Colombia sẽ chuyển đàn “hà mã cocaine” đến Ấn Độ và Mexico với giá hơn 82 tỷ

Thế giới 09/04/2023 18:09

Việc di chuyển đàn “hà mã cocaine” bao gồm 70 con từ gần trang trại cũ của Pablo Escobar ở Colombia đến các khu bảo tồn ở nước ngoài sẽ tiêu tốn của nước này hàng triệu đô la.

Trên thực tế, toàn bộ hoạt động tiêu tốn khoảng 3,5 triệu đô la, theo Ernesto Zazueta, chủ sở hữu của Khu bảo tồn Ostok ở miền bắc Mexico, nơi 10 con hà mã sẽ được gửi đến, AFP đưa tin

Ngoài ra, 60 con hà mã khác sẽ được chuyển đến một cơ sở chưa được đặt tên ở Ấn Độ trong những tháng tới.

Kế hoạch hiện tại là đưa những con hà mã vào chuồng, nơi chúng sẽ bị nhốt trước khi được vận chuyển trong những chiếc thùng đặc biệt trên máy bay để đến nơi ở mới, ông Zazueta cho hay.

Nhưng đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng và đặc biệt là không hề rẻ.

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Hai con hà mã đang bơi trong đầm phá ở Công viên Hacienda Napoles, một khu vực của trùm ma túy Pablo Escobar. Ảnh_AP.

Theo một nghiên cứu năm 2020 của Đại học California, San Diego, hà mã có xu hướng cực kỳ khó bắt và nguy hiểm khi đối đầu. Vì thế những con vật này sẽ cần phải được gây mê chuyên nghiệp.

David Echeverri López, người làm việc cho Cornare, cơ quan chính phủ Colombia về việc di dời hà mã, cho biết: “Mọi thứ liên quan đến hà mã đều có rủi ro, phức tạp, tốn kém và mất thời gian”.

Theo một nghiên cứu năm 2012 trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Thú y Hoa Kỳ , việc gây mê hà mã một cách chuyên nghiệp rất khó khăn vì độ dày và mật độ mô dưới da của chúng .

Điều đáng nói hơn nữa là nó cũng gây ra nhiều tốn kém bởi vì các loại thuốc cần thiết để gây mê những động vật lớn như vậy rất đắt tiền.

Ông López nói với Insider rằng việc hạ gục 70 con hà mã bằng những loại thuốc này có thể gây ra một số khó khăn tài chính cho chính quyền Colombia.

Hiện có khoảng 130 con hà mã đang sống xung quanh khu Hacienda Nápoles, một trang trại cũ của Pablo Escobar.

Những loài vật này được cho là hậu duệ của 4 con hà mã do Escobar nhập khẩu bất hợp pháp và sau đó bị bỏ lại đó sau khi trùm ma túy bị bắn chết vào năm 1993.

Colombia sẽ chuyển đàn “hà mã cocaine” đến Ấn Độ và Mexico với giá hơn 82 tỷ - Ảnh 2
Một bé gái chụp ảnh với tượng hà mã ở lối vào Hacienda Napoles. Ảnh_ AP.

Kể từ đó, nhóm này đã nhanh chóng sinh sản và một số chuyên gia dự đoán rằng có thể có hàng ngàn con trong khu vực trong vài thập kỷ tới nếu không có gì thay đổi.

Năm ngoái, Colombia đã tuyên bố những con vật này, được gọi là “hà mã cocaine” do gắn liền với tên tuổi của trùm ma túy, là một loài xâm lấn và có thể thay thế một số động vật bản địa .

Trong quá khứ, quốc gia này đã từng triệt sản một số con hà mã nhưng tất cả đều không ngăn chặn được trước sự gia tăng nhanh chóng của chúng.

Colombia đang hy vọng biện pháp cực đoan hơn này sẽ có nhiều tác động hơn.

(Theo BI)

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