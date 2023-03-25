Những sai lầm cần tránh khi trồng cây cảnh trong nhà

Nhà đẹp 25/03/2023 08:24

Nếu không bỏ ngay những sai lầm này khi trồng cây trong nhà thì không những cây cối chết hết mà sức khỏe của gia đình bạn cũng bị ảnh hưởng.

 

Chắc hẳn việc trồng cây trong nhà không còn xa lạ với mỗi gia đình. Nhưng các sai lầm cần tránh khi trồng cây trong nhà không phải ai cũng biết. Hãy tham khảo bài viết dưới đây ngay thôi nào!

1. Đất trồng không phù hợp

Đầu tiên, các bạn nên trồng cây trên loại đất phù hợp, chọn loại đất giàu chất hữu cơ, chất lượng tốt. Bởi vì loại đất phù hợp với loại cây mà bạn trồng giúp cho cây phát triển tốt hơn.

Những sai lầm cần tránh khi trồng cây cảnh trong nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tùy vào mỗi loại cây sẽ cần nhiều hoặc ít đất, một số loại thì cần ánh sáng, phát triển ngay cả trong đất cát, chẳng hạn như cây xương rồng.

2. Đặt dưới ánh sáng sai chỗ

Khi bạn mua một cây trồng mới, nó có thể sẽ cho biết loại ánh sáng giúp nó có thể phát triển mạnh. Một số cây phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng chói và ánh sáng yếu, nhưng một cây có thể tồn tại trong điều kiện ánh sáng yếu sẽ không nhất thiết phải phát triển mạnh trong điều kiện đó.

Thông thường, mọi người sẽ mua một cái cây vì họ nghĩ rằng nó sẽ đẹp ở một vị trí cụ thể. Nhưng nếu vị trí đó không có ánh sáng phù hợp, cây sẽ không phát triển tốt. Khi một cây không có đủ ánh sáng, nó sẽ dễ gặp phải các vấn đề khác hơn, bao gồm cả sự tấn công của sâu bệnh. Theo chuyên gia, đa số luôn tốt hơn nếu cung cấp cho cây trồng trong nhà nhiều ánh sáng hơn là ít cho chúng tiếp xúc với ánh sáng.

3. Trồng quá nhiều cây

Theo cơ chế thông thường, dưới tác dụng của ánh nắng mặt trời, cây cỏ hấp thụ cacbon dioxit và thải ra oxy làm tăng lượng anion oxy vốn được coi là ''vitamin không khí'' cần thiết cho cơ thể con người.

Những sai lầm cần tránh khi trồng cây cảnh trong nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên các chuyên gia cảnh báo không nên trồng quá nhiều hoa cảnh trong nhà, đặc biệt là phòng có không gian kín. Bởi nghiên cứu cho thấy nhiều loại cây trồng trong phòng kín không tốt cho hệ hô hấp, thậm chí dẫn đến dị ứng. Ban đêm cây thải một lượng lớn khí cacbonnic rất có hại khi người hít phải.

4. Cung cấp sai lượng nước cho cây

Nhiều người dễ mắc phải sai lầm tưới không đúng lượng nước cho cây, họ nghĩ rằng cho tưới nhiều nước sẽ giúp cho nó được khỏe mạnh và phát triển nhanh hơn. Tuy nhiên, khi trồng cây trong nhà, nơi có ít ánh mặt trời thì không nên tưới nước quá nhiều mà hãy giữ cho cây ở độ ẩm nhất định.

Những sai lầm cần tránh khi trồng cây cảnh trong nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên tìm hiểu các thông tin về loài cây mà bạn đang trồng để cung cấp lượng nước cho phù hợp.

5. Thay chậu quá thường xuyên hoặc đặt cây vào sai chậu

Khi nói đến việc thay chậu, điều thực sự quan trọng là phải biết rằng bạn đang thực hiện đúng thời điểm và chỉ khi cây đã sẵn sàng. Một cách để biết chúng đã sẵn sàng hay chưa là rễ có bị mọc ra khỏi các lỗ thoát nước ở đáy chậu hay không. Bạn cũng có thể biết những tán lá mới mọc rất nhỏ hay rất chậm. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng không tăng kích thước quá nhiều.

Những sai lầm cần tránh khi trồng cây cảnh trong nhà - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia, việc chuyển từ chậu nhỏ sang chậu lớn chỉ trong một lần có thể khiến rễ cây rơi vào tình trạng hỗn hợp bầu đất giữ ẩm nhiều hơn mức chúng có thể hấp thụ kịp thời, dẫn đến vấn đề ngập úng.

Những lợi ích tuyệt vời của biểu tượng voi phong thủy, ai cũng nên có trong nhà

Những lợi ích tuyệt vời của biểu tượng voi phong thủy, ai cũng nên có trong nhà

Trong dân gian truyền rằng, tượng voi phong thủy chính là một linh vật của sức mạnh phi thường và sự may mắn.

Xem thêm
Từ khóa:   trong cây trong nhà trông cay cảnh trông cây

TIN MỚI NHẤT

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 2 giờ 4 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ