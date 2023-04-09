Lời cầu nguyện bất ngờ của cậu bé khi quỳ trước mộ bà nội làm dư luận dậy sóng

Thế giới 09/04/2023 00:12

Cậu bé là người đến đầu tiên quỳ xuống trước mộ bà ngoại với hy vọng mình không cần phải làm bài tập về nhà nữa hay bị bố mẹ đánh và luôn đạt điểm tối đa ở trường.

Mới đây, một cậu bé ở Trung Quốc đã quỳ gối trước mộ bà ngoại và cầu nguyện để đạt điểm cao ở trường và không phải làm bài tập về nhà khiến cư dân mạng Trung Quốc cảm thấy thích thú.

Star Video đưa tin, cậu bé giấu tên này đến từ tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc, đã tha thiết cầu xin bà ngoại giúp biến ước nguyện của mình thành hiện thực vào đầu tháng này trong một chuyến thăm gia đình đến mộ bà.

Lời cầu nguyện bất ngờ của cậu bé khi quỳ trước mộ bà nội làm dư luận dậy sóng - Ảnh 1
Một đoạn video ghi lại cảnh một cậu bé cầu nguyện trước mộ bà ngoại để được giúp đỡ khi đến trường đã lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh_SCMP.

Đoạn video cho thấy cậu bé quỳ trên mặt đất, chắp tay cầu nguyện khi nhìn vào ngôi mộ.

“Em hy vọng mình không cần phải làm bài tập về nhà nữa hay bị bố mẹ đánh và luôn đạt điểm tối đa ở trường,” cậu bé nói.

Sau đó gia đình cậu bé đứng gần đó đã bật cười khi nghe cậu cầu nguyện.

Mẹ cậu bé cho biết, vì ngôi mộ nằm trên sườn núi nên họ phải đi bộ rất xa mới đến được. Trong lúc đi dạo, người mẹ cho biết cô nhận thấy con trai mình rất năng động và mong muốn được đến mộ càng sớm càng tốt.

Không ai trong gia đình mong đợi cậu bé sẽ cầu nguyện. Tuy nhiên, khi đến nơi, cậu bé là người đầu tiên quỳ xuống và xin lời chúc phúc của người bà quá cố.

Lời cầu nguyện bất ngờ của cậu bé khi quỳ trước mộ bà nội làm dư luận dậy sóng - Ảnh 2
Mẹ của cậu bé nói rằng bà nhận thấy có điều gì đó khác thường ở con trai mình khi cậu trở nên phấn khích và háo hức khi được đến ngôi mộ. Ảnh_Baidu.

"Đó là môt suy nghĩ mơ tưởng. Tất cả chúng tôi đều phá lên cười”, người mẹ nói với Star Video.

Phía dưới video, đa số cư dân mạng Trung Quốc tỏ ra vui vẻ trước lời cầu nguyện của cậu bé.

Một người dùng cho biết: “Haha, cầu mong người bà quá cố của bạn phù hộ cho nhóc.”

Một người khác nhận xét: “Cậu bé nói bằng tất cả sự chân thành của trẻ em”.

“Khi tôi còn nhỏ, tôi cũng làm như vậy,” một người thứ ba nói.

Những câu chuyện về những đứa trẻ đáng yêu thường trở thành trào lưu trên mạng ở Trung Quốc.

Cuối tháng trước, một cô bé hai tuổi bị lạc ở miền đông Trung Quốc đã quay được đoạn video hướng dẫn cảnh sát sử dụng ngôn ngữ trẻ em trong quá trình tìm kiếm gia đình của mình đã lan truyền trên mạng xã hội.

Trong cùng tháng đó, một đoạn video của một bé gái cũng ở miền đông Trung Quốc đã trở nên nổi tiếng với màn tự nhổ răng sữa “cực ngầu” của mình sau khi bố cô đã không thể làm được điều đó.

(Theo SCMP)

Đi bác sĩ khám phụ khoa, một cô gái phát hiện dị vật “nhiều chân” trong âm đạo của mình

Đi bác sĩ khám phụ khoa, một cô gái phát hiện dị vật “nhiều chân” trong âm đạo của mình

Mới đây, một bác sĩ ở Honduras đã đăng lên mạng xã hội một video về phát hiện kinh hoàng của mình sau khi khám cho một cô gái đến từ vùng nông thôn.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin đời sống tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 44 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 44 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích