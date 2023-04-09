Lời cầu nguyện bất ngờ của cậu bé khi quỳ trước mộ bà nội làm dư luận dậy sóng

Star Video đưa tin, cậu bé giấu tên này đến từ tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc, đã tha thiết cầu xin bà ngoại giúp biến ước nguyện của mình thành hiện thực vào đầu tháng này trong một chuyến thăm gia đình đến mộ bà.

Mới đây, một cậu bé ở Trung Quốc đã quỳ gối trước mộ bà ngoại và cầu nguyện để đạt điểm cao ở trường và không phải làm bài tập về nhà khiến cư dân mạng Trung Quốc cảm thấy thích thú.

“Em hy vọng mình không cần phải làm bài tập về nhà nữa hay bị bố mẹ đánh và luôn đạt điểm tối đa ở trường,” cậu bé nói.

Đoạn video cho thấy cậu bé quỳ trên mặt đất, chắp tay cầu nguyện khi nhìn vào ngôi mộ.

Sau đó gia đình cậu bé đứng gần đó đã bật cười khi nghe cậu cầu nguyện.

Mẹ cậu bé cho biết, vì ngôi mộ nằm trên sườn núi nên họ phải đi bộ rất xa mới đến được. Trong lúc đi dạo, người mẹ cho biết cô nhận thấy con trai mình rất năng động và mong muốn được đến mộ càng sớm càng tốt.

Không ai trong gia đình mong đợi cậu bé sẽ cầu nguyện. Tuy nhiên, khi đến nơi, cậu bé là người đầu tiên quỳ xuống và xin lời chúc phúc của người bà quá cố.

Mẹ của cậu bé nói rằng bà nhận thấy có điều gì đó khác thường ở con trai mình khi cậu trở nên phấn khích và háo hức khi được đến ngôi mộ. Ảnh_Baidu.

"Đó là môt suy nghĩ mơ tưởng. Tất cả chúng tôi đều phá lên cười”, người mẹ nói với Star Video.

Phía dưới video, đa số cư dân mạng Trung Quốc tỏ ra vui vẻ trước lời cầu nguyện của cậu bé.

Một người dùng cho biết: “Haha, cầu mong người bà quá cố của bạn phù hộ cho nhóc.”

Một người khác nhận xét: “Cậu bé nói bằng tất cả sự chân thành của trẻ em”.

“Khi tôi còn nhỏ, tôi cũng làm như vậy,” một người thứ ba nói.

Những câu chuyện về những đứa trẻ đáng yêu thường trở thành trào lưu trên mạng ở Trung Quốc.

Cuối tháng trước, một cô bé hai tuổi bị lạc ở miền đông Trung Quốc đã quay được đoạn video hướng dẫn cảnh sát sử dụng ngôn ngữ trẻ em trong quá trình tìm kiếm gia đình của mình đã lan truyền trên mạng xã hội.

Trong cùng tháng đó, một đoạn video của một bé gái cũng ở miền đông Trung Quốc đã trở nên nổi tiếng với màn tự nhổ răng sữa “cực ngầu” của mình sau khi bố cô đã không thể làm được điều đó.

(Theo SCMP)