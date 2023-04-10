Những bí mật chưa từng tiết lộ của tuổi 50

Đó là một quảng cáo cho một loại thuốc điều trị bệnh tiểu đường. Quảng cáo bắt đầu bằng cảnh một người con trai trở về nhà thăm gia đình sau khi tốt nghiệp đại học.

Gần đây có một quảng cáo truyền hình thường xuyên xuất hiện làm cho chồng và tôi cảm thấy không hài lòng.

Đoạn quảng cáo 60 giây liên tục xuất hiện các cảnh của người cha - một người đàn ông hơi béo, có mái tóc xám - tập thể dục, chuẩn bị salad (trong khi vợ ông nhìn con trai của họ với ánh mắt đồng tình), sửa chữa động cơ của chiếc xe ô tô và câu cá trên một hồ nước đẹp.

Anh ta nhận thấy cách cha mình tập trung vào những sở thích cũ và phát triển một số thói quen mới lành mạnh, bao gồm ám chỉ rằng sử dụng loại thuốc này sẽ mở ra khoảng không trong cuộc sống của bạn để làm những điều khác ngoài việc quản lý bệnh tiểu đường loại 2.

Người vợ, một người phụ nữ có kiểu tóc bình thường, mặc quần jean bình dân và thường xuất hiện ở những cảnh không quan trọng.

Tác giả và những chú chó của cô ấy là Dewey và Wall. Ảnh: Huff Post

Nỗi lo lắng của chúng tôi bắt nguồn từ hàm ý rằng người đàn ông và người phụ nữ này được cho là đại diện cho những người ở giai đoạn cuộc sống của chúng tôi: là cha mẹ với một đứa con vừa rời nhà để đi học đại học (con gái chúng tôi bắt đầu học vào mùa thu năm nay), đang thích nghi với cuộc sống trống vắng sau khi con cái rời khỏi nhà, khám phá lại những sở thích cũ và thử những cái mới.

Mỗi lần chúng tôi xem quảng cáo đó, chúng tôi sẽ xem nó rất nhiều lần và tự hỏi mình rằng: “Tôi thật sự có vẻ già như vậy không?”.

“Không đâu. Không có cách nào cặp đôi đó bằng tuổi của chúng ta”, bạn đời của tôi nói. Tuy nhiên, thực tế tuần này, tôi đã bước sang tuổi 50.

Tôi muốn nói với bản thân rằng tôi nên chào đón bữa tiệc sinh nhật quan trọng này trong tâm thế biết ơn và xen lẫn vào đó là sự vui mừng và hạnh phúc.

Nhưng thực sự? Tôi đang không muốn hoặc không sẵn sàng đón nhận sự kiện quan trọng của tuổi 50 đang đến gần và tôi đang đứng trên bờ vực của việc trở thành người “trung niên” chính thức.

Một người bạn (vẫn sống hạnh phúc ở giữa tuổi 40 của mình) đã nói gần đây để động viên tôi rằng bước sang tuổi 50 không có gì đáng sợ hơn là bạn tự suy nghĩ như vậy, phải không?

Tuy nhiên, điều đó không làm tôi cảm thấy yên tâm. “Nếu điều đó đúng, tôi đang gặp rắc rối lớn rồi đấy”, tôi trả lời.

Điều này làm tôi cảm thấy mình đang già ở rất nhiều khía cạnh.

Chẳng hạn như chân trái của tôi. Nó đau thường xuyên đặc biệt là khi tôi thức dậy giữa đêm để đi tiểu. Bước đầu tiên ra khỏi giường thực sự cảm giác như đang đặt chân lên những chiếc đinh.

Sau đó tôi đến bác sĩ khám và phát hiện ra rằng tình trạng viêm cân gan chân mà tôi phẫu thuật ở độ tuổi 30 đã trở lại cùng với một khối u dài khoảng 1,27 cm ở gần gót chân. Điều này có thể dẫn đến phẫu thuật nhiều hơn.

Ngoài ra, những cơn đau nhức ở các khớp và việc tích tụ mỡ ở vòng eo cũng đang làm cho tôi cảm thấy rằng mình không thể tham gia vào một cuộc chạy đua hay thậm chí là đi lên cầu thang cùng với người khác khi mà đã bước sang ngưỡng 50.

Ngoài ra những cơn đổ mồ hôi ban đêm như báo hiệu thời kỳ mãn kinh, những đốm và nếp nhăn xuất hiện một cách bí ẩn và vùng da chảy xệ, tất cả đang khiến tôi cảm thấy mình già đi.

Chưa dừng lại ở đó, con trai cả của tôi sắp tròn 22 tuổi. Làm sao tôi có thể có một đứa trẻ 22 tuổi? Chris và tôi kết hôn khi chúng tôi cũng 22 tuổi. Không thể nào, đứa con mà tôi luôn xem là còn nhỏ nay đã trưởng thành đến mức có người yêu nghiêm túc và chuẩn bị đăng ký học lên cao học.

Tác giả và chồng cô, Chris, tại một bãi biển ở Maine vào năm 2021. Ảnh: Huff Post

Khi tôi bước sang tuổi 40, tôi không cảm thấy mình già vì không có thời gian. Tôi đang dạy rất nhiều lớp và tôi đã bắt đầu chương trình thạc sĩ về viết sáng tạo với những mục tiêu cao cả giúp tôi tập trung.

Ngoài ra vì các con lần lượt ở độ tuổi 12 và 9 tuổi nên tôi đang hướng tới những kế hoạch cho việc vào cấp 2 và cấp 3 của bọn trẻ.

Công việc của tôi và các hoạt động thể thao của con cái, bao gồm bóng chày, bóng đá, đồng đội, bóng rổ, điền kinh, đã giúp lịch trình của tôi luôn đầy đủ, hiệu quả và đi theo một hướng xác định.

Bây giờ, sau 10 năm, con cái tôi đều đã vào đại học và những hoạt động được lên lịch trước đó đã biến mất, để lại cho tôi một không gian rộng mở.

Khác với người quảng cáo thuốc lá, người đã tận dụng cơ hội để tái tạo bản thân khi bước vào giai đoạn mới của cuộc đời, tôi cảm thấy mình bị chững lại. Tôi chuẩn bị bước vào giai đoạn thứ sáu mà không có một kế hoạch nào và một cảm giác bất định đang lan tỏa và không thể thoát khỏi.

Chẳng có ích gì khi tôi bước sang tuổi 50 vào thời điểm mà cả thế giới dường như đang trải qua nhiều cuộc khủng hoảng đang hiện hữu như đại dịch Covid-19, xung đột ở Ukraine hay biến đổi khí hậu.

Tất cả làm tôi sợ hãi. Tôi sợ rằng tôi đã 50 tuổi và tôi vẫn chưa làm đủ. Tôi sợ rằng mình đã 50 tuổi và tôi không biết phải làm gì bây giờ. Tôi sợ rằng trước khi tôi có thể làm sáng tỏ những nỗi sợ hãi này và nắm bắt được một hướng đi xác định, thì thời gian sẽ không còn nhiều nữa.

Đôi khi nhà trị liệu tâm lý bảo tôi hãy vòng tay ôm lấy nỗi sợ hãi của mình, kéo chúng lại gần và lắng nghe những lời thì thầm khôn ngoan của chúng.

Mặt khác, suy nghĩ của tôi mách bảo tôi hãy lấy một nắm sô cô la vụn, trốn dưới một chiếc chăn nặng và phớt lờ nỗi sợ hãi của mình càng lâu càng tốt.

Nhưng tôi không thể làm thế. Cuối cùng tôi cũng chọn cách thừa nhận, cho chúng một chút không gian bên trong và ngừng cố gắng chạy trốn khỏi.

Theo Huff Post