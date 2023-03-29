Tìm hiểu nguyên nhân nhà bạn luôn có mùi hôi mốc và cách khắc phục hiệu quả

Nguyên nhân gây ra mùi ẩm mốc là do độ ẩm trong không khí trong nhà cao và nhất là vào mùa xuân thì tình trạng nấm mốc càng xuất hiện nhiều hơn. Khi xuất hiện nấm mốc trong nhà, sẽ gây ra mùi khó chịu và phá hủy tính thẩm mỹ của nhà chúng ta.

Sống trong bầu không khí thơm tho, dịu mát luôn khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Trái lại, khi trong nhà luôn tồn tại mùi mốc, hiển nhiên tâm trạng khó có thể tốt được. Để chấm dứt tình trạng mùi mốc có dai dẳng trong nhà, bạn cần tìm ra nguyên nhân tạo ra nó. Từ đó, chúng ta có được các biện pháp xử lý thích hợp. Dưới đây là những nguyên nhân đã được các chuyên gia chỉ ra.

Khi phát hiện nấm mốc, các bạn nên loại bỏ chúng càng nhanh càng tốt bằng cách sau: Để cho những phòng trong nhà được thoáng khí, có thể dùng máy hút ẩm vào những ngày độ ẩm không khí cao.

Nếu diện tích bị mốc nhỏ, bạn có thể tự làm sạch bằng xà phòng và nước. Tốt hơn, bạn hãy sử dụng giấm hoặc dung dịch tẩy rửa nấm mốc chuyên dụng.

Nếu diện tích bị mốc lớn và có thể gây độc hại, bạn cần nhờ tới chuyên gia.

Phòng ngừa nấm mốc luôn là giải pháp tốt nhất. Hãy cố gắng giữ cho mọi thứ luôn khô ráo, thông gió tốt và kiểm soát độ ẩm trong các phòng chức năng.

2. Do quần áo, đồ bằng vải còn ẩm ướt

Vào những ngày nồm ẩm, mưa kéo dài thì vấn đề quần áo ẩm, chưa được phơi khô sẽ thường xuyên xảy ra, điều này sẽ khiến nhà bạn không được thơm tho và có thể có mùi khó chịu. Chính vì thế, các bạn hãy luôn phơi quần áo thật khô trước khi cất vào tủ nhé!

Để khắc phục vấn đề này: Vào những ngày trời nồm ẩm các bạn có thể dùng máy sấy quần áo để sấy quần áo trước khi cất vào tủ để tránh gây nên mùi khó chịu trong nhà mình nhé.

Do quần áo, đồ bằng vải còn ẩm ướt - Ảnh minh họa: Internet

3. Do bụi bẩn tích tụ

Nếu không tìm thấy nấm mốc trong nhà thì một nguyên nhân thường gặp khác là do bụi bẩn tích tụ lâu ngày tạo ra mùi hương khó chịu.

Khắc phục:

Để giải quyết điều này, bạn cần tiến hành làm sạch sâu cho ngôi nhà. Đồng thời, bạn cũng không quên tạo sự lưu thông không khí trong phòng bằng cách mở toang cửa sổ.

Bụi bẩn tích tụ trong nhà trong thời gian dài thì sẽ gây nên mùi khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

4. Do độ ẩm trong nhà quá cao

Độ ẩm trong nhà đạt trên 60% được đánh giá là cao. Đây là điều kiện lý tưởng để nấm mốc hình thành và mùi mốc, ẩm ướt có trong ngôi nhà của bạn.

Khắc phục:

Có nhiều cách để làm giảm độ ẩm trong nhà. Cách thức đơn giản và dễ dàng nhất chính là mở cửa để không khí từ bên ngoài thổi vào. Tuy nhiên, nếu không khí bên ngoài nhà cũng cao thì bạn cần đầu tư một chiếc máy hút ẩm cho ngôi nhà của mình.



Do độ ẩm trong nhà quá cao - Ảnh minh họa: Internet

5. Do thảm trải sàn cũ và bẩn

Một nguyên nhân khác khiến nhà bạn có mùi khó chịu được chỉ ra là tại thảm trải sàn cũ hoặc chưa được vệ sinh đúng cách. Bạn chẳng phải tốn quá nhiều sức để giải quyết vấn đề này mà chỉ cần hút bụi thảm thường xuyên. Việc này vừa giúp ngăn ngừa tích tụ bụi trong thảm, đồng thời ngăn chặn hình thành mùi hôi khó chịu.

Khắc phục:

Bạn cũng cần có kế hoạch giặt thảm trải sàn thường xuyên. Nếu bạn hút bụi thảm thường xuyên thì chỉ cần giặt thảm 3 tháng một lần.