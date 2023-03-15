Những đồ vật tưởng như vô hại nhưng ngấm ngầm phá hủy tài lộc, để càng lâu càng nghèo 

Về phương diện sức khỏe , những đôi giày dép cũ là nơi cư trú yêu thích của vi khuẩn và nấm mốc, nếu để lưu cữu trong nhà sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Giày, dép rách là vật tượng trưng cho sự nghèo khó vất vả. Do đó, bạn nên vứt những đôi giày dép đã rách hoặc quá cũ, vì chúng mang theo những điều không may khiến gia chủ dễ hao tài, tán lộc.

Một trong những đồ vật gây ra lỗi phong thủy ảnh hưởng tới tài lộc của các gia đình đó là đồng hồ chết. Đây là một trong những cách treo đồng hồ không đúng phong thủy

Ngoài ra, những đôi giày dép quá cũ thường sẽ bị giảm độ ma sát ở đế, nếu tiếp tục sử dụng có thể khiến bạn bị ngã khi di chuyển. Do đó, chúng ta nên thường xuyên dọn vệ sinh giá giầy dép, thấy những đôi giày dép cũ hoặc rách không dùng đến nữa thì nên bỏ đi ngay.

Ảnh minh họa: Internet

Đồng hồ chỉ thời gian, cho sự sống, nên đồng hồ ngưng hoạt động mang hàm nghĩa sự sống cũng ngưng lại. Do đó, một chiếc đồng hồ chết có ý nghĩa là không may mắn, mất mất, thậm chí là tang tóc

3. Những quyển lịch năm cũ

Theo phong thủy, những cuốn lịch thể hiện cho thời gian, vì thế, những tờ lịch được bóc đi thể hiện cho thời gian luôn chuyển động, tiền tài luôn lưu thông. Nếu đã hết năm rồi mà gia chủ vẫn chưa thay cuốn lịch của năm cũ thì chắc chắn nó sẽ là một điềm xấu cho phong thủy nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy, thay vì giữ lại chúng lại, gia chủ nên thay thế bằng một cuốn lịch mới ngay khi một năm mới đến hoặc thậm chí trước đó. Trong phong thủy những tờ lịch cũ cũng thể hiện cho việc đánh dấu quá khứ, những hoài niệm, do đó nó cũng mang năng lượng của những năm trước.

4. Tranh thú dữ, vũ khí

Một trong những điều kiều kiêng kỵ nhất trong phong thủy gia chủ là đặt tranh thú dữ, đao kiếm. Đặc biệt những món đồ này càng không được đặt trong phòng ngủ. Đồng thời, gia chủ cũng nên lưu ý không treo tranh quá lớn, quá nặng, lỡ rơi ra có thể va vào người, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, tranh vẽ nói chung và các mô hình vũ khí như dao, kiếm có chức năng tăng thêm phần nổi bật cho không gian. Dẫu vậy, trong phong thủy, những món đồ này đều mang những ý nghĩa riêng.

Một số quan điểm giải thích rằng nếu đặt tranh của loài vật hung dữ thì người sống trong nhà sẽ dễ cáu gắt, dễ nổi nóng, vợ chồng lâu ngày ly tán.

5. Tượng Phật không rõ nguồn gốc

Nhiều người có tín Phật nhưng xem ra niềm tin này nửa vời nên họ không đủ kiến thức trong việc mua tượng Phât, để tượng Phật trong nhà.

Bản thân Phật chứa linh khí, một khi gia chủ đã thỉnh Phật vào nhà là phải thành khẩn cung kính, nếu không sẽ gây ra phản tác dụng, rước họa vào thân.

Do đó, trước khi có ý định bài trí tượng Phật trong nhà, gia chủ cần tìm hiểu rõ ràng lai lịch, ý nghĩa của vị Phật ấy. Mỗi vị Phật lại chứa đựng năng lượng khác nhau, hợp với mệnh chủ này nhưng lại khắc mệnh chủ khác.

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo