Cư dân mạng đồng loạt chỉ trích 'lý do ngoại tình' mà người vợ đưa ra.

Gần đây, một bài viết có tiêu đề "Lý do tôi đi ngoại tình" đã được chia sẻ rộng rãi trên một số trang mạng xã hội. Tác giả của bài viết là cô A, cô là một phụ nữ 'không có ham muốn tình dục' vì vậy trong 10 năm hôn nhân với chồng, cô chỉ lên giường với chồng một lần duy nhất vào đêm tân hôn. Cô A đã sống một cuộc sống mà mình cho là thoải mái nhất, cô ở nhà chăm con với mái tóc lúc nào bù xù, chỉ mặc váy ngắn mà không mặc nội y. Ảnh minh họa: Internet Cô A đã từng không coi mình là 'phụ nữ'. Ngoài ra, cô còn nói: "Cho dù là chồng mình, tôi cũng sẽ không quan hệ tình dục đâu."

Cô A không muốn trang điểm bởi vì làn da của mình rất sần sùi, bởi vì không trang điểm nên cô cũng không muốn diện đồ đẹp, khi không diện đồ đẹp thì cô A cũng để mặc tóc mình bù xù và buộc lên một cách đơn giản. Về vòng lẩn quẩn này, cô A nói đầy ẩn ý: "Làm phụ nữ đi rồi sẽ biết". Sau đó, đến một ngày, cô A đột nhiên thay đổi suy nghĩ và bắt đầu sửa soạn, nuôi tóc dài, trang điểm. Cô A bắt đầu chú ý đến làn da của mình, tìm quần áo đẹp để mặc. Sự thay đổi này làm cho cô A rất hài lòng, và vào một hôm, cô A đi thang máy và gặp một cư dân ở chung toà chung cư, người đó đã nói với cô A rằng: “Hình như tôi chưa gặp cô bao giờ nhỉ”. Lời nhận xét đó đã khiến cho cô A càng vui hơn và quyết tâm thay đổi nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet Sự thay đổi này cũng dẫn đến những biến đổi trong cuộc sống hàng ngày của cô A. Cô A bắt đầu ăn mặc sang chảnh để đi chơi với bạn bè, được xin số điện thoại và khi đi nhậu cô còn được bàn bên cạnh mời đồ nhắm, hoa quả. Một bước ngoặc xảy đến và gây xáo trộn toàn bộ cuộc sống của cô A. Cô A được một người đàn ông hơn cô 10 tuổi cưa cẩm, tán tỉnh một thời gian dài. Sau một thời gian suy nghĩ, cô bỏ qua chồng mình và chọn ngoại tình. Ảnh minh họa: Internet Cô A bộc bạch: “Khi hẹn hò với anh ấy, sẽ không ai biết rằng tôi là một người phụ nữ từng buộc tóc một cách lôi thôi và mặc đại quần đùi của chồng để đi đổ rác" Cuối cùng, cô A khẳng định rằng: “Ngoại tình giống như một trạm dừng trong quá trình tìm kiếm của tôi. Nó giống như endorphin, trái tim tôi xao xuyến khi tôi nhìn vào gương để chưng diện và ra ngoài để ngoại tình." Cư dân mạng sau khi đọc câu chuyện, đã để lại những bình luận chỉ trích cô A: "Viết chuyện nhảm nhí mà viết nhiều dữ vậy" "Ngoại tình mà nói chuyện như tự hào lắm hả" "Chồng cô mà biết chắc sẽ thích lắm ha" "Vậy tại sao lại kết hôn với người ta làm gì?" "Trơ trẽn hết chỗ nói" Theo Insight

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ben-nhau-duoc-10-nam-toi-tai-mat-khi-thay-bat-gap-vo-minh-di-ngoai-tinh-con-tro-tren-noi-chi-co-phu-nu-moi-hieu-569562.html