Những sai lầm cần tránh khi trồng cây cảnh trong nhà

Đầu tiên, các bạn nên trồng cây trên loại đất phù hợp, chọn loại đất giàu chất hữu cơ, chất lượng tốt. Bởi vì loại đất phù hợp với loại cây mà bạn trồng giúp cho cây phát triển tốt hơn.

Chắc hẳn việc trồng cây trong nhà không còn xa lạ với mỗi gia đình. Nhưng các sai lầm cần tránh khi trồng cây trong nhà không phải ai cũng biết. Hãy tham khảo bài viết dưới đây ngay thôi nào!

Khi bạn mua một cây trồng mới, nó có thể sẽ cho biết loại ánh sáng giúp nó có thể phát triển mạnh. Một số cây phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng chói và ánh sáng yếu, nhưng một cây có thể tồn tại trong điều kiện ánh sáng yếu sẽ không nhất thiết phải phát triển mạnh trong điều kiện đó.

Tùy vào mỗi loại cây sẽ cần nhiều hoặc ít đất, một số loại thì cần ánh sáng, phát triển ngay cả trong đất cát, chẳng hạn như cây xương rồng.

Thông thường, mọi người sẽ mua một cái cây vì họ nghĩ rằng nó sẽ đẹp ở một vị trí cụ thể. Nhưng nếu vị trí đó không có ánh sáng phù hợp, cây sẽ không phát triển tốt. Khi một cây không có đủ ánh sáng, nó sẽ dễ gặp phải các vấn đề khác hơn, bao gồm cả sự tấn công của sâu bệnh. Theo chuyên gia, đa số luôn tốt hơn nếu cung cấp cho cây trồng trong nhà nhiều ánh sáng hơn là ít cho chúng tiếp xúc với ánh sáng.

3. Trồng quá nhiều cây

Theo cơ chế thông thường, dưới tác dụng của ánh nắng mặt trời, cây cỏ hấp thụ cacbon dioxit và thải ra oxy làm tăng lượng anion oxy vốn được coi là ''vitamin không khí'' cần thiết cho cơ thể con người.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên các chuyên gia cảnh báo không nên trồng quá nhiều hoa cảnh trong nhà, đặc biệt là phòng có không gian kín. Bởi nghiên cứu cho thấy nhiều loại cây trồng trong phòng kín không tốt cho hệ hô hấp, thậm chí dẫn đến dị ứng. Ban đêm cây thải một lượng lớn khí cacbonnic rất có hại khi người hít phải.

4. Cung cấp sai lượng nước cho cây

Nhiều người dễ mắc phải sai lầm tưới không đúng lượng nước cho cây, họ nghĩ rằng cho tưới nhiều nước sẽ giúp cho nó được khỏe mạnh và phát triển nhanh hơn. Tuy nhiên, khi trồng cây trong nhà, nơi có ít ánh mặt trời thì không nên tưới nước quá nhiều mà hãy giữ cho cây ở độ ẩm nhất định.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên tìm hiểu các thông tin về loài cây mà bạn đang trồng để cung cấp lượng nước cho phù hợp.

5. Thay chậu quá thường xuyên hoặc đặt cây vào sai chậu

Khi nói đến việc thay chậu, điều thực sự quan trọng là phải biết rằng bạn đang thực hiện đúng thời điểm và chỉ khi cây đã sẵn sàng. Một cách để biết chúng đã sẵn sàng hay chưa là rễ có bị mọc ra khỏi các lỗ thoát nước ở đáy chậu hay không. Bạn cũng có thể biết những tán lá mới mọc rất nhỏ hay rất chậm. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng không tăng kích thước quá nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia, việc chuyển từ chậu nhỏ sang chậu lớn chỉ trong một lần có thể khiến rễ cây rơi vào tình trạng hỗn hợp bầu đất giữ ẩm nhiều hơn mức chúng có thể hấp thụ kịp thời, dẫn đến vấn đề ngập úng.