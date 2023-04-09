Gấu hoang lập tức bị tuyên án tử hình khi tấn công và giết người chạy bộ trong khu du lịch

Thế giới 09/04/2023 22:20

Người đàn ông Italy được tìm thấy đã tử vong trong rừng sau khi bị một con gấu tấn công vào cơ thể.

Mới đây, nhà chức trách Italy đã tìm thấy thi thể của môt người đàn ông chạy bộ 26 tuổi ở tỉnh Trentino, miền bắc nước Ý, sau khi bị gấu tấn công vào cổ, cánh tay và ngực.

Địa điểm là ở gần một con đường qua rừng trong thung lũng Val di Sole, nơi có nhiều người đi bộ đường dài và du khách qua lại.

Cơ qaun chức năng đã xác định nguyên nhân cái chết sau khi thực hiện khám nghiệm và họ đã nghi ngờ đây là vụ tấn công của gấu bởi tính chất của những vết thương trên cơ thể và khuôn mặt nạn nhân.

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Một con gấu nâu Marsican trong công viên quốc gia Majella ở Abruzzo. Ảnh_The Guardian.

Gia đình đã thông báo cho chính quyền sau khi nạn nhân không trở về từ chuyến chạy bộ trong rừng vào hôm ngày 5/4.

Những dấu vết nghiêm trọng trên cơ thể và mặt nạn nhân bao gồm những vết xước sâu, các vết cắn, cũng như một vết thương sâu ở bụng.

Ngoài ra, DNA của gấu cũng được tìm thấy trên cơ thể của người đàn ông.

Theo The Guardian, người đàn ông này tên Andrea Papi, 26 tuổi, hiện đang sống ở làng Caldes thuộc khu vực Trentino.

Người đứng đầu tỉnh Trentino, Mario Fugatti, nói trong một cuộc họp của ủy ban an toàn và trật tự công cộng hôm ngày 7/4 rằng: “Tất cả những con vật có vấn đề nên bị bắn”.

Theo South China Morning Post, hiện nay có khoảng 100 con gấu sống ở vùng núi và rừng ở miền bắc nước Ý và những lần nhìn thấy chúng gần đây đã tăng lên.

Gấu hoang lập tức bị tuyên án tử hình khi tấn công và giết người chạy bộ trong khu du lịch - Ảnh 2
Quang cảnh thung lũng Val di Sole ở miền bắc nước Ý. Ảnh_ Shutterstock

Vào đầu tháng 3, một người đàn ông đang dắt chó đi dạo gần thị trấn Caldes thì bị một con gấu tấn công gây chấn thương ở đầu và cánh tay.

Trong thời gian gần đây chính quyền cũng đã những cảnh báo thường xuyên về khả năng chạm mặt với động vật hoang dã như chó sói, linh miêu và đặc biệt là gấu.

Theo chính quyền, số lượng những loài gấu đang tăng lên. Điều này bắt nguồn từ dự án "Life Ursus" của EU khi mà hàng chục con gấu đã được đưa từ Slovenia đến khu vực vào năm 1999 và được thả để bảo vệ loài này khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

Ban đầu, quần thể gấu này chỉ có 50 con nhưng sau một thời gian số lượng này đã tăng dần và dẫn đến khó kiểm soát. Ông Fugatti cho biết bây giờ chuyện chúng ta cần phải làm là giải quyết những gì còn dư thừa.

(Theo SCMP, The Guardian)

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