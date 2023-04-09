Các món ăn truyền thống trong Lễ phục sinh ở 15 quốc gia

Ngoài ra lễ Phục Sinh còn được coi như lễ hội mùa xuân, mừng đất trời chuyển mùa với rất nhiều màu sắc rực rỡ. Trẻ em khắp nơi háo hức chờ đợi một chú thỏ Phục Sinh ghé thăm với rất nhiều bánh kẹo, trứng Phục Sinh và chocolate.

Lễ Phục Sinh là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của người theo Kito giáo nhằm tưởng niệm sự kiện phục sinh của Chúa Giêsu từ cõi chết trở về sau khi bị đóng đinh xử tử trên Thánh giá, xảy ra vào năm 30 - 33.

Tuy luôn có những điểm chung như vậy, nhưng lễ Phục Sinh ở mỗi quốc gia lại có một nét đặc sắc riêng trong đó nổi bật phải kể tới các món truyền thống của từng dân tộc.

Có niên đại hàng thế kỷ, bánh simnel là một loại bánh trái cây ban đầu được ăn vào Chủ nhật trong một ngày lễ của Kitô giáo được gọi Lent (tạm dịch: mùa chay) trên khắp Vương quốc Anh .

Bánh được phủ một lớp bánh hạnh nhân nướng và 11 hoặc 12 viên bánh hạnh nhân, tượng trưng cho 12 sứ đồ.

Hot-cross buns cũng rất phổ biến ở Anh vào dịp lễ Phục sinh

Theo truyền thống, những chiếc bánh ngọt, có gia vị này được ăn vào Thứ Sáu Tuần Thánh (Good Friday) để đánh dấu sự kết thúc của Lent và chúng đã trở thành truyền thống của lễ Phục Sinh trong nhiều thế kỷ.

Nho khô được rải rác trên chiếc bánh và một lớp men được sử dụng để tạo thành một cây thánh giá trên đỉnh, biểu thị việc Chúa Giêsu bị đóng đinh.

Ở Argentina, người dân ăn món gọi là torta Pascualina

Pascua trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là Lễ Phục sinh, vì vậy torta Pascualina có nghĩa là “Bánh Tart trong Lễ Phục Sinh”.

Chiếc bánh mặn có nhân phô mát ricotta, trứng luộc chín, rau bina, quả atisô và rau mùi tây. Vì nó không có thịt nên nó là một món ăn phổ biến trong Mùa Chay và nhiều quả trứng được sử dụng để làm món ăn này tượng trưng cho sự phục sinh của Chúa Giêsu.

Ở Mexico, capirotada là món tráng miệng truyền thống

Tuy công thức nấu capirotada thường khác nhau giữa các vùng nhưng nó chủ yếu được làm từ bolillo (một loại bánh mì tương tự như bánh mì baguette), đã được ngâm trong xi-rô nghiền làm từ đường, thanh quế và đinh hương. Các loại hạt, trái cây sấy khô và một ít đường rải là những loại phủ phổ biến.

Capirotada được tạo ra để tượng trưng cho sự đóng đinh trên thập giá: Các thanh quế tượng trưng cho cây thánh giá, đinh hương tượng trưng cho những chiếc đinh và bánh mì tượng trưng cho Chúa Giêsu

Chân cừu là món ăn truyền thống trong lễ Phục Sinh ở Pháp

Người Pháp có một công thức món đùi cừu đặc biệt trong lễ Phục sinh được gọi là "le gigot d'agneau Pascal."

Mặc dù tên có vẻ phức tạp, nhưng công thức thực sự khá đơn giản. Thịt (thịt cừu được biết đến như một con vật hiến tế) được tẩm gia vị với tỏi và các loại thảo mộc, chẳng hạn như hương thảo, sau đó nướng.

Người Phần Lan ăn một món tráng miệng gọi là mämmi

Những người làm món mämmi cho lễ Phục Sinh cần phải bắt đầu chuẩn bị trước nhiều ngày, vì nó cần được bảo quản lạnh từ ba đến bốn ngày trước khi phục vụ.

Món tráng miệng truyền thống này được làm từ nước, mật rỉ đường, mạch nha đã ủ hạt, bột mạch nha và vỏ cam Seville để làm gia vị. Nó thường được ăn lạnh với sữa hoặc kem.

White Borscht là món ăn truyền thống ở Ba Lan

White Borsch, còn được gọi là zurek, không chỉ được làm vào lễ Phục sinh mà nó còn phổ biến trong các dịp lễ khác nhau của quốc gia này. Được làm từ bột mạch nha chua, xúc xích và trứng luộc chín, tất cả tạo nên một món ăn có hương vị đậm đà, béo ngậy và cung cấp đủ dinh dưỡng.

Colomba di Pasqua là một món ăn được yêu thích trong lễ Phục Sinh ở Italy

Bánh mì ngọt là món ăn phổ biến trong các ngày lễ ở Ý. Vào Giáng sinh có Panettone và vào Lễ Phục Sinh có Colomba di Pasqua. Với hình dáng giống như một con chim bồ câu, biểu tượng cho hòa bình, Colomba di Pasqua là sự kết hợp của mứt trái cây, hạt hạnh nhân và đường trân châu.

Ở Hy Lạp, tsoureki được phục vụ vào bữa tối

Tương tự như challah, tsoureki là một loại bánh mì ngọt. Đây là loại bánh tượng trưng cho Thiên Chúa, trong khi trứng luộc chín thường được dùng kèm với loại bánh này để tượng trưng cho máu của Chúa Giêsu, đó là lý do tại sao chúng được nhuộm màu đỏ.

Ở Đức, súp chervil là món ăn được sử dụng phổ biến vào dịp lễ Phục Sinh

Được gọi là kerbelsuppe trong tiếng Đức, súp chervil được làm từ chervil, một loại thảo mộc có họ hàng với rau mùi tây.

Món súp thường được ăn vào ngày Maundy Thursday (một ngày trong tuần thánh của Kitô giáo, diễn ra vào ngày thứ năm trước Lễ Phục Sinh), được gọi là Gründonnerstag.

Người dân ở Tây Ban Nha ăn món truyền thống gọi là rosquillas

Rosquillas de Semana Santa, hay còn được gọi là bánh rán Phục Sinh, có hương vị giống như bánh ngọt hơn là bánh rán, bởi vì chúng được làm từ bột được lên men thay vì men nở. Cách thưởng thức bánh này khác nhau trên toàn đất nước, nhưng cách làm phổ biến nhất là phủ một lớp đường bên trên.

Nhiều gia đình ở Hoa Kỳ ăn giăm bông nướng vào bữa tối Phục Sinh

Giăm bông có vị ngọt, nhờ vào lớp phủ hỗn hợp từ mật ong và đường nâu hoặc từ dứa được thái lát.

Khi chưa có tủ lạnh như bây giờ, người ta thường giết gia súc vào mùa thu, khi thời tiết đã lạnh hơn và việc bảo quản thịt được dễ dàng hơn.

Sau khi mổ, thịt sẽ được muối khô để bảo quản và giữ được lâu hơn. Tuy nhiên, do quá trình muối khô mất thời gian, đến Lễ Phục Sinh mới đủ thời gian để thịt được chín. Vì vậy, Lễ Phục Sinh trở thành dịp để thưởng thức thịt muối khô sau một mùa đông dài.

Người Nga ăn pashka trong lễ Phục Sinh

Đây là một món tráng miệng có thể ăn riêng hoặc ăn kèm với bánh mì.

Pashka được làm từ phô mai tươi hoặc phô mai kem. Món này thường được trang trí bằng trái cây khô và chữ XB, có nghĩa là “Chúa Giêsu đã sống lại”.

Kẹo Paçoca de amendoim được người Brazil yêu thích vào mỗi dịp lễ Phục sinh

Đây là loại kẹo chỉ được làm từ một số nguyên liệu đơn giản: đậu phộng xay, muối, đường và đôi khi là bột sắn.

Theo Business Insider