Trên bàn thờ xuất hiện 4 điều lạ này coi chừng điềm rủi báo về từ cõi âm

Có nhiều yếu tố phong thủy bàn thờ tưởng là nhỏ nhặt nhưng nếu không được gia chủ lưu tâm đã ảnh hưởng rất nhiều tới tài vận của gia đình trong thời gian dài mà không rõ nguyên nhân.

Bàn thờ luôn được đặt ở giữa nhà, bài trí rất trang nghiêm, cẩn thận bởi đó chính là nơi linh thiêng nhất, để người đã mất nhìn thấy tấm lòng hiếu kính của con cháu. Hễ làm bất cứ một việc gì, đơn giản như đặt lọ hoa, lau dọn đều được người ta rất coi trọng, sợ phạm phải điều gì khiến bề trên quở trách sẽ khiến công việc của gia đình gặp khó khăn. 1. Bàn thờ bị rơi Nhiều gia đình sử dụng bàn thờ treo có thể gặp phải trường hợp bàn thờ bị sập, rơi xuống đất đổ vỡ mọi thứ. Đây chắc chắn là một điều không tốt lành gì. Trong phong thủy, bàn thờ bị rơi có thể là báo hiệu tai họa ập xuống nhưng bạn cũng không cần quá lo lắng, bình tĩnh dọn dẹp và làm lại bàn thờ chắc chắn hơn để tránh bị gia tiên, thần phật “giận”.

Ảnh minh họa: Internet 2. Bát hương bị dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu Bát hương là thứ bất di bất dịch trên bàn thờ. Theo quan niệm của người xưa, nếu thấy bát hương bị di chuyển, thay đổi vị trí thì đó là một dấu hiệu không tốt. Trong giai đoạn này, gia chủ không nên đầu tư làm ăn lớn, tránh nóng giận để xảy ra tranh cãi với người xung quanh, tạo điều kiện cho tiểu nhân hãm hại.

Ảnh minh họa: Internet 3. Đổ hoặc vỡ lọ hoa trên bàn thờ Từ xa xưa ông bà ta đều quan niệm rằng đổ vỡ là điều không may mắn, nhất là vỡ trên bàn thờ - không gian thờ cúng linh thiêng của mỗi gia đình. Do đó, nếu lọ hoa bỗng nhiên bị đổ hoặc vỡ, rất có thể là tín hiệu chẳng lành. Hãy nhanh chóng dọn dẹp và thay ngay lọ hoa mới, cẩn thận để mắt tới những thứ xung quanh tác động lên bàn thờ. 4. Tường bàn thờ có vết nứt Dấu hiệu tường ở phòng thờ hay chỗ tường kê bàn thờ bị rạn, nứt hay bong chóc là điềm báo xui xẻo. Đặt tượng Phật bị nghiêng hoặc trên tượng xuất hiện vết nứt, một số đồ vật liên quan tới Phật cũng bị hư hỏng thì đề phòng chuyện người nhà gặp rủi ro và bệnh tật. Trong thời gian ngắn sắp tới, một vài thành viên trong gia đình bạn có thể bị ốm, suy nhược cơ thể, mắc bệnh hoặc gặp tai nạn bất ngờ. Vì thế, khi thấy điều này xuất hiện, hãy nhanh chóng tiến hành tu sửa lại các bức tường trên. Việc làm này vừa đảm bảo sự an toàn cho mọi người trong nhà, lại có thể gián tiếp thúc đẩy phong thủy tốt, duy trì sức khỏe cho cả nhà. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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