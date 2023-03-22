Kiểm tra điện thoại của chồng, tôi khóc nấc khi phát hiện sự thật GÂY SỐC về người đầu tay gối với mình

Cô A tự giới thiệu cô là một sản phụ đang ở tháng thứ 4, cô cho biết: “Tôi rất hạnh phúc khi có con, đây là đứa con mà tôi đã vô cùng mong muốn có với chồng tôi là anh B”. Tuy nhiên, cồ A thất vọng và nói: “Tôi rất mong chờ về việc đứa bé chào đời, nhưng chồng tôi thì không.”

Cụ thể, một bài viết có tiêu đề 'Chồng tôi, anh ta đã quan hệ tình dục với biết bao nhiêu phụ nữ' đã được đăng trên một trang cộng đồng tên 'Bobaedream'.

Cô A đã xem những cuộc trò chuyện được đặt tên là cuộc họp của công ty của anh B, cô A đau khổ nói: "Những ngày chồng tôi gặp gỡ những người phụ nữ khác đều là những ngày anh ta nói với tôi rằng anh ta có một cuộc họp quan trọng ở cơ quan. Tôi nghĩ mình sắp phát điên rồi.”

Vì vậy cô A đã cảm thấy rất kỳ lạ, cô quyết định kiểm tra điện thoại di động của chồng. Cô A phát hiện một sự thật ghê tởm ra rằng anh B tham gia mua dâm vì không muốn hẹn hò.

Ảnh minh họa: Internet

Đi mát - xa tại nơi làm việc và quấy rối đồng nghiệp

Cô A không những phát hiện ra chuyện này mà còn phát hiện ra anh B còn đi mua dâm trong giờ hành chính.

Cô A cho biết: “Chồng tôi làm việc cho một công ty lớn, được nhiều giải thưởng, ngày nào cũng đi mát xa 2 lần trong giờ làm việc." Ngoài ra, cô còn đọc được về lời nói tục tĩu mà anh B kể với bạn mình khi đi mát-xa.

Ngoài ra, cô A còn phát hiện ra rằng anh B còn đi quấy rối một nữ đồng nghiệp tại công ty và vô số hình ảnh phụ nữ nằm trong thư mục thùng rác trong album ảnh điện thoại của anh.

Ảnh minh họa: Internet

Cô A tâm sự thêm: “Khi tôi đem những thứ này hỏi chồng tôi xem điều tôi thấy có phải là thật không, anh ta đã rất tức giận vì tôi đã kiểm tra điện thoại của anh ta và hỏi tại sao tôi lại làm như thế.”

Cô rơm rớm nước mắt nói: "Chồng tôi bị làm sao vậy? Giờ chỉ cần nhìn thấy một đứa bé đi ngang qua, thì nước mắt của tôi lại chảy ra rất nhiều, có lúc tôi cảm thấy mình sắp chết đến nơi."

Ảnh minh họa: Internet

Khi câu chuyện của cô A được tiết lộ, cư dân mạng đã bình luận rằng:

"Anh ta đã hủy hoại cuộc đời của một người".

“Bạn hãy ly hôn ngay lập tức đi".

Theo Insight