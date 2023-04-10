Mới đây, một người phụ nữ mất tích ở Brazil đã được tìm thấy trôi dạt trên một chiếc thuyền ở Amazon cùng với thi thể của chồng sau khi hai người đi câu cá cùng với nhau vào ngày 29/3.

Theo đó, Maria das Graças Mota Bernardo, 68 tuổi, đang đang chuyến đi câu cá đầu tiên của mình ở Rio Negro cùng với chồng, José Nilson de Souza Bernardo, thì ông bị lên cơn đau tim và qua đời.

Maria das Graças Mota Bernardo (trái) chụp ảnh cùng với chồng là José Nilson de Souza Bernardo. Ảnh: BI

Sau đó bà đã đi tìm sự giúp đỡ nhưng động cơ của chiếc thuyền bị trục trặc. Điều này khiến bà phải tự chèo thuyền một mình đến những nơi an toàn.

Con gái Cristiane của bà cho biết: “Bà đã đi đến mũi tàu và dành cả ngày để chèo thuyền”.

Quá tuyệt vọng, bà đã đập xoong nồi và la hét cầu cứu nhưng “không một ai trả lời”, Cristiane cho hay.

Lúc đó đã có một người đàn ông trên chiếc thuyền đi qua nhưng đã phớt lờ lời kêu cứu của bà, theo tờ Business Insider.

Vào thời điểm này, Maria buộc phải thích ứng để tồn tại. Con gái bà cho biết có ngày bà chỉ uống nước, còn những ngày khác thì ăn bột mì cùng với nước chanh tươi.

Bà cũng sợ những loài động vật săn mồi ,bao gồm kền kền và cá sấu caiman, sẽ lượn quanh thuyền.

Cristiane nói: “Mẹ tôi nói những con kền kền bắt đầu đậu trên nóc tàu. Bà đã đuổi nhưng chúng không đi. Cuối cùng mẹ tôi phải lấy tấm bạt trên đỉnh mái hiên và phủ lên thi thể của ông”.

Sau nhiều ngày mất tích trên sông, thi thể của chồng bắt đầu phân hủy, bà buộc phải chuyển sang mạn bên kia của con tàu và dùng khăn bịt miệng, mũi để tránh mùi hôi.

“Bà không thể ngủ được nữa. Tất cả sức lực của bà đã dồn vào việc đưa thi thể chồng về nhà để gia đình có thể chon cất đàng hoàng”, Cristiane nói.

May mắn người phụ nữ này sau đó đã được trực thăng của Hải quân giải cứu vào ngày 4/4 và được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Theo Business Insider

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