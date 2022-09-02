Nếu không muốn làm ăn mãi không khá lên được chỉ vì phạm phải 3 "đại kỵ" phong thủy nhà bếp này

Bếp là nơi phản ánh tình trạng sức khỏe cũng như tiền tài của gia chủ, mắc phải những lỗi phong thủy nhà bếp này gia đình ly tán, tiền bạc mất sạch,...

Kiêng đường từ cửa đâm thẳng vào bếp

Một trong những quan niệm truyền thống thì bếp nấu là chỗ nấu nướng cho cả nhà vì vậy không nên đặt quá lộ liễu, đặc biệt là không nên để cửa nhìn thẳng vào bếp nấu tạo cảm giác mất an toàn, chống chếnh, khiến gia đình bạn dễ bị tán lộc.

Chính vì vậy, bạn không nên thiết kế vị trí bếp ở nơi có đường thẳng đâm vào làm ảnh hưởng tới tài lộc trong nhà bạn, thậm chí còn làm của nả trong nhà hao mòn hết.

Để phòng bếp tối tăm

Khu vực nhà bếp là nơi vô cùng quan trọng trong mỗi gia đình, nếu khí lưu thông thuận tiện là một yêu cầu rất quan trọng trong phong thủy nhà bếp. Gia chủ cần phải thiết kế phòng bếp luôn thông thoáng sẽ tránh được khí xấu.

Nếu bạn không thường xuyên vệ sinh phòng bếp, tránh để các thiết bị, dụng cụ ám khói, sẽ dẫn đến làm giảm vận may cho gia đình khiến gia chủ quanh năm đau ốm, mọi việc xui xẻo từ đâu ập tới khiến bạn mất mát tiền bạc một cách vô ích.

Ảnh minh họa: Internet

Bếp gần nhà vệ sinh

Bếp là nguồn sống của các thành viên trong gia đình, là một trong những nơi thể hiện tài lộc của chủ nhà, cũng như sự sum họp đầm ấm của cả gia đình bên những bữa cơm ngon, chính vì thế mà cần phải đảm bảo tới tính vệ sinh an toàn, trái ngược lại nhà vệ sinh lại là nơi có chứa những nhiều vi khuẩn không tốt cho sức khỏe.

Nhà bếp chủ về hỏa, còn nhà vệ sinh lại chủ về thủy. Xét theo ngũ hành, thủy và hỏa vốn tương khắc nhau nên việc bố trí nhà bếp giáp tường hoặc gần với phòng vệ sinh là điều tối kỵ.

Những uế khí, tạp khí của nhà vệ sinh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tài vận của gia đình. Nếu rơi vào cách cục này sẽ dễ sinh bệnh tật, đau ốm, đường tài lộc cũng kém may mắn gặp bất trắc.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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