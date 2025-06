Chiều 25/6, người dân đánh cá ở khu vực cầu 38 (xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, Bình Phước) hoảng hốt khi phát hiện thi thể nam thanh niên vướng vào lưới đánh cá.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã đến hiện trường vớt thi thể nạn nhân đưa lên bờ.

Bước đầu xác định nạn nhân là nam giới, khoảng 30 tuổi, chưa rõ danh tính.

Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng cởi trần, mặc quần đùi. Đặc biệt lúc phát hiện hai tay nạn nhân bị trói bằng sợi dây vải bất thường.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra vụ phát hiện thi thể nam thanh niên vướng vào lưới đánh cá, hai tay bị trói - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VTV News, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 24/6, cơ quan chức năng nhận được tin báo về vụ đuối nước. Ngay lập tức, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Đội 3) đã điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Do địa hình hiểm trở, lực lượng cứu hộ phải đi bộ gần 2km đường dốc để tiếp cận vị trí xảy ra sự cố. Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã phối hợp với công an địa phương tìm thấy thi thể nạn nhân và đưa lên bờ an toàn.

Nạn nhân được xác định là nam thanh niên 20 tuổi, quê Quảng Trị. Hiện thi thể đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

