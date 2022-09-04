4 vật phẩm phong thủy chiêu tài nên đặt trong phòng khách, vận may tới tấp, tiền đếm mãi không hết

Nhà đẹp 04/09/2022 10:24

Những vật phẩm dưới đây ngoài việc trang trí còn mang đến tác dụng chiêu tài cho gia chủ: tài lộc dồi dào, cuộc sống sung túc,...

Ngựa phong thủy

Ngày xưa, ngựa là con vật gắn bó với cuộc sống con người. Ngựa không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là biểu trưng của sức mạnh thần tốc, sự uy mãnh và trung thành. Hình ảnh ngựa phong thủy được thể hiện trong tranh ngựa, tượng ngựa là hình ảnh bát mã truy phong, bát mã vượt biển, mã đáo thành công, mã đáo song hành,… Mỗi một hình ảnh ngựa phong thủy đều mang một ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, ý nghĩa phong thủy chung của tranh ngựa hay tượng ngựa là mang đến may mắn, tài lộc và thăng tiến trên con đường công danh. Theo các chuyên gia phong thủy, khi trưng bày tượng/tranh ngựa nên trưng bày hướng ra cửa vì đây được xem là hướng mang đến nhiều tài lộc và may mắn.

4 vật phẩm phong thủy chiêu tài nên đặt trong phòng khách, vận may tới tấp, tiền đếm mãi không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngựa được xem là vật phẩm phong thủy hợp với người tuổi thìn, tuất và hợi. Người tuổi tý nên tránh treo tranh ngựa hoặc trưng bày tượng ngựa trong nhà. Trưng bày ngựa phong thủy trong phòng khách gia đình mang đến tài lộc, may mắn và phát đạt trong kinh doanh, buôn bán. Ngựa là vật phẩm phong thủy thuộc Ngọ nên được trưng bày theo hướng Nam trong phòng khách.

Kim thiềm

 

Kim tiềm (hay thiềm thừ) là con cóc 3 chân ngồi trên đống vàng. Đầy là vật phẩm phong thủy được tin rằng có tác dụng hút tài lộc vào mình rồi nhả ra cho gia chủ. Vì thế, nó sẽ mang lại sự may mắn và vượng phát cho gia đình.

 

Kim thiềm có hai loại là kim thiềm ngậm đồng xu và không ngậm đồng xu. Với loại ngậm đồng xu, khi bày trong phòng khác thì đầu phải quay vào trong để tài lộc hút vào và nhả vào trong nhà. Còn kim thiềm không ngậm đồng xu phải quay ngược lại mới có tác dụng hút tài lộc.

4 vật phẩm phong thủy chiêu tài nên đặt trong phòng khách, vận may tới tấp, tiền đếm mãi không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Bình tài lộc

Bình tài lộc là biểu tượng của hòa bình, bình an và thuận lợi. Tùy vào các loại hoa được chọn để cắm, bình sẽ mang ý nghĩa biểu tượng nhất định.

Là một trong Bát Bửu, bình tượng trưng cho nơi chứa năng lượng tốt - biểu hiện dưới hình thức an tịnh trong tâm hồn và hạnh phúc trong tình yêu. Theo phong thủy, bình lớn có nhiều công dụng. Bình cắm cành thông hoặc cành tre và đặt ở giữa nhà, được coi là biểu tượng của cuộc sống hôn nhân hòa thuận và lâu bền với nhiều con cái.

Miệng bình rộng, cổ thon tượng trưng cho tài lộc chạy vào qua cổ hẹp còn đáy bình rộng lại mang ý nghĩa tài lộc sẽ ở lại gia đình trong một thời gian dài.

Ngoài ra, nếu bình được trang trí bằng những biểu tượng tài lộc như rồng hoặc dơi đỏ sẽ tốt hơn. Nguyên nhân là do bình có hình rồng phượng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả gia đình. Còn đối với các loại bình có in hình hoa bốn mùa sẽ tượng trưng cho gia đình thịnh vượng và hòa thuận suốt bốn mùa trong năm.

Tượng phật Di Lặc

Phật Di Lặc là vị Phật có một cái bụng to và khuôn mặt tươi cười đầy phúc hậu. Vị này tượng trưng cho tinh thần vui vẻ, lạc quan, hài hước, khoan dung và cả trí tuệ. Đặt tượng Phật Di Lặc trong phòng khách sẽ mang đến cho gia đình nhiều điềm báo tốt lành, tăng thêm tài vận, bình an phú quý, mọi người vui vẻ.

Tượng Phật phải đặt ở vị trí ngồi Tây nhìn Đông, sau lưng phải có chỗ dựa, khô ráo sạch sẽ, không chiếu vào cửa phòng. Tuy nhiên, không được để tượng cao quá đầu người nhưng cũng không được để thấp quá, tốt nhất là đặt ở tầm cao qua vai chủ nhà.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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