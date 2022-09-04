Treo gương trong nhà cần tránh những vị trí này để "gia đạo bình an"

Nhà đẹp 04/09/2022 14:24

Dưới đây là 5 vị trí treo gương được xem là điều cấm kỵ trong phong thủy, cần kham khảo kỹ trước nhé!

Không đặt gương chiếu thẳng vào giường ngủ

Đây là một đại kỵ cực lớn trong phong thủy. Đặt gương chiếu thẳng vào giường ngủ sẽ khiến ánh sáng chiếu vào gương dễ dàng phản chiếu trực tiếp vào giường ngủ, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ. Ngoài ra, gương có tác dụng phản chiếu, khi mới ngủ dậy, tinh thần chưa tỉnh táo mà lơ mơ thấy bóng người trong gương thì rất dễ giật mình, hoảng hốt. Điều này đặc biệt không tốt cho người già, người có bệnh tim mạch.

Nếu bạn không thể thay đổi vị trí của giường và gương thì có thể dùng một tấm vải lớn phủ lên gương, khi cần dùng thì kéo tấm vải che ra.

Treo gương trong nhà cần tránh những vị trí này để 'gia đạo bình an' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không đặt gương ở chân cầu thang tiền sảnh

Để tạo chiều sâu cho không gian nhà không được rộng rãi, nhiều gia đình thường chọn cách đặt một chiếc gương lớn ở hành lang, tiền sảnh, chân cầu thang để nhìn căn nhà có vẻ lớn hơn. Tuy nhiên, đây lại vi phạm vào các điều kỵ của phong thủy, bởi vị trí này dễ khiến các năng lượng tích cực của gia đình bị phân tán, tiêu hao, từ đó ảnh hưởng không tốt tới đường công danh, tài lộc của cả nhà.

Đồng thời, nếu đặt một chiếc gương ở chân cầu thang khiến tình cảm của mọi người bị tác động, trở nên tiêu cực hơn. Thay vì đặt gương, hãy thay bằng một bức tranh sơn thủy vừa tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà vừa tạo được cảm giác nhà rộng hơn.

Treo gương trong nhà cần tránh những vị trí này để 'gia đạo bình an' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không đặt gương đối diện nhà bếp

Một trong những sai lầm khi đặt gương là bạn không nên đặt gương trong phong thủy được xem là một yếu tố của nước, mà bếp lại luôn có lửa. Khi bạn đặt gương ở vị trí này khiến cho gia chủ dễ xung khắc ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng.

Ngoài ra, nếu gương đặt đối diện bếp sẽ làm cho khí nóng tăng lên nguồn năng lượng xấu lan tỏa ảnh hương tới phong thủy của gia đình bạn.

Không đặt gương chiếu vào bồn tắm, toilet

Nếu đặt gương phản chiếu vào bồn tắm hay toilet, các luồng khí xấu, ô uế trong nơi này sẽ đi ra ngoài thay vì tạo thành vòng luân chuyển. Khi đó, nó sẽ làm ảnh hưởng đến phong thủy của cả căn nhà.

Đặt gương đối diện cửa chính

Khi bạn muốn đặt gương trong nhà cần nhớ quy tắc đầu tiên là không đặt gương đối diện cửa chính. Bởi cửa chính là nơi thu hút tài lộc vào nhà, khi bạn đặt gương ở đây sẽ khiến thần tài vội vàng quay gót khiến gia chủ khó lòng làm ăn phát đạt.

Ngoài ra, khi bạn đặt gương ở cửa chính sẽ dễ khiến dòng khí tốt cũng như tài vận đổ ngược ra ngoài khiến cho bạn là người kinh doanh buôn bán dễ bị hao tài tán lộc. Khi bạn đặt gương ở vị trí này sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình, nó dẫn đến việc dễ xung đột, cãi vã dễ ly tán.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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