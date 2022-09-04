5 nguyên tắc phong thủy về tủ giày, dép: cần tránh để ở vị trí nào để không phải mang tai họa vào nhà?

Nhà đẹp 04/09/2022 10:23

Dưới đây là các vị trí đặt tủ giày, dép kỵ phong thủy, sẽ cực sai lầm nếu mắc lỗi 5 nguyên tắc này.

Đặt tủ giày đối diện lối vào cửa chính

Theo phong thủy "trái có Thanh Long, phải có Bạch Hổ". Thanh Long là vị trí cát tường, thích hợp để những thứ sạch sẽ, xinh đẹp. Còn bên phải là Bạch Hổ, để kệ giày ở đây sẽ giúp ngăn cản sát khí vào nhà, giúp chúng ta đổi xui thành hên.

Vì thế, tủ giày, kệ giày không nên đặt đối diện với cửa lớn trong nhà. Nếu đặt được ở 2 bên cửa là may mắn nhất vì tạo phong thủy tốt, tạo vượng khí cho gia đình bạn.

Không đặt tủ giày trong phòng ngủ

Vì lí do tiện lợi, phụ nữ thích bố trí tủ đựng giàu ngay trong phòng ngủ. Lúc này, năng lượng tiêu cực của giày dép đã đi tác động đáng kể tới phong thủy phòng ngủ và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng hôn nhân. Vì thế, hãy loại bỏ tủ giày ra khỏi phòng ngủ ngay lập tức.

Tủ giày dép không được kê đặt trùng với trục thần đạo (chính hướng nhà) của gia trạch

Tủ giày dép không được kê đặt trùng với trục thần đạo (chính hướng nhà) của gia trạch, đồng thời cũng không được kê đặt ở khu vực quan sát. Người ngồi trong nhà (phòng khách) không được nhìn thấy toàn bộ tủ giày dép.

Tủ giày dép có thể kê đặt ở vị trí cách xa cửa ra vào một vài mét. Nếu không thể lựa chọn được vị trí lý tưởng, có thể kê đặt phía sau cánh cửa chính, sao cho khi mở cửa có thể che khuất giá giày dép. Trong trường hợp này không nên thiết kế giá, nên đóng tủ giày dép có cửa đóng kín là tốt nhất.

5 nguyên tắc phong thủy về tủ giày, dép: cần tránh để ở vị trí nào để không phải mang tai họa vào nhà? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Giữ gìn vệ sinh, ngăn nắp

Bạn nên giữ tủ (hoặc giá, kệ) đựng giày sạch sẽ và ngăn nắp. Vệ sinh tủ định kỳ để loại bỏ bụi bẩn, mùi hôi và phân loại những đôi giày cũ lâu không dùng đến.

Dù cho bạn vận dụng bao nhiêu biện pháp phong thủy tốt đẹp cho ngôi nhà, cho cửa ra vào với mong muốn thu hút may mắn và tài lộc, đừng quên chú ý đến tủ đựng giày dép. Tủ đựng giày thuận phong thủy chắc chắn mang đến những kết quả tuyệt vời về sức khỏe, may mắn và giàu có cho bạn và các thành viên trong gia đình.

Không được cao quá 1/2 chiều cao thông thủy

Tủ không được cao quá 1/2 chiều cao thông thủy, đồng thời không rộng quá chiều rộng thông thủy của cửa ra vào ở nơi kê đặt giá.

Đối với các cơ quan, công sở hoặc căn hộ thiết kế cửa chính rộng (cửa 4 cánh), giá, tủ giày dép không được cao quá 3/4 chiều cao trung bình của người châu Á (không cao quá 1,5 m), chiều rộng không lớn gấp 1,5 lần chiều cao. Phải đảm bảo sự hài hòa giữa độ lớn của giá, tủ giày dép so với kích thước cửa nơi kê đặt.

5 nguyên tắc phong thủy về tủ giày, dép: cần tránh để ở vị trí nào để không phải mang tai họa vào nhà? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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