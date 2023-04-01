Chuẩn bị tính đến chuyện cưới sinh thì bạn trai lại lén lút đi gặp một người, sinh nghi nên tôi theo dõi, thấy gương mặt của người đó tôi lập tức tái mặt

Tâm sự gia đình 01/04/2023 10:15

Câu chuyện của một cô gái gặp rắc rối vì người yêu mình đi gặp người yêu cũ trước khi kết hôn.

Mới đây trên một mạng xã hội đã xuất hiện một bài viết có tiêu đề 'Đang tính kết hôn thì phát hiện người yêu đi gặp người yêu cũ'.

Chuẩn bị tính đến chuyện cưới sinh thì bạn trai lại lén lút đi gặp một người, sinh nghi nên tôi theo dõi, thấy gương mặt của người đó tôi lập tức tái mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo câu chuyện, tác giả A dự định sẽ kết hôn sớm với bạn trai mình. Tuy nhiên, dạo gần đây, cô A lại phát hiện ra rằng người yêu của mình đã đi gặp người bạn gái cũ mà anh đã hẹn hò 7 năm, mối tình của họ bắt đầu từ thời đại học.

Chuẩn bị tính đến chuyện cưới sinh thì bạn trai lại lén lút đi gặp một người, sinh nghi nên tôi theo dõi, thấy gương mặt của người đó tôi lập tức tái mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi cô A hỏi lý do tại sao hai người lại gặp nhau, bạn trai biện minh rằng: “Anh với cô ấy chỉ gặp nhau một lần và chào hỏi nhau, không hơn không kém”.

Sau đó, bạn trai giải thích thêm với cô A: "Vì tụi anh đã hẹn hò được 7 năm nên cảm giác đôi bên như là một thành viên gia đình vậy thôi, và đây thực sự là một cuộc gặp gỡ cuối cùng để sắp xếp lại hết mọi việc mà thôi"

Nhưng những lời biện minh của bạn trai vẫn không thể lọt vào lỗ tai của cô. Cô A xin lời khuyên từ cư dân mạng rằng: "Sắp làm đám cưới rồi, chúng tôi nên chia tay đúng không?"

Chuẩn bị tính đến chuyện cưới sinh thì bạn trai lại lén lút đi gặp một người, sinh nghi nên tôi theo dõi, thấy gương mặt của người đó tôi lập tức tái mặt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cư dân mạng sau khi đọc xong câu chuyện đã để lại những bình luận sau:

"Họ chỉ đang sắp xếp lại lần cuối thôi mà"

"Chắc chắn đây không phải lần gặp cuối cùng cũng không phải lần đầu gặp đầu tiên"

"Câu trả lời là bạn phải chia tay anh ta bằng mọi giá"

Theo Insight

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