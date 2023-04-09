Sau 2 năm mất khứu giác vì chữa hậu Covid, cô gái bật khóc vì cuối cùng cũng ngửi được mùi cà phê

Thế giới 09/04/2023 00:18

Kể từ khi mắc Covid-19 vào năm 2021, cô đã không thể dùng giác quan của mình để có thể nếm hoặc ngửi bất cứ thức ăn nào trong suốt 2 năm.

Kể từ năm đại dịch Covid-19 xuất hiện vào năm 2020, cuộc sống của con người đã thay đổi hoàn toàn. Cho dù đó là không gian làm việc hay phương tiện giao thông công cộng thì mọi thứ đã không còn giống như trước đây.

Trong đó Jennifer Henderson, 54 tuổi, đến từ bang Ohio (Mỹ) là một ví dụ điển hình cho trường hợp bị đại dịch Covid-19 tác động.

Sau 2 năm mất khứu giác vì chữa hậu Covid, cô gái bật khóc vì cuối cùng cũng ngửi được mùi cà phê - Ảnh 1
Jennifer Henderson đã bật khóc sau khi ngửi thấy được mùi cà phê. Ảnh_India Times.

Theo đó, cô đã không thể ngửi hoặc nếm một cách chính xác và đầy đủ kể từ khi mắc Covid-19 vào tháng 1 – 2021.

Cô có các triệu chứng kéo dài khác như nhức đầu và mệt mỏi nhưng nó đã biến mất sau khoảng 1 tuần. Chưa dừng lại ở đó, tình trạng mất vị giác và khứu giác của cô vẫn tiếp tục kéo dài khoảng một năm, NBC News đưa tin.

Vào thời điểm đó, cô bắt đầu ngửi và nếm lại nhưng các giác quan đó đã bị thay đổi.

Đối với Henderson, người trước đây thích nấu ăn và thích ngửi mùi hoa trong sân của mình, “điều đó thật kinh khủng”, cô nói với Cleveland Clinic, một tổ chức y tế hàng đầu thế giới.

Sau 2 năm mất khứu giác vì chữa hậu Covid, cô gái bật khóc vì cuối cùng cũng ngửi được mùi cà phê - Ảnh 2
Trước khi mất đi vị giác và khứu giác, Jennifer Henderson rất thích nấu ăn và đi ăn nhà hàng cùng chồng. Ảnh_Today.

“Hầu hết thức ăn có vị như rác và tôi không thể ngửi thấy mùi gì. Tỏi và chuối có vị như xăng và kim loại. Sốt trang trại và bơ đậu phộng có vị như hóa chất. Và thịt gà có vị ‘như thịt thối’”, Henderson cho biết.

Sau đó, Henderson đã thử luyện mùi, châm cứu và các kỹ thuật tổng thể khác, nhưng dường như không có tác dụng gì cho đến khi cô nghe về một phương pháp điều trị thử nghiệm thông qua một nhóm hỗ trợ trực tuyến.

Phương pháp điều trị này được gọi là Stellate Ganglion Block (SGB). Đây là một phương pháp thường được sử dụng để giảm đau và điều trị chứng rối loạn stress trầm trọng (PTSD).

Nó bao gồm tiêm gây tê tạm thời vào các dây thần kinh ở hai bên cổ. Dù có vẻ đáng sợ như thế nào đi nữa, Henderson đã quyết định sẽ tiêm các mũi này.

Vào tháng 12, Henderson tiêm mũi điều trị đầu tiên và nhận thấy khứu giác của cô cải thiện đáng kể. Sau 2 năm, Henderson cuối cùng cũng thử ngửi thấy mùi  cà phê sau khi điều trị và bật khóc khi ngửi thấy mùi hạt cà phê.

“Đó là mùi tuyệt vời nhất từ trước đến nay”, Henderson nói với NBC News.

Kết quả này sau đó đã được cô ghi lại trong một video và thu hút gần 500.000 lượt xem trên TikTok.

(Theo Today, India Times)

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