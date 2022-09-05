3 lỗi phong thủy 90% người Việt thường mắc phải khiến Thần tài quay lưng, thậm chí một đi không trở lại

Nhà đẹp 05/09/2022 12:40

Dưới đây là những sai lầm về phong thủy khiến cho Thần tài nổi giận, gia chủ không muốn mất hết tài lộc cần lưu ý!

 

Khu vực cửa chính lộn xộn và thiếu ánh sáng

Thông thường, phía trước nhà thường có một lối đi dẫn vào cửa chính. Vị trí này kị nhất là âm u, thiếu vẻ mỹ quan và bày trí không ngay ngắn. Lỗi phong thủy ngay trước cửa nhà như thế có thể khiến cho các luồng khí xấu dễ dàng xâm nhập vào trong, đồng thời các luồng khí tốt cũng dễ bị rối loạn, khiến cho vợ chồng thường xuyên xảy ra xung đột, có nhiều nguy cơ bị tiểu nhân phá hoại hoặc xuất hiện người thứ ba chen vào hạnh phúc gia đình.

3 lỗi phong thủy 90% người Việt thường mắc phải khiến Thần tài quay lưng, thậm chí một đi không trở lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặt nhầm vị trí các chậu cây phong thủy trong nhà

Mỗi một chậu cây, đồ vật trong ngôi nhà đều góp phần tạo nên sinh thái phong thủy tốt hoặc xấu. Bạn thường đặt vị trí của các chậu cây một cách tùy hứng. Những điều này có thể ảnh hưởng đến phong thủy của ngôi nhà.

Chậu cây phong thủy là nơi chứa nhiều nguồn năng lượng và cát tinh tỏa ra xung quanh. Hãy đặt những chậu này cạnh cửa chính, gần sofa để chậu cây phát huy tác dụng tối đa.

Sen phật đà, cây lưỡi hổ, cây phất dụ, cây ngọc bích,... là những cây có ý nghĩa về sự tài lộc và thịnh vượng. Ngoài ra, những loại cây này còn đem đến cho ngôi nhà nguồn sinh khí tốt dồi dào, gia chủ sẽ gặp nhiều may mắn đến với mình. Tuy nhiên, vị trí của các cây phải được đặt đúng chỗ mới có thể phát huy được hết nguồn năng lượng của cây.

3 lỗi phong thủy 90% người Việt thường mắc phải khiến Thần tài quay lưng, thậm chí một đi không trở lại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hãy đặt cây ở vị trí hướng cửa đi vào chính diện ngôi nhà. Đây là vị trí thích hợp có nhiều nguồn ánh sáng giúp cây phát huy được hết các sinh khí đưa đến ngôi nhà.

Cần lưu ý tránh đặt cây ở những góc khuất, không được chăm sóc kĩ càng. Bởi vị trí này không tốt trong phong thủy, đôi khi còn khiến làm ăn thất bát, gia tài tiêu hao.

Ốp gương trên trần

Nếu gương được ốp trên trần nhà, dòng năng lượng phía dưới sẽ hỗn loạn, khiến những người phía dưới sẽ bị tiêu khí tiêu tài, bất lợi cho tài vận và sức khỏe. Tốt nhất là gia chủ không nên gắn gương lên trần của phòng khách, vì điều này khiến cho người bên dưới cảm thấy không tự nhiên thoải mái và cũng sẽ ảnh hưởng đến vận may của những người bên dưới ngôi nhà.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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