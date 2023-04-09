Dấu hiệu để lựa chọn những ngôi nhà "vượng khí" giúp gia chủ càng ở càng giàu

Không ngoa khi nói cửa chính là bộ mặt của gia đình. Cửa chính chắc chắn, không bay màu, bỏng tróc khi trải qua một thời gian dài thì chứng tỏ ngôi nhà đó phong thủy rất tốt. Và sẽ tốt hơn nữa khi phía trước cửa nhà là một không gian thoáng đãng, có đầy đủ ánh sáng, cảnh sắc hài hòa, luôn mang lại cảm giác thoải mái, yên bình.

Nếu gặp phải trường hợp cửa nhà hư hỏng, lệch hay bạc màu, bong tróc thì hãy nhanh chóng sửa chữa để tránh làm hao hụt tài lộc của gia đình.

Theo tư tưởng ngày nay, nhiều gia đình nắm tiền tỷ trong tay luôn lựa chọn những ngôi nhà thiệt to với suy nghĩ "càng lớn càng tốt". Tuy nhiên, đó là tư tưởng vô cùng sai lầm. Bạn phải hiểu một điều rằng, nhà càng to thì trường khí chứa đựng bên trong càng nhiều nhưng không phải ai cũng chịu được trường khí cực lớn đó.

Không mua hoặc xây nhà quá to. Ảnh minh họa: Internet

Để chịu được trường khí cực lớn thì mệnh khí của người sống trong ngôi nhà đó cũng phải lớn, có thể gánh được tài lộc và phải là người biết giữ tiền của.

Đối với những người có phúc mệnh mỏng thì càng giữ nhiều tiền trong tay thì càng gặp chuyện. Hết chuyện lớn lại đến chuyện nhỏ, mãi cho đến khi vơi hết tài lộc thì mới yên ổn.

Ngoài ra, đối với những ngôi nhà vượng khí nhưng nhân khẩu ít thì rất dễ sinh ra những luồng khí xấu gây hại cho vận trình của gia chủ.

3. Nơi đặt bàn thờ

Bàn thờ là yếu tố vô cùng linh thiêng trong gia đình nên cần được đặt ở những vị trí trang trọng, cao ráo, thoáng khí. Không đặt bàn thờ ở những vị trí bị tường che chắn, không trang trí rườm rà trước mặt bàn thờ.

Vị trí đặt bàn thờ. Ảnh minh họa: Internet

Cũng như cửa chính, hướng của bàn thờ cũng cần được đặt sao cho phù hợp. Phương hướng của bàn thờ phải quay về hướng tốt như Sinh Khí, Phúc Đức,...

4. Ánh sáng trong nhà phải đầy đủ, thoáng đãng

Trong phong thủy, ánh sáng trong nhà cũng là yếu tố vô cùng quan trọng. Ngôi nhà có ánh sáng tốt là ngôi nhà trông sáng sủa, tất cả các phòng trong nhà đều tràn đầy ánh sáng. Khi ngôi nhà có đầy đủ ánh sáng sẽ giúp cho sức khỏe của gia chủ luôn ở trạng thái khỏe mạnh, tươi tắn.

Ngôi nhà đầy đủ ánh sáng. Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, nếu ánh sáng ngôi nhà không đủ tốt, luôn ở trạng thái âm u thì sức khỏe của gia chủ cũng vì thế mà yếu đi hoặc sức khỏe không đủ tốt, dễ mắc bệnh và luôn cảm thấy mệt mỏi.

5. Hình dáng ngôi nhà nên là hình vuông hoặc chữ nhật

Khi chọn nhà, các gia chủ cũng nên chú ý đến hình dạng của ngôi nhà. Những ngôi nhà có hình đa giác, tam giác hoặc chữ L,... tuy đẹp, ấn tượng nhưng lại là những dáng nhà đại kỵ trong phong thủy.

Tránh những ngôi nhà có hình đa giác, tam giác hoặc chữ L. Ảnh minh họa: Internet

Những dáng nhà trên sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của gia chủ khi các luồng khí lưu thông không đều, tù túng. Ngoài ra, khi các luồng khí lưu chuyển thiếu ổn định sẽ dễ gây ra những mâu thuẫn không đáng có, làm thất thoát tiền bạc của cả gia đình.

6. Bố trí cây xanh trong nhà

Có thể nói, phòng khách chính là bộ mặt của ngôi nhà và cũng là nơi sử dụng nhiều nhất trong gia đình. Vì thế, để không gian phòng khách trở nên đẹp đẽ và thu hút vượng khí hơn thì các gia chủ nên bố trí thêm cây xanh cho nơi đây.

Bố trí cây xanh cho phòng khách. Ảnh minh họa: Internet

Các loại cây phổ biến được dùng để thu hút vượng khí cho ngôi nhà đó là: kim ngân, phát tài, hạnh phúc, kim tiền, phú quý, trầu bà, lưỡi hổ,... Bởi chúng là những loài cây ưa bóng, có thể phát triển tốt ở trong nhà hay phòng có điều hòa. Đặc biệt, chúng có khả năng thanh lọc không khí trong gia đình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.