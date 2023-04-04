Làm sao để hạ nhiệt độ trong nhà trong mùa nắng nóng mà không cần máy điều hòa

Dân số tăng cao, đồng nghĩa với việc không gian sống của con người ngày càng bị thu hẹp. Những căn phòng trọ chật chội có đến 4-5 người cùng sinh sống; Hay những ngôi nhà kính hiện đại lại hấp thụ nhiệt tốt... khiến cho không khí càng trở nên nóng bức hơn.

Những căn phòng kín ngột ngạt, nóng bức vào những ngày hè khiến ai nấy cũng đều toát mồ hôi hột. Áp dụng những cách làm mát phòng kín chính là giải pháp xua tan nắng nóng mùa hè hiệu quả và hóa đơn tiền điện tăng chẳng được mấy đồng!

Rèm cửa cũng là một phương tiện giúp cho căn phòng mát hơn. Đặc biệt, những chiếc mành tre treo bên ngoài cửa sổ khi được được làm ướt sẽ phát huy công năng làm mát khiến bạn phải bất ngờ đấy. Bạn hãy áp dụng ngay cách làm mát phòng khách này trong khung giờ nắng nóng đỉnh điểm 9 giờ sáng - 4 giờ chiều. Hoặc bạn có thể sử dụng thêm một chiếc quạt hơi nước phun sương để tạo độ ấm tránh cái nóng hầm hập đang hoành hành trong phòng.

Với chiếc quạt thông thường thì bạn chỉ có thể làm mát ở thời gian đầu, lúc sau khi động cơ của quạt nóng lên thì sẽ khiến xung quanh nóng theo. Các bạn có thể làm máy điều hòa tự chế bằng cách làm lạnh chai nước và đặt chai nước này trước quạt, hoặc dùng đã viên đặt trước quạt với cách này không khí mát sẽ được thổi ra xung quanh và các bạn có thể sử dụng từ 4 - 5 tiếng khi sử dụng khoảng 2 chai



Rèm cửa cũng là một phương tiện giúp cho căn phòng mát hơn - Ảnh minh họa: Internet

3. Tạo bóng râm xung quanh nhà

Nếu ngôi nhà của bạn không có các biện pháp che nắng thì ánh nắng mặt trời sẽ đập trực tiếp lên trên nhà của bạn đồng nghĩa với nhiệt độ ngôi nhà sẽ nóng lên. Tuy nhiên, bạn có thể khắc phục điều này bằng cách lắp thêm mái hiên vào cửa sổ. Bên cạnh đó, bạn nên trồng thêm nhiều cây xung quanh để tạo bóng râm che mát cho nhà của bạn. Ít ánh nắng trực tiếp chiếu vào, không gian càng mát mẻ hơn.

4. Đặt chậu cây trong nhà

Chẳng cần dùng các thiết bị làm mát phòng nữa. Bạn cũng có thể trồng thêm cây xanh. Cách làm mát phòng kín này không chỉ giúp thanh lọc không khí mà còn mang đến cho bạn một không gian sống đẹp, tươi mát. Một số loại cây có thể trong phòng và giúp bạn có giấc ngủ ngon lành.

Chậu cây khi đặt trong nhà bên cạnh công dụng giúp hấp thụ khí độc, tăng oxy,.... còn có công dụng giúp xua tan đi không khí nóng vào những ngày hè, những ngày oi bức, giúp nhà của bạn trở nên mát mẻ hơn. Các bạn có thể trồng những loại cây như là nha đam, lưỡi hổ, trầu bà,...

Cách làm mát phòng kín này không chỉ giúp thanh lọc không khí - Ảnh minh họa: Internet

5. Thay đèn sợi đốt bằng đèn compact

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc làm mát ngôi nhà của mình và không thể tìm ra lý do tại sao, thì bóng đèn sợi đốt có thể là nguyên nhân. Trên thực tế, chúng tỏa ra tới 90% năng lượng dưới dạng nhiệt thải. Vì vậy việc chuyển sang sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng có thể giúp làm mát ngôi nhà của bạn và tiết kiệm chi phí tiền điện.

Bóng đèn sợi đốt tỏa ra tới 90% năng lượng dưới dạng nhiệt thải - Ảnh minh họa: Internet

6. Lau nhà thường xuyên cũng là cách làm phòng bớt nóng

Thường xuyên lau nhà, vệ sinh nhà cửa cũng là một cách làm mát phòng kín đơn giản mà hiệu quả. Nhiều bạn sinh viên vẫn thường nằm ngủ dưới sàn nhà để chống nóng. Cách làm là bạn nên lau nhà 2- 3 lần bằng nước mát lạnh.

Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Căn phòng càng ít đồ thì càng mát mẻ và thoáng đãng. Vì vậy hãy loại bỏ những đồ vật không cần thiết ra khỏi phòng mùa hè bạn nhé.

Cuối cùng, một mẹo hạ nhiệt cho nhà vào mùa hè rất hiệu quả chính là mở cửa sổ vào ban đêm. Ban ngày nóng nhưng ban đêm mát mẻ, và bạn nên tận dụng sự thay đổi nhiệt độ đó. Nếu bạn có cửa lưới và cửa sổ, hãy mở cửa sổ và cửa chính để đón làn gió đêm mùa hè mát mẻ vào nhà.êm vài viên nước đá. Sau đó, để sàn khô một cách tự nhiên.