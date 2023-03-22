Cụ thể là mới đây trên một trang mạng xã hội Hàn Quốc đang xôn xao về câu chuyện của một người đàn ông tên A, anh cho biết vợ anh sau khi sinh con đã tăng cân vùn vụt và không còn hấp dẫn như khi xưa nữa.

Một người đàn ông phàn nàn rằng anh ta bị căng thẳng vì vợ tăng tới 90kg do không thể tự chăm sóc bản thân. Anh còn nói ví von vợ mình là 'heo' và nói: "Có một con heo đang sống trong nhà tôi".

Tuy nhiên, cân nặng của người vợ vẫn tiếp tục tăng. Khi vợ tăng đến 70kg, anh A đã cùng tập luyện và quản lý chế độ ăn uống với vợ, may thay cô ấy đã trở về mức 60kg. Nhưng sau khi mang bầu đứa thứ hai, người vợ tăng đến 80kg.

Theo anh A, vợ anh khi xưa không hề bị thừa cân. Trước khi kết hôn, cô ấy rất mảnh mai và xinh đẹp. Ngay cả khi cô ấy mang thai đứa con đầu lòng và tăng 10kg, anh ấy vẫn an ủi cô rằng: "Em tròn tròn dễ thương lắm, sinh con rồi em sẽ giảm cân được thôi".

Trong mắt anh A, vợ mình lúc này vẫn trông xinh xắn, nhưng sức khỏe của vợ anh đã bắt đầu báo hiệu.

Bác sĩ cảnh báo người vợ có thể bị mắc bệnh tiểu đường thai kỳ, đứa con thứ hai có thể khó khăn trong quá trình sinh nở. May mắn thay, vợ của anh A đã duy trì được cân nặng của mình bằng cách tập yoga dành cho bà bầu, quản lý chế độ ăn uống và đi bộ. Sau khi sinh đứa thứ hai, vợ của anh A đã được 7 kg.

Ảnh minh họa: Internet

Vấn đề là sau đó, người vợ chăm con một mình nên đã bắt đầu tăng lượng thức ăn của mình lên một cách nhanh chóng. Cô ấy đã hết công việc như rửa chén và giặt đồ cho anh A, và nói rằng mình đã kiệt sức khi nuôi con.

Anh A đã làm giúp hết tất cả việc nhà thay vợ đang vất vả nuôi con, với ý nghĩ 'mình hãy hy sinh nhiều hơn'. Nhưng vợ của anh A ngày càng lười nên thay vì nấu nướng, cô ấy đã gọi đồ ăn liền giao tận nơi.

Ảnh minh họa: Internet

Vợ của anh A hiện đã nặng 90kg và bắt đầu cảm thấy đau ở lưng và đầu gối. Một lần, trên đường đi ăn ngoài về, người ấy ngồi xuống và gọi cho 911 để kêu gọi cứu giúp với lý do: "Tôi không thể đi được nữa."

Bệnh viện khuyên vợ anh A hãy tập thể dục để giảm cân thì mọi việc sẽ khỏi, nhưng người vợ lại chọn thuốc giảm cân thay vì tập thể dục. Và cô ấy thậm chí còn tăng cân nhiều hơn.

Sau đó, anh A đã thử một số phương pháp với vợ nhưng không có kết quả. Vợ anh A luôn nói dối rằng cô ấy đang tập thể dục và đang kiểm soát chế độ ăn, nhưng thật ra là cô ấy đang ăn thịt gà và đi ngủ.

Vợ anh lấy tiền trong thẻ để đi mua rau, trái cây, đồ ăn đạm nhưng lại mượn tiền của một người bạn để mua đồ ăn liền rồi giấu khắp nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Đứa con cả nói rằng mẹ mình thật là xấu hổ. Mẹ vợ cũng nói rằng 'thật xấu hổ khi gọi cô ấy là con gái tôi'. Anh A cũng tránh những hành động thân mật của vợ.

Anh A than vãn: “Tôi không thể ly hôn vì cô ấy là mẹ của những đứa con của tôi, và nếu lần này cô ấy nhất quyết không thay đổi, tôi thực sự sẽ làm thẳng tay”.

Những cư dân mạng sau khi đọc câu chuyện đã để lại những bình luận:

"Có vẻ như bạn đang thực sự thất vọng, gia đình chắc đang khó khăn lắm đây"

“Tôi hiểu bạn"

“Người chồng thực sự đã làm rất nhiều rồi".

Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại chỉ trích anh A:

“Vợ bạn có vẻ đang bị trầm cảm sau sinh đấy, thật đáng buồn"

"Tôi nghĩ là bạn sẽ ngoại tình sớm thôi. Các con sẽ nghĩ gì về ba mình?"

Theo các chuyên gia, tăng cân sau khi mang thai là điều tự nhiên. Điều này là do trong thời kỳ mang thai, cơ thể tích tụ chất dinh dưỡng để sinh con và cho con bú. Việc nuôi dạy con cái có thể dẫn đến việc bỏ bê việc tự chăm sóc bản thân.

Tuy nhiên, để kiểm soát cân nặng, bạn cần phải giảm cân trong vòng 6 tháng sau sinh. Nếu bạn không giảm cân trong vòng 6 tháng, cơ thể bạn có thể khó giảm cân.

Theo Insight