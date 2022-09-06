5 con vật này chạy vào nhà đồng nghĩa với việc đem lại may mắn, tài lộc, gia chủ làm ăn ngày càng phát đạt

Theo quan niệm dân gian, rùa là một biểu tượng tốt, là sự kết nối giữa trời và đất, là vật linh thiêng mang đến sự trường tồn, an lành.

Theo phong thủy, con rùa là loài vật mang đến may mắn, tài lộc cho gia đình. Vì vậy, nhiều người thích nuôi rùa trong nhà để cầu may mắn, bình an.

Ảnh minh họa: Internet

Mèo

Sau chó, mèo cũng là con vật được nhiều gia đình lựa chọn. Trong ngũ hành, mèo thuộc Mộc. Người tuổi Thân, Dậu (mệnh Kim) rất hợp nuôi mèo vì Kim thắng Mộc dễ thức đẩy vận trình thăng tiến.

Người tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên tránh nuôi mèo.

Khi thấy mèo vàng chạy vào nhà, bạn cũng không nên xua đuổi chúng vì đây là dấu hiệu may mắn sắp đến.

Ong mật xây tổ

Ong mật thường làm tổ ở những nơi có môi trường tốt. Nếu như nó xây tổ trong nhà, điều này báo hiệu rằng vận khí của gia chủ chúng ta không tệ lắm, tài lộc như ý.

Theo Phật giáo, nếu ong mật xây tổ trong nhà thì nghĩa là gia đình đó đã kết thiện duyên cùng với chúng. Những con ong đến để báo ân, tượng trưng cho hạnh phúc mỹ mãn, mùa màng bội thu và luôn gặp may mắn.

Nếu bạn là một người kinh doanh, điều này cho thấy công việc của bạn sẽ thuận lợi, và cuộc sống gia đình cũng rất đầm ấm.

Ảnh minh họa: Internet

Dơi làm tổ trong nhà

Theo quan niệm của người Trung Hoa xưa, ơi là biểu tượng của sự giàu có, thịnh vượng. Người ta tin rằng, rơi mang vận khí tốt, khi chúng bay vào nhà nghĩa là nơi đó có khí tốt lành.

Dơi bay vào nhà làm tổ là điềm báo gia đình sắp gặp may mắn về tiền bạc, tài chính. Vì vậy, nếu thấy dơi bay vào nhà, bạn đừng hoảng hốt và xua đuổi chúng.

Chó chạy vào nhà

Người xưa thường có câu nói rằng “Mèo vào thì khó, chó vào thì sang” người ta quan niệm rằng khi ai đó tặng bạn một con chó hoặc có một con chó nào lạc chủ chạy vào nhà bạn. Nó thường mang tới nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ.

Trong thời gian này, nhà bạn dễ gặp nhiều may mắn thành công, bởi đây là một dấu hiệu rất tốt cho thấy gia chủ sắp gặt hái nhiều thành công, đường tài vận đang lên và đường tình duyên sắp tới sẽ có nhiều biến chuyển tốt đẹp gia đình bạn sắp có hỷ tín.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.