5 con vật này chạy vào nhà đồng nghĩa với việc đem lại may mắn, tài lộc, gia chủ làm ăn ngày càng phát đạt

Theo quan niệm dân gian, rùa là một biểu tượng tốt, là sự kết nối giữa trời và đất, là vật linh thiêng mang đến sự trường tồn, an lành.

Theo phong thủy, con rùa là loài vật mang đến may mắn, tài lộc cho gia đình. Vì vậy, nhiều người thích nuôi rùa trong nhà để cầu may mắn, bình an.

Rùa bò vào nhà là điềm báo may mắn, dự báo gia chủ có tài lộc thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc.