tuy không phù hợp với quan niệm truyền thống nhưng vẫn có thể sử dụng được vì nó không có góc nhọn.

Nhìn bàn ăn bằng kính sẽ sáng, đẹp và sang hơn các chất liệu khác. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy thì không nên chọn bằng kính vì có thể dẫn đến năng lượng xấu. Mặt bàn bằng kính trông cũng không phù hợp với không gian cần sự ấm cúng trong chỗ ăn, ngoài ra mặt bàn bằng kính dễ vỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tránh đặt bàn ăn trực tiếp giữa lối đi

Cho dù phòng ăn của gia đình có cửa sổ, cửa ra vào thì đặt bàn giữa lối thẳng với cửa là điều không tốt. Vì bàn sẽ chắn các năng lượng may mắn, sức khỏe, hạnh phúc đi vào phòng.

Số lượng ghế bàn ăn là số lẻ

Trong phong thủy, số chẵn được chuộng hơn số lẻ. Số chẵn tạo ra sự đối xứng, cân bằng là khía cạnh quan trọng trong phong thủy. Vì vậy dù bàn ăn dùng 2 hay 10 người thì tốt nhất số lượng ghế nên là số chẵn. Sự cân bằng trong bàn ăn cũng tượng trưng cho sự cân bằng trong cuộc sống.

Tránh chọn màu tươi trẻ

Màu sắc bàn ăn nên chọn màu trung tính, thiên về màu gỗ tự nhiên, màu cà phê, màu đen là tốt nhất, không nên dùng màu quá tươi trẻ hoặc quá chói lọi với nhãn quang.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.