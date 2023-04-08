Đi bác sĩ khám phụ khoa, một cô gái phát hiện dị vật “nhiều chân” trong âm đạo của mình

Thế giới 08/04/2023 05:29

Mới đây, một bác sĩ ở Honduras đã đăng lên mạng xã hội một video về phát hiện kinh hoàng của mình sau khi khám cho một cô gái đến từ vùng nông thôn.

Một bác sĩ phụ khoa ở Honduras vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra một con gián ẩn nấp trong âm đạo của bệnh nhân.

“Cô nói rằng có thứ gì đó bất thường trong âm đạo của mình,” Tiến sĩ Marco Cálix, một bác sĩ phụ khoa ở Tegucigalpa, nói với Jam Press.

Bác sĩ phụ khoa này được mệnh danh là “ngôi sao của giới y tế” trong cộng đồng phụ khoa trực tuyến, thường xuyên ghi lại những ca bệnh kỳ lạ hoặc gây sốc nhất của mình cho hơn 386.000 người theo dõi trên TikTok, nơi mà các bài đăng của ông đã thu hút được 1,2 triệu lượt thích.

Đi bác sĩ khám phụ khoa, một cô gái phát hiện dị vật “nhiều chân” trong âm đạo của mình - Ảnh 1
Con gián đã chết khi bác sĩ phát hiện ra nó. Ảnh_Getty.

Tuy nhiên, một cuộc hẹn gần đây đã đưa mọi thứ lên “một cấp độ hoàn toàn khác”, Tiến sĩ Cálix nói.

Bác sĩ mô tả bệnh nhân rằng, cô đã đến phóng khám của ông từ một vùng nông thôn của Honduras trong trạng thái “cực kỳ lo lắng, kích động và đổ mồ hôi”.

Cô giải thích rằng mình bị khó ngủ như thế nào do có thứ gì đó “cực kỳ lạ” trong âm đạo của mình.

Một cuộc kiểm tra sau đó đã tiết lộ thủ phạm gây sốc đằng sau sự khó chịu của người phụ nữ.

“Khi đưa thiết bị vào trong kiểm tra, tôi có thể thấy rằng đó là một con côn trùng,” bác sĩ phụ khoa kinh ngạc nói. “Thực ra, tôi đã phải lấy ra một thứ giống như một con gián”.

Vẫn chưa rõ bằng cách nào mà con gián, được cho là đã chết, lại có thể rơi vào trong âm đạo của cô gái.

Trang diệt gián Orkin cho biết: “Gián có xu hướng thích những nơi tối tăm, ẩm ướt để ẩn náu và sinh sản” và có thể “làm phẳng cơ thể của chúng để phù hợp với những khu vực hẹp”.

Anh Cálix không nói rõ liệu bệnh nhân có bị thương hay không hoặc liệu cô ấy có cần điều trị gì sau thử thách chấn thương hay không.

Tuy nhiên nếu để dị vật trong âm đạo quá lâu có thể dẫn đến nhiễm trùng, tổn thương mô và các biến chứng khác.

(Theo NY Post)

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