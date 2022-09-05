5 đại kỵ phong thủy PHÒNG NGỦ cần lưu ý: gia chủ bất an, sức khỏe giảm sút, tình cảm vợ chồng không thuận lợi

Theo phong thủy, xà ngang (còn được gọi là huyền trâm sát) là thứ tỏa ra nhiều sát khí. Kê giường ở vị trí có xà ngang phía dưới sẽ khiến người nằm trên giường bị tổn hại đến sức khỏe . Thường xuyên nằm dưới xà ngang sẽ tạo cảm giác bị đè nén, gây mệt mỏi, đau đầu, mất ngủ...

Theo phong thủy, đầu giường nên tránh lộ không ( lộ không nghĩa là không kê sát vào tường, không có chỗ dựa, không có chỗ che chở). Với vị trí kê này, cuộc sống của gia chủ dễ gặp phải những điều không may mắn.

Nếu giường ngủ nằm ở vị trí không thể kê sát tường được thì cuối giường phải kê sát tường. Ngoài ra, đặt 1 cái tủ ở trên đầu giường cạnh vách tường cũng là cách có thể bổ cứu.

Ảnh minh họa: Internet

Đầu giường chiếu thẳng ra cửa phòng

Giường ngủ và cửa phòng xung khắc nhau. Khi cửa phòng chiếu thẳng vào đầu giường sẽ gặp hung khí vận xung, dễ gây mất ngủ cho gia chủ, hoặc làm cho trí tuệ bị giảm sút. Tốt nhất nên kê lệch giường sang chỗ khác. Nếu không còn vị trí nào có thể xê dịch được giường thì có thể đặt một tấm bình phong ngăn giữa cửa phòng với đầu giường. Khi bạn đang nằm trên giường, cửa mở sẽ khiến bạn mất cảm giác riêng tư. Gió thổi bất ngờ cũng dễ khiến bạn bị cảm. Nếu giường nhà bạn đang chiếu đúng thẳng cửa phòng thì bạn nên kê giường ở góc xa cửa nhất có thể.

Giường kê sát hoặc đối diện nhà vệ sinh

Theo phong thủy, nhà vệ sinh là nơi tích tụ nhiều ám khí, có mùi hôi khó chịu nên cần được đặt tách biệt với phòng ngủ. Giường kê sát hoặc đối diện với phòng ngủ sẽ khiến sức khỏe của gia chủ sa sút. Hơn nữa, tiếng nước giội rửa trong nhà vệ sinh có thể khiến bạn bị khó ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Giường ngủ đối diện gương

Theo phong thủy, gương có tác dụng phản xạ sát khí xông thẳng vào cho nên không thể để gương chiếu thẳng vào người, nhất là vào đầu giường. Đặt gương đối diện giường ngủ sẽ khiến bạn dễ rơi vào trạng thái mê man, ngủ không sâu giấc, dễ bị bóng đè, ngủ mơ ác mộng…. Ngoài ra, việc gương chiếu vào giường ngủ cũng làm hạnh phúc gia đình của bạn gặp bất lợi dễ có người thứ 3 xen vào. Bạn chỉ nên lắp gương ở hai bên đầu giường ngủ. Nhưng tốt nhất là không để gương trong phòng ngủ.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.