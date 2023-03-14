Chồng bỏ vợ vì sảy thai, ngày ra tòa hắn ném lại cho cô vài nghìn tiền lẻ để đi xe bus nhưng từ xa một chiếc xế hộp tiền tỉ bỗng dưng phóng tới

Tâm sự gia đình 14/03/2023 22:41

Sau khi vợ trượt chân vì sảy thai, gã chồng vô tâm của cô ngày ngày đay nghiến rồi đòi phải ly hôn bằng được. Tuy nhiên, hắn đâu ngờ tới "cơm nguội" mà hắn luôn chê lại là "phở nóng" thơm ngon mà nhiều kẻ thèm thuồng.

Sống với nhau mới được hơn 1 năm, Nam đã bắt đầu đi sớm về khuya, nhưng anh đi đâu không bao giờ cho vợ biết, lúc nào vợ hỏi cũng chỉ nói chung chung là đi công việc.

Cứ về đến nhà, anh lại mặt nặng mày nhẹ với vợ, cơm chưa nấu cũng bị anh chửi, quần áo mà bỏ vào máy giặt cũng bị quát là “hoang phí, tốn điện”. Chung quy cũng chỉ vì Nam làm ra nhiều tiền còn vợ anh thì lương chỉ 3 triệu.

Trước kia anh không để ý đến chuyện lương lậu của vợ, anh còn hứa sẽ nuôi vợ không cần cô phải đi làm, nhưng khi trở thành vợ chồng, Nam luôn lấy điều đó ra để dằn vặt vợ, anh nói vợ là kẻ ăn bám.

Sau đó, vợ anh có thai, cứ nghĩ được chồng chiều chuộng, ai ngờ anh vẫn bỏ mặc như trước kia. Cái thai được 3 tháng thì 1 lần vợ Nam đi chợ bị trượt chân ngã nên đã sảy mất.

Chồng bỏ vợ vì sảy thai, ngày ra tòa hắn ném lại cho cô vài nghìn tiền lẻ để đi xe bus nhưng từ xa một chiếc xế hộp tiền tỉ bỗng dưng phóng tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau hôm đó,  Nam càng ghét vợ hơn. Anh nói:

- Cô là thứ vô dụng, tiền không kiếm được, đến con cũng không đẻ được. Cả ngày tôi đi làm mệt mỏi về nhìn mặt cô đã thấy chán rồi.

Lúc đó Ngọc (vợ Nam) đang đau khổ buồn bã, cô hét lên bất cần:

- Chán thì chia tay đi.

Nam không ngờ vợ lại dám phản ứng như vậy, anh nổi giận:

-Cô..cô to mồm, được lắm. Ly dị đi, dù sao ngữ đàn bà như cô cũng chẳng tốt đẹp gì, để xem rời xa tôi co còn ngẩng mặt lên sống tiếp được không.

Nói rồi Nam lập tức soạn đơn ly dị để nộp lên tòa.

 

Ngày 2 vợ chồng anh lên tòa giải quyết, Ngọc thản nhiên như bình thường, cô không tỏ thái độ tiếc nuối hay ân hận gì cả.

Khi bước ra cổng toàn án, Nam nhìn Ngọc cười khẩy:

- Lúc đi tôi chở cô, giờ không còn là vợ chồng nữa rồi, tự bắt xe bus mà về, ngồi bẩn xe tôi.

Nói rồi anh ném cho vợ 7 ngàn:

- Đây, đủ chứ.

Nam đắc chí định quay lưng đi thì đột ngột có chiếc xe hơi màu đỏ sang trọng đỗ trước mặt. Đó là lão hàng xóm giàu có của Nam, Nam còn đang ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì thì anh ta tiến lai chỗ Ngọc:

- Xong rồi à em? Để anh đón em về biệt thự mới mua.

Ngọc gật đầu con Nam thì kinh ngạc chạy vội tới:

- Thế này là thế nào? Các người…dám ngoại tình ư?

Người hàng xóm đẩy Nam ra rồi nói:

- Ngoại tình gì? Anh và cô ấy chẳng phải ly hôn rồi sao? Giờ tôi có quyền yêu cô ấy chứ. Đồ đàn ông ích kỷ.

Chồng bỏ vợ vì sảy thai, ngày ra tòa hắn ném lại cho cô vài nghìn tiền lẻ để đi xe bus nhưng từ xa một chiếc xế hộp tiền tỉ bỗng dưng phóng tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngọc hít 1 hơi thật sâu rồi nhìn chồng:

- Anh ấy thích tôi âm thầm từ lâu rồi, nhưng tôi là gái đã có chồng, tôi cứ nghĩ sẽ cùng anh xây dựng 1 ngôi nhà hạnh phúc, ai ngờ, anh làm tôi vỡ mộng, giờ có người tốt thế này muốn đến bên tôi, hà cớ gì không chịu?

Nam định dơ tay tát vợ thì anh hàng xóm cản lại:

- Đừng đánh phụ nữ, chỉ có những thằng hèn mới đánh phụ nữ, đặc biệt là vợ mình.Cô ấy có quyền được sống hạnh phúc hơn, được gặp người chồng tốt hơn tên vô trách nhiệm như anh.Có thể anh chê bai vợ anh nhưng đối với tôi, cô ấy là người phụ nữ chịu thương chịu khó, đảm đang hiền dịu, lại biết nhẫn nhịn.

Nói rồi, anh ta đỡ Ngọc lên xe còn Nam đứng nhìn theo mà á khẩu.

Chồng đưa bồ nhí về ăn cơm cùng chính thất, nhìn xuống mâm cơm mà anh hối hận vô cùng, gạt tay tiểu tam muốn cùng vợ nối lại tình xưa

Chồng đưa bồ nhí về ăn cơm cùng chính thất, nhìn xuống mâm cơm mà anh hối hận vô cùng, gạt tay tiểu tam muốn cùng vợ nối lại tình xưa

Những lời Vân nói, bữa cơm giản đơn cô nấu khiến lòng anh chát đắng. Anh nhận ra mình quá phũ phàng với vợ. Vân vì anh hi sinh cả tuổi thanh xuân không tiếc, vậy mà lúc cô gặp nạn anh lại đối xử với vợ như thế.

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