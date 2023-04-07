Cả dòng họ chào đón bé gái đầu tiên sau 138 năm chờ đợi

Thế giới 07/04/2023 23:24

Sau 138 năm, gia đình nhà Andrew mới có cô con gái đầu tiên và điều đó khiến họ rất hạnh phúc.

Mới đây, một cặp vợ chồng ở Mỹ đã chào đón cô con gái đầu lòng trong gia đình sau 138 năm dòng họ chỉ toàn sinh con trai.

Theo đó, vào ngày 17/3, cặp vợ chồng Carolyn và Andrew Clark ở Michigan đã đón Audrey chào đời biến cô trở thành bé gái đầu tiên được sinh ra gia đình Andrew kể từ năm 1885.

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Carolyn và Andrew Clark đến từ Michigan đã chào đón cô con gái đầu tiên trong gia đình Andrew sau 138 năm. Ảnh_WZZ13

Carolyn tiết lộ rằng cô đã bị sốc khi biết mình sẽ có một bé gái và đã vô cùng sửng sốt khi chồng cô tiết lộ lịch sử giới tính độc nhất vô nhị của gia đình anh.

Chia sẻ với tờ Good Morning America, Carolyn giải thích rằng lần đầu tiên cô phát hiện ra rằng gia đình của Andrew đã không có con gái trong hơn 130 năm khi họ đang hẹn hò.

Cô kể rằng: “Khi Andrew nói với tôi rằng gia đình anh đã không có con gái trong hơn 100 năm qua thì tôi thật sự bất ngờ và không tin những gì anh ấy nói”.

Thậm chí, bà mẹ hai con này còn yêu cầu bố mẹ anh phải xác nhận câu chuyện.

Sau đó gia đình của Andrew đã giải thích với cô rằng họ “đã không có con gái trong dòng dõi trực tiếp của gia đình”, trong khi “các chú và anh em họ của anh ấy đã có con gái”.

Cả dòng họ chào đón bé gái đầu tiên sau 138 năm chờ đợi - Ảnh 2
Cặp đôi tiết lộ họ đã bị sốc khi biết mình sẽ có một bé gái. Ảnh_WZZM13.

Đón con gái đầu lòng sau 14 thập kỷ còn ý nghĩa hơn khi Carolyn từng bị sảy thai vào tháng 1/2021, tờ Daily Mail cho biết.

Vào thời điểm mang thai lần hai, cô thừa nhận rằng: “Thành thật mà nói, chúng tôi không quan tâm đến việc sinh con trai hay con gái. Chúng tôi chỉ bày tỏ lòng biết ơn về việc mang thai và cầu nguyện cho một thai kỳ khỏe mạnh và đứa trẻ chưa chào đời cũng khỏe theo”.

Khi cả gia đình tụ họp vào tháng 9 năm ngoái để ăn mừng việc họ mang thai đồng thời tiết lộ luôn giới tính của em bé, họ đã bị “sốc”.

“Chúng tôi cũng giữ bí mật với chính mình. Vì vậy, tôi chỉ cho rằng nó sẽ là màu xanh lá ở phần giữa của chiếc bánh quy và sẽ là một cậu bé khác trong dòng dõi”, Andrew chia sẻ.

Tuy nhiên sau đó Andrew đã thực sự rất bất ngờ khi nhìn thấy phần giữa của những chiếc bánh quy là màu hồng và điều đó có nghĩa là đang có bé gái ở trong bụng của vợ anh.

Carolyn nói: “Chúng tôi rất vui mừng vì cuối cùng con gái cũng ở đây, cô ấy khỏe mạnh và quá trình sinh nở diễn ra suôn sẻ”.

(Theo India Times, Daily Mail)

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