Tìm hiểu nguyên nhân nhà bạn luôn có mùi hôi mốc và cách khắc phục hiệu quả

Nhà đẹp 29/03/2023 15:30

Nhà bạn có mùi hôi mốc khó chịu nhưng bạn vẫn thắc mắc là không biết lý do là do đâu và từ đó khiến bạn lo lắng.

 

Sống trong bầu không khí thơm tho, dịu mát luôn khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Trái lại, khi trong nhà luôn tồn tại mùi mốc, hiển nhiên tâm trạng khó có thể tốt được. Để chấm dứt tình trạng mùi mốc có dai dẳng trong nhà, bạn cần tìm ra nguyên nhân tạo ra nó. Từ đó, chúng ta có được các biện pháp xử lý thích hợp. Dưới đây là những nguyên nhân đã được các chuyên gia chỉ ra.

1. Ẩm mốc

Nguyên nhân gây ra mùi ẩm mốc là do độ ẩm trong không khí trong nhà cao và nhất là vào mùa xuân thì tình trạng nấm mốc càng xuất hiện nhiều hơn. Khi xuất hiện nấm mốc trong nhà, sẽ gây ra mùi khó chịu và phá hủy tính thẩm mỹ của nhà chúng ta.

Khi phát hiện nấm mốc, các bạn nên loại bỏ chúng càng nhanh càng tốt bằng cách sau: Để cho những phòng trong nhà được thoáng khí, có thể dùng máy hút ẩm vào những ngày độ ẩm không khí cao.

Tìm hiểu nguyên nhân nhà bạn luôn có mùi hôi mốc và cách khắc phục hiệu quả - Ảnh 1
Nguyên nhân gây ra mùi ẩm mốc là do độ ẩm trong không khí trong nhà cao - Ảnh minh họa: Internet

Cách khắc phục:

Nếu diện tích bị mốc nhỏ, bạn có thể tự làm sạch bằng xà phòng và nước. Tốt hơn, bạn hãy sử dụng giấm hoặc dung dịch tẩy rửa nấm mốc chuyên dụng.

Nếu diện tích bị mốc lớn và có thể gây độc hại, bạn cần nhờ tới chuyên gia.

Phòng ngừa nấm mốc luôn là giải pháp tốt nhất. Hãy cố gắng giữ cho mọi thứ luôn khô ráo, thông gió tốt và kiểm soát độ ẩm trong các phòng chức năng.

2. Do quần áo, đồ bằng vải còn ẩm ướt

Vào những ngày nồm ẩm, mưa kéo dài thì vấn đề quần áo ẩm, chưa được phơi khô sẽ thường xuyên xảy ra, điều này sẽ khiến nhà bạn không được thơm tho và có thể có mùi khó chịu. Chính vì thế, các bạn hãy luôn phơi quần áo thật khô trước khi cất vào tủ nhé!

Để khắc phục vấn đề này: Vào những ngày trời nồm ẩm các bạn có thể dùng máy sấy quần áo để sấy quần áo trước khi cất vào tủ để tránh gây nên mùi khó chịu trong nhà mình nhé.

Tìm hiểu nguyên nhân nhà bạn luôn có mùi hôi mốc và cách khắc phục hiệu quả - Ảnh 2
Do quần áo, đồ bằng vải còn ẩm ướt - Ảnh minh họa: Internet

3. Do bụi bẩn tích tụ

Nếu không tìm thấy nấm mốc trong nhà thì một nguyên nhân thường gặp khác là do bụi bẩn tích tụ lâu ngày tạo ra mùi hương khó chịu.

Khắc phục:

Để giải quyết điều này, bạn cần tiến hành làm sạch sâu cho ngôi nhà. Đồng thời, bạn cũng không quên tạo sự lưu thông không khí trong phòng bằng cách mở toang cửa sổ.

Tìm hiểu nguyên nhân nhà bạn luôn có mùi hôi mốc và cách khắc phục hiệu quả - Ảnh 3
Bụi bẩn tích tụ trong nhà trong thời gian dài thì sẽ gây nên mùi khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

4. Do độ ẩm trong nhà quá cao

Độ ẩm trong nhà đạt trên 60% được đánh giá là cao. Đây là điều kiện lý tưởng để nấm mốc hình thành và mùi mốc, ẩm ướt có trong ngôi nhà của bạn.

Khắc phục:

Có nhiều cách để làm giảm độ ẩm trong nhà. Cách thức đơn giản và dễ dàng nhất chính là mở cửa để không khí từ bên ngoài thổi vào. Tuy nhiên, nếu không khí bên ngoài nhà cũng cao thì bạn cần đầu tư một chiếc máy hút ẩm cho ngôi nhà của mình.

Tìm hiểu nguyên nhân nhà bạn luôn có mùi hôi mốc và cách khắc phục hiệu quả - Ảnh 4
Do độ ẩm trong nhà quá cao - Ảnh minh họa: Internet

5. Do thảm trải sàn cũ và bẩn

Một nguyên nhân khác khiến nhà bạn có mùi khó chịu được chỉ ra là tại thảm trải sàn cũ hoặc chưa được vệ sinh đúng cách. Bạn chẳng phải tốn quá nhiều sức để giải quyết vấn đề này mà chỉ cần hút bụi thảm thường xuyên. Việc này vừa giúp ngăn ngừa tích tụ bụi trong thảm, đồng thời ngăn chặn hình thành mùi hôi khó chịu.

Khắc phục:

Bạn cũng cần có kế hoạch giặt thảm trải sàn thường xuyên. Nếu bạn hút bụi thảm thường xuyên thì chỉ cần giặt thảm 3 tháng một lần.

 

6 cây cảnh có thể gây ngô độc nếu ăn phải, cha mẹ nào cũng nên cân nhắc khi trồng trong nhà

6 cây cảnh có thể gây ngô độc nếu ăn phải, cha mẹ nào cũng nên cân nhắc khi trồng trong nhà

Cây cảnh không chỉ dùng để trang trí nhà cửa mà còn có tác dụng để thanh lọc không khí hay liên quan đến phong thủy, tiền tài. Tuy nhiên, ít ai biết rằng có những loài cây chứa nhiều chất độc, nếu vô tình nhai phải sẽ gây ngộ độc, thậm chí tử vong

Xem thêm
Từ khóa:   mùi hôi mốc nhà có mùi hôi mốc vệ sinh nhà

TIN MỚI NHẤT

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 8 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 37 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua