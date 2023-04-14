2 con hổ Sumatra có nguy cơ tuyệt chủng chào đời tại một vườn thú ở Anh

Thế giới 14/04/2023 06:56

Hai hổ con của một con hổ Sumatra có nguy cơ tuyệt chủng chào đời tại Vườn thú Chester ở Anh vào tháng 1/2023.

Một loài hổ quý hiếm là Sumatra, ước tính chỉ còn khoảng 350 con trên thế giới, vừa sinh 2 cá thể con tại một vườn thú ở Anh.

Sở thú Chester của Anh cho biết, "Vào tháng 1, hai con hổ Sumatra có nguy cơ tuyệt chủng đã chào đời". 

2 con hổ Sumatra có nguy cơ tuyệt chủng chào đời tại một vườn thú ở Anh - Ảnh 1

Một trong hai hổ con của loài hổ Sumatra có nguy cơ tuyệt chủng được sinh ra tại Vườn thú Chester ở Anh vào tháng 1/2023.

Cặp song sinh hổ được thả ra bên ngoài đã thể hiện tính cách năng động của chúng bằng cách chạy xung quanh và  giỡn với mẹ của chúng.

Dyna Tyne, người trông coi vườn thú Chester cho biết: “Chúng vẫn còn nhút nhát, đi cùng với mẹ đến chổ ở của mình, nhưng chúng đang lớn lên một cách tự tin. Sẽ là một đặc ân khi thấy chúng phát triển thành vẻ ngoài đầy máu lửa”.

Ông nói thêm: "Chúng tôi rất hài lòng khi một trong những loài hổ hiếm nhất thế giới đang phát triển mạnh ở đây. Có rất ít hổ Sumatra còn lại trên hành tinh, vì vậy các chương trình nhân giống bảo tồn là rất quan trọng để ngăn chặn sự tuyệt chủng".

2 con hổ Sumatra có nguy cơ tuyệt chủng chào đời tại một vườn thú ở Anh - Ảnh 2
Video ghi lại cảnh một trong hai hổ con của loài hổ Sumatra có nguy cơ tuyệt chủng được sinh ra tại Vườn thú Chester ở Anh vào tháng 1/2023 đang đùa giỡn với mẹ của nó.

Hổ Sumatra, chỉ sống trên đảo Sumatra, Indonesia, được ước tính có khoảng 1.000 con cho đến những năm 1970, nhưng do nạn phá rừng và săn trộm, chỉ còn khoảng 350 con trong tự nhiên.

Săn trộm là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng của loài hổ Sumatra. Người dân săn bắt trái phép hổ để lấy da và xương rồi bán với giá cao.

2 con hổ Sumatra có nguy cơ tuyệt chủng chào đời tại một vườn thú ở Anh - Ảnh 3

Hai hổ con của một con hổ Sumatra có nguy cơ tuyệt chủng chào đời tại Vườn thú Chester ở Anh vào tháng 1/2023.

Mặc dù xương và răng hổ đã được khoa học chứng minh là không có tác dụng gì đặc biệt nhưng chúng vẫn thường được sử dụng làm thuốc ở Trung Quốc. Vào tháng 1, một kẻ săn trộm đã bị bắt khi bán da hổ Sumatra với giá khoảng 90 triệu rupiah (gần 150 triệu VND).

Khi môi trường sống của loài hổ bị thu hẹp, “xung đột lãnh thổ” giữa hổ và con người cũng ngày càng gia tăng.

2 con hổ Sumatra có nguy cơ tuyệt chủng chào đời tại một vườn thú ở Anh - Ảnh 4

Một trong hai hổ con của loài hổ Sumatra có nguy cơ tuyệt chủng được sinh ra tại Vườn thú Chester ở Anh vào tháng 1/2023 đang đùa giỡn với mẹ của nó.

Trên đảo Matra, nếu bạn quên không để ý, một con hổ xuống nhà riêng để kiếm thức ăn và cắn chết con người. Trong khi hổ Sumatra đáng sợ như vậy, nó vẫn được coi là mục tiêu có giá trị cho những kẻ săn trộm.

Tại Indonesia vào tháng 6/2019, một con hổ Sumatra được phát hiện bị đầu độc bởi nọc độc gây chết người, gây chấn động thế giới. Các nhà chức trách cho rằng những người nông dân tức giận đã đầu độc hổ Sumatra bằng thuốc độc sau khi hổ Sumatra tiếp tục làm hại gia súc.

Theo Daum

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