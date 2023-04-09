Sống với nhau hơn 10 năm, cặp vợ chồng mới phát hiện hai người là anh em

Một cặp vợ chồng ở Colorado đã phát hiện ra họ có quan hệ huyết thống sau khi làm xét nghiệm DNA.

Theo đó, Celina Quinones kết hôn với chồng, Joseph, vào tháng 7 năm 2006 và họ có với nhau 3 người con. Khoảng 10 năm chung sống, bộ đôi quyết định thực hiện xét nghiệm DNA MyHeritage để tìm hiểu thêm về gia phả của họ, tạp chí People đưa tin. “Tôi đã yêu cầu các xét nghiệm DNA. Họ đến, và chắc chắn rồi, chúng tôi đã lấy mẫu bệnh phẩm của mình, gửi chúng qua đường bưu điện và họ rời đi”, Quinones nói với phóng viên

“Sau đó, hai người nhận lại kết quả và tôi bắt đầu tìm kiếm trên Family Tree DNA (một công cụ mà người ta có thể sử dụng để xây dựng cây gia đình và phân tích dữ liệu DNA để tìm ra các liên kết họ hàng và tổ tiên chung) thì mới phát hiên ra rằng anh ấy cũng xuất hiện trong gia phả nhà mình”. Hiện vợ chồng Celina Quinones có chung ba người con và tất cả đều lành lặn. Ảnh_Cắt hình từ Tiktok. Điều này làm cô “chán nản” và thậm chí còn cân nhắc đến việc ly hôn, theo báo cáo. Nhưng nhờ giúp đỡ của chồng mà Quinones mới có thể vượt qua.

Quinones, một nhà môi giới bất động sản, lần đầu tiên chia sẻ câu chuyện của mình trên TikTok vào tháng 3. Video sau đó đã nhanh chóng trở nên phổ biến và thu hút hàng triệu lượt xem. “Các con và chồng là tất cả của tôi và chúng tôi đã vượt qua điều đó. Tất cả các con của chúng tôi đều có 10 ngón tay và 10 ngón chân. Đó là một câu chuyện vui để bắt đầu trò chuyện”, cô viết trong phần mô tả. Thông tin trong DNA của mỗi người có thể ảnh hưởng đến khả năng tập luyện và thể chất của họ. Ảnh_Shutterstock. Trong một video tiếp theo, Quinones nói rằng cô không chắc mình và chồng là anh em họ thứ 4 hay thứ 5, đồng thời kêu gọi mọi người làm xét nghiệm ADN với bạn đời của mình. Cô nói với tạp chí People rằng kết quả kiểm tra DNA cho thấy hai người có thể là anh em họ từ lần thứ hai đến lần thứ bảy. “Tôi yêu anh họ. Tôi không muốn đổi lại bất kỳ điều gì khi mình đã kết hôn với anh một cách tình cờ”, Quinones chia sẻ. (Theo Business Insider)

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