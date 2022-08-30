Tìm hiểu khách sạn chó mèo Fagopet có spa cho thú cưng

Nhà đẹp 30/08/2022 16:25

Hiện nay trên thị trường không thiếu những cơ sở cung cấp dịch vụ khách sạn thú cưng. Nhưng một loại hình mới khách sạn chó mèo có spa cho thú cưng đang trở thành một trào lưu cực hot và được nhiều người lựa chọn cho thú cưng của mình.

Hiện nay trên thị trường không thiếu những cơ sở cung cấp dịch vụ khách sạn thú cưng. Nhưng một loại hình mới khách sạn chó mèo có spa cho thú cưng đang trở thành một trào lưu cực hot và được nhiều người lựa chọn cho thú cưng của mình.

Vậy khách sạn này có ưu điểm gì mà được ưa thích đến vậy? Chúng ta hãy cùng FagoPet khám phá qua bài viết dưới đây nhé.

1. Khách sạn chó mèo nào có spa cho thú cưng?

Hiện nay xu hướng của của giới trẻ chính là nuôi thú cưng. Họ coi những con vật bé nhỏ như mèo, chó là người bạn thân thiết, cận kề với gia đình mình và cũng là một thành viên nhỏ bé trong gia đình. Để rồi sau những phút giây làm việc căng thẳng, mệt nhọc họ chỉ mong muốn trở về nhà nơi có thú cưng để vui chơi giải tỏa căng thẳng.

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Nhưng với xu hướng phát triển của xã hội vì quá bận rộn cho công việc, gia đình, bạn bè và những mối quan hệ khác. Chính vì thế rất nhiều người thích nuôi thú cưng nhưng lại ngại vì không thể chăm sóc được. Thấu hiểu được vấn đề này nên dịch vụ khách sạn thú cưng đã ra đời và ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng.

Tuy nhiên do rất yêu thương thú cưng nên những người chủ họ không chỉ có nhu cầu trông giữ mà còn có nhu cầu làm đẹp cho bé yêu của mình. Họ muốn thú cưng của mình lúc nào cũng có một vẻ ngoài hoàn hảo nhất chính vì thế mà dịch vụ khách sạn thú cưng có spa chó mèo đã xuất hiện.

Nhờ vào loại hình dịch vụ này mà những người chủ nuôi thú cưng có thêm một trợ thủ đắc lực giúp họ chăm sóc, tắm rửa, làm đẹp và thậm chí chữa bệnh cho thú cưng mỗi khi cần thiết. Thật là tiện lợi đúng không nào?

2. Những lợi ích khi chọn khách sạn thú cưng có spa chó mèo

Khách với các khách sạn thú cưng thông thường thì khách sạn chó mèo có spa cho thú cưng sẽ mang tới rất nhiều lợi ích khi bạn lựa chọn như sau:

2.1. Thú cưng sẽ có những giây phút thư giãn, thoải mái

Nếu bạn lựa chọn được một khách sạn chó mèo có đầy đủ các tiện nghi cao cấp như phòng điều nhà, thiết bị thông gió khử mùi, có sân chơi, có phòng chăm sóc sức khỏe…thì các bạn ấy sẽ có những phút giây thoải mái, thư giãn như đang ở trong chính ngôi nhà của mình.

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Không những thế, trong thời gian lưu trú ở đây các bạn ấy sẽ được sử dụng kết hợp cùng các dịch vụ spa thú cưng như tắm rửa massage, cắt tỉa lông gọn gàng, vệ sinh móng chân, lỗ tai, hậu môn…Nhờ vậy các bạn sẽ có một diện mạo mới xinh đẹp, luôn thơm tho, sạch sẽ trước khi trở về nhà.

2.2. Giúp thú cưng phát triển khỏe mạnh

Đến với các khách sạn thú cưng có spa bạn sẽ không còn phải quá lo lắng việc thú cưng của mình không được vận động, kiểm tra sức khỏe đầy đủ bởi:

  • Nhân viên khách sạn sẽ thường xuyên dắt các bé đi dạo trong khuôn viên để các bé được vận động thoải mái.
  • Không những thế với các dịch vụ spa thì bé sẽ được kiểm tra sức khỏe, lông, da để từ đó có những phương hướng chữa trị kịp thời nhất.

2.3. Giúp bạn tiết kiệm thời gian

Bạn sẽ không phải tốn thời gian vừa tìm chỗ gửi thú cưng của mình trong những ngày đi xa lại vừa phải tìm chỗ chăm sóc, làm đẹp cho các bạn ấy.

Tìm hiểu khách sạn chó mèo Fagopet có spa cho thú cưng - Ảnh 3

Chẳng hạn nếu như bạn nuôi một bé husky, một bé poodle…các bé rất năng động, chạy nhảy mỗi ngày do vậy nếu như bạn không có nhiều thời gian để cắt móng, tỉa lông, spa làm đẹp cho các em ấy thì đừng lo lắng khách sạn chó mèo có spa cho thú cưng sẽ giúp đỡ bạn.

Với các lý do ở trên thì bạn đã biết vì sao loại hình khách sạn này lại được ưa chuộng đến vậy đúng không? Và hiện nay trên thị trường có rất nhiều cơ sở cung cấp dịch vụ này nhưng FagoPet vẫn là địa chỉ cực kỳ đáng tin cậy dành cho các bạn với rất nhiều lý do như:

  • FagoPet có đội ngũ nhân viên chăm sóc cùng các bác sĩ thú y có kỹ thuật chuyên môn cùng tinh thần trách nhiệm cao.
  • Phòng ốc tại FagoPet được xây dựng thoáng mát, có hệ thống máy lạnh, máy khử mùi cùng các trang thiết bị chăm sóc thú cưng tiên tiến, hiện đại nhất.
  • FagoPet luôn đặt lợi ích của khách hàng làm kim chỉ nam để phấn đấu.

3. Giá phòng tại khách sạn chó mèo Fagopet

Bạn lo lắng về giá khách sạn chó mèo của FagoPet quá cao ư? Vậy thì hãy để chúng tôi bật mí thêm về giá của dịch vụ này tại bảng dưới đây nhé:

STTTên dịch vụGiá tiền
IKhách sạn dành cho mèo 
1Các bé mèo dưới 3kg68.000VNĐ/ngày
2Các bé mèo trên 3kg90.000VNĐ/ngày
3Giữ mèo không nhốt chuồng128.000VNĐ/ngày
4Giữ mèo trong ngày60.000VNĐ/ngày
IIKhách sạn dành cho chó 
1Các bé chó dưới 5kg130.000VNĐ/ngày
2Các bé chó từ 5kg đến dưới 10kg180.000VNĐ/ngày
3Các bé chó từ 10kg đến dưới 15kg210.000VNĐ/ngày
4Giữ chó không nhốt chuồng220.000VNĐ/ngày
5Gửi chó trong ngày98.000VNĐ/ngày

4. Giá dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Fagopet

Bên cạnh dịch vụ khách sạn thú cưng thì tại FagoPet còn có rất nhiều dịch vụ chăm sóc khác với giá dịch vụ được bật mí ở bảng dưới

STTTên dịch vụGiá tiền
IDịch vụ spa trọn gói 
1Chó mèo dưới 5kg180.000VNĐ
2Chó mèo từ 5kg - 10kg250.000VNĐ
3Chó mèo từ 10kg - 15kg300.000VNĐ
IISpa + cắt tạo kiểu 
1Chó mèo dưới 5kg350.000VNĐ
2Chó mèo từ 5kg - 10kg420.000VNĐ
3Chó mèo từ 10kg - 15kg550.000VNĐ
IIICạo lông + spa 
1Chó mèo dưới 5kg280.000VNĐ
2Chó mèo từ 5kg - 10kg320.000VNĐ
3Chó mèo từ 10kg - 15kg520.000VNĐ

Hy vọng với những chia sẻ này của FagoPet đã mang đến cho quý khách hàng nhiều thông tin thú vị liên quan tới dịch vụ khách sạn chó mèo có spa cho thú cưng - một loại hình mới rất được ưa chuộng trong thời gian gần đây.

Chắc hẳn bài viết này sẽ giúp cho các bạn có thể yên tâm hơn mỗi khi phải đi công tác xa nhà hoặc mỗi khi quá bận rộn không có thời gian chăm sóc thú cưng rồi nhé.

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