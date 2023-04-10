Đang đi câu, người đàn ông bất ngờ bị cá sấu tấn công và thoát chết trong “gang tấc” nhờ kỹ năng này

Thế giới 10/04/2023 16:52

Mới đây, một người đàn ông ở Australia đã chống trả lại cá sấu bằng cách chọc ngón tay vào mắt sau khi bị loài động vật ăn thịt này tấn công.

Ngày 8/4, một người đàn ông 44 tuổi đang câu cá tại một ngọn đồi gần thị trấn Cooktown (Australia) thì bị một con cá sấu tấn công.

“Nó đã cắn anh ấy ba lần và kéo xuống hồ”, Valerie Noble, nhân viên dịch vụ cấp cứu y tế của chính phủ bang Queensland cho biết.

“Anh ấy nói rằng mình đã xoay xở bằng cách chọc ngón tay vào mắt con cá sấu nhiều lần và trốn thoát trước khi bơi về bờ”, nhân viên đó cho biết thêm.

Đang đi câu, người đàn ông bất ngờ bị cá sấu tấn công và thoát chết trong “gang tấc” nhờ kỹ năng này - Ảnh 1
 Người đàn ông đang câu cá thì bị cá sấu tấn công ở Queensland. Ảnh: Getty

Sau đó người đàn ông này được xác nhận là bị thương ở đầu, bụng và chân và đã đưa đến bệnh viện Cairns bằng máy bay.

Anh hiện đã ở trong tình trạng ổn định và có tinh thần rất tốt.

“Ông ấy là một người đàn ông cực kỳ may mắn, không nhiều người có thể sống để kể một câu chuyện như vậy”, Noble nói.

Một phát ngôn viên của Sở Môi trường và Khoa học Queensland cho biết sự việc sẽ được các nhân viên chăm sóc động vật hoang dã điều tra và họ sẽ tìm hiểu xem con cá sấu vẫn còn ở khu vực đó hay không.

Theo Business Insider

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